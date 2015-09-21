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    21 сентября 2015

    Операционная система watchOS 2 для часов Apple Watch доступна для закачки: Ошибку, которая мешала опубликовать watchOS 2, удалось устранить за несколько дней

    22:4838

    Приставку Apple TV нового поколения продали на аукционе за $1500: Официальные продажи Apple TV четвертого поколения начнутся в октбяре

    22:1219

    Продажи смартфонов Apple iPhone 6s и iPhone 6s Plus стартуют 25 сентября: По данным на 19 сентября 2015 года новая версия iOS уже установлена более чем на 50% устройств

    20:0420

    Apple чистит магазин приложений iOS App Store после крупной атаки вредоносного ПО: По словам Apple, ситуация стала возможной из-за использования нелегальной версии среды разработки Xcode, зараженной вредоносным кодом

    18:3053

    Появились первые изображения умного браслета Microsoft Band 2: Анонс Microsoft Band 2 ожидается 6 октября

    18:096

    На выпуск подводного дрона OpenROV Trident уже собрано более полумиллиона долларов: Сумма, собранная на выпуск подводного дрона OpenROV Trident десятикратно превышает первоначальную цель

    17:5012

    Представлен смартфон LG Class стоимостью $340 : Смартфон LG Class получил бюджетную платформу, но хорошие камеры

    17:2610

    Samsung запустит программу кредитования, аналогичную iPhone Upgrade: Samsung готовит свой аналог услуги iPhone Upgrade

    17:1226

    Массовое производство памяти HBM2 для видеокарт Nvidia стартует в начале следующего года: Samsung и SK Hynix начнут производство памяти HBM2 в начале 2016 года

    16:1411

    Смартфон ZTE Axon mini ориентирован только на фанатов баскетбола : Смартфон ZTE Axon mini оценили в $380

    15:083

    Игровая мышь Mad Catz R.A.T. Pro S оценена производителем в $70: По форме мышь Mad Catz R.A.T. Pro S напоминает флагманскую модель R.A.T. Pro X

    14:563

    Смартфон Zuk Z2 на платформе Qualcomm Snapdragon 820 выйдет в начале следующего года: Zuk Z2, по предварительным данным, не будет стоить дороже $315

    14:445

    Через два дня Pebble может представить новую линейку умных часов с круглыми экранами : Pebble готовит часы с круглым дисплеем

    14:421

    На новом изображении смартфона Meizu MX5 Pro виден металлический корпус и экран ОС Flyme 5.0: На предыдущих изображениях Meizu MX5 Pro был запечатлен с ОС Android

    14:41

    Умные часы Omate TrueSmart+ работают под управлением ОС Android 5.1: Omate представила умные часы TrueSmart+ и TrueSmart-i

    13:591

    В новых мини-ПК Minix серии Z используются процессоры Intel Celeron N3150 и Pentium N3700 с пассивным охлаждением: В оснащении новых мини-ПК Minix серии Z можно выделить три порта USB 3.0

    13:205

    В базе данных TENAA замечен смартфон ZTE S3003, лишённый основной камеры: Смартфон ZTE S3003 не располагает тыловой камерой

    13:01

    «Ну чумадан, погоди!». Xiaomi начинает продавать чемоданы Mi Trolley: Xiaomi представила чемодан Mi Trolley

    12:3913

    Стала известна цена мыши Mad Catz R.A.T. Pro X: Компоненты мыши собраны на шасси из магниевого сплава

    12:366

    Новая модификация смартфона Asus ZenFone 2 стоимостью $230 предлагает 4 ГБ оперативной памяти : Смартфон Asus ZenFone 2 ZE551ML-18-4G16GN оценили в 230 долларов

    12:234

    Планшетный компьютер Chuwi Hi10 работает под управлением ОС Windows 10 и Android 5.1: Chuwi Hi10 построен на платформе Intel Cherry Trail

