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    15 сентября 2015

    Руководство Intel признало отсрочку Broadwell ошибкой: Эксперимент в условиях сокращения рынка ПК дорого обошелся Intel

    19:2247

    Беспилотный электромобиль Lutz Pathfinder практически готов к испытаниям: Cегодня британской общественности представили первый из трех обещанных ранее элекромобилей, которые должны начать испытания в британском городе Милтон-Кинс в самое ближайшее время

    19:1224

    У Power Integrations готова микросхема для зарядных устройств, поддерживающая технологию Qualcomm Quick Charge 3.0: К достоинствам CHY103D могут быть отнесены функции защиты

    17:15

    Смартфон Iuni N1 во многом копирует дизайн iPhone 6, но работает под управлением Android 5.1: Смартфон Iuni N1 оценивается в $205

    14:1139

    SLR Magic выпускает анаморфотные объективы Anamorphot-Cine 35mm T2.4, 50mm T2.8 и 70mm T4 системы Micro Four Thirds: Анаморфотные объективы Anamorphot-Cine 35mm T2.4, 50mm T2.8 и 70mm T4 сжимают кадр по ширине с коэффициентом 2x

    13:5214

    Платформа Qualcomm Snapdragon 820, благодаря модему X12 LTE, первой в мире поддерживает LTE Cat 12 и LTE Cat 13: Платформа Qualcomm Snapdragon 820 поддерживает WiGig 802.11ad

    13:505

    Qualcomm представила технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0: Технология Qualcomm Quick Charge 3.0 превысходит предыдущую версию на 38%

    13:2210

    Датчики изображения OmniVision OV8856 и OV88565 формата 1/4 дюйма разрешением 8 Мп предназначены для фронтальных камер: Отличительной чертой датчика изображения OmniVision OV88565 является поддержка фазовой фокусировки

    12:263

    «Бумажная десятка». Qualcomm анонсировала ещё две новые платформы: Snapdragon 617 и Snapdragon 430: Платформы Snapdragon 617 и Snapdragon 430 поддерживают Qualcomm Quick Charge 3.0

    12:1716

    За полтора месяца Motorola продала в Индии полмиллиона смартфонов Moto G третьего поколения: Смартфоны Moto G третьего поколения очень хорошо продаются в Индии

    11:466

    Microsoft и NASA полны решимости всё-таки отправить шлемы HoloLens на МКС: Шлемы HoloLens могут отправиться на МКС 3 декабря

    11:334

    Компьютерные корпуса AeroCool Aero-500 и Aero-800 оценены в $42,50 и $67,90 соответственно: Корпуса AeroCool Aero-500 и Aero-800 рассчитаны на платы типоразмера mini-ITX, microATX и ATX

    08:457

    Google нанимает для работы над автономными авто Джона Крафчика — бывшего президента американского подразделения Hyundai: Работу над автономными авто Google возглавит Джон Крафчик

    08:10

    Проектор LG PF1000U способен проецировать 100-дюймовое изображение Full HD с расстояния всего 380 мм: Проектор LG PF1000U оценили почти в $1500

    07:456

    Google может заплатить штраф до 15% от годового оборота в России за нарушение закона «О конкуренции»: Специалисты справедливо отмечают, что Google наверняка будет оспаривать это решение в судебном порядке

    07:3731

    Смартфон Nexus разработки Huawei оснастят 3 ГБ оперативной памяти: Смартфон Huawei Nexus получит SoC Snapdragon 810 и 3 ГБ ОЗУ

    07:101

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