    12:204

    В компьютерный корпус Hdplex H5 встроено 16 тепловых трубок: Корпус Hdplex H5 подходит для системных плат типоразмера ATX, microATX и mini-ITX

    11:5715

    В серию Microchip PIC32MZ EF вошло 48 моделей 32-разрядных микроконтроллеров с блоками вычислений с плавающей запятой: Конфигурация микроконтроллеров Microchip PIC32MZ EF включает до 2 МБ флэш-памяти

    11:3512

    Самый доступный смартфон с дактилоскопическим датчиком UMi Fair поступит в продажу 25 сентября 2015: Через несколько дней после анонса стало известно о том, что поступление в продажу UMi Fair состоится уже в конце этой недели, 25 сентября 2015

    11:19

    «Первое приложение Apple для Android» является копией выпущенного год назад приложения Copy My Data: Британская компания Media Mushroom специализируется на синхронизации данных между смартфонами, планшетами, а также компьютерами на базе Windows и Mac OS X

    10:5911

    Моноблок AOpen Chromebase Commercial оснащен экраном диагональю 21,5 дюйма и SoC Intel Celeron N2930 (Bay Trail): AOpen Chromebase Commercial по набору аппаратных компонентов соответствует недорогим хромбукам

    10:502

    Механическая игровая клавиатура Qcyber Dominator оснащена синей подсветкой: Механическая игровая клавиатура Qcyber Dominator будет представлена на выставке ИгроМир 2015

    10:124

    Маршрутизатор NetComm Wireless 4G M2M Router (NTC-140-02) оснащен двумя портами Gigabit Ethernet : Маршрутизатор NetComm Wireless 4G M2M Router (NTC-140-02) предназначен для межмашинного взаимодействия

    10:00

    Мини-ПК ASRock uBOX-111 на процессоре Intel Celeron N2930 с пассивным охлаждением замечен в продаже : Оснащение компьютера ASRock uBOX-111 включает два порта Gigabit Ethernet

    09:434

    Foxconn хочет купить часть Sharp за деньги Apple: Foxconn и Sharp совместно используют фабрику, выпускающую жидкокристаллические панели

    09:257

    Dialog Semiconductor покупает компанию Atmel за 4,6 млрд долларов : Область специализации Atmel — выпуск микроконтроллеров

    09:155

    Внешние аккумуляторы Yu Juice доступны в модификациях ёмкостью 5000 мА•ч и 10 000 мА•ч: Внешние аккумуляторы Yu Juice оценены в $10 и $16

    09:00

    У Genus готов прототип переходника для объективов с управляемым электроникой нейтральным фильтром: К сожалению, производитель не назвал срок начала продаж и цену новинки

    08:536

    В сервере Supermicro 1U TwinPro SuperServer установлено два двухпроцессорных узла с поддержкой горячей замены: Сервер Supermicro 1U TwinPro SuperServer характеризуется полной избыточностью

    08:302

    AMD покинул главный архитектор Джим Келлер: AMD осталась без легендарного архитектора

    08:2013

    3D-принтер The Beast печатает сразу четырьмя головками: Максимальная область печати The Beast — 470 x 435 x 690 мм

    08:013

    Видео дня: смартфон BlackBerry Venice: Смартфон BlackBerry Venice запечатлён на видео

    08:001

    Смартфон Huawei Nexus получит до 128 ГБ флэш-памяти: Анонс смартфона Nexus следующего поколения ожидается 29 сентября

    07:451

    Ключи Toshiba TCK30 для портов USB-C рассчитаны на силу тока до 3 А и напряжение до 28 В: Ключи Toshiba TCK30 выпускаются в корпусах типа WCSP9 размерами 1,5 х 1,5 мм

    07:303

    Противники Apple завалили первое приложение компании для ОС Android минимальными оценками: Средняя оценка Move to iOS — 1,7 балла из 5 возможных

    07:1543

    LG Electronics и LG Display разошлись во взглядах на сегмент продукции OLED: Между LG Electronics и LG Display назревает конфликт

    07:102

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