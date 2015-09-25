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    25 сентября 2015

    Смартфон Doogee Homtom HT6, оснащенный аккумуляторной батареей емкостью 6250 мА·ч, оценен в $140: Время автономной работы смартфона в режиме разговора — 72 часа

    17:1517

    21 Bitcoin Computer — специализированный компьютер для добычи и использования биткоинов: Компьютер 21 Bitcoin Computer оценили в $400

    17:1214

    Известные производители РС будут выпускать компьютеры, сертифицированные для Oculus Rift, по цене до $1000: В следующем году на рынке появятся различные модели компьютеров с наклейкой Oculus Ready от известных производителей, включая Asus, Alienware и Dell

    15:454

    Умные часы Zeaplus Watch K18 работают под управлением ОС Android 4.4.2: Zeaplus Watch K18 построены на SoC MediaTek

    15:454

    Роскомнадзор готов заплатить за систему контроля блокировки запрещенных ресурсов «Ревизор» более 100 млн рублей: Победитель будет назван уже через несколько дней, 29 сентября

    14:5550

    Смартфон Ramos Mos1 Max получит аккумулятор ёмкостью не менее 6000 мА·ч: Смартфон Ramos Mos1 Max получит огромный экран

    14:552

    Смартфон BlackBerry Venice на самом деле будет называться Priv: Слайдер BlackBerry нарекли Priv

    14:23

    Intel представила 15 встраиваемых процессоров Skylake: Intel представила процессоры Skylake для встраиваемого сегмента

    13:496

    Планшет Dell Venue 8 Pro 5000 располагает разъёмом USB-C: Планшет Dell Venue 8 Pro 5000 стоит от $300

    13:304

    Технология SkyCross iMAT позволяет использовать конфигурацию 4x4 MIMO для LTE и Wi-Fi в смартфонах на SoC Qualcomm Snapdragon 820: Технология SkyCross iMAT уже опробована на практике

    12:262

    Самый популярный блокировщик рекламы Crystal для iOS будет пропускать дополнительно оплаченную рекламу: Многие компании получили возможность за определенную сумму демонстрировать рекламу своих товаров даже на тех iOS-устройствах, которые используют приложение Crystal

    12:1919

    ZTE готовит к выпуску большой планшет на платформе Qualcomm Snapdragon 810: ZTE A2016 оснащен экраном диагональю 13,7 дюйма

    12:102

    Компактная камера Ricoh WG-40 адресована сторонникам активного отдыха: Наряду Ricoh WG-40, представлена модель Ricoh WG-40W, отличающаяся поддержкой Wi-Fi 802.11b/g/n

    11:595

    Самый большой в мире 3D-принтер Big Delta будет использоваться для строительства недорогого жилья: Big Delta будет возводить дома из материалов, которые будут доступны прямо на месте строительства, включая обычную глину и грунт

    11:5813

    Новый шлем виртуальной реальности Samsung Gear VR оценен в $100: Samsung Gear VR совместим со смартфонами Samsung Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy Note5 и Galaxy S6 edge+

    11:4313

    Comet — первый в мире плавучий смартфон: Желающие могут оформить предзаказ со скидкой 40%, получив смартфон с 32 ГБ флэш-памяти за $249

    11:3032

    Представлен полнокадровый объектив HD Pentax-D FA 24-70mm f/2.8ED SDM WR: Объектив HD Pentax-D FA 24-70mm f/2.8ED SDM WR должен появиться в продаже в октябре по цене $1300

    10:4817

    Apple запатентовала звуковой разъем уменьшенной толщины: По замыслу Apple, D-образная в сечении форма позволяет сделать разъем компактнее

    10:0178

    Обновленный смартфон Vertu Signature Touch получил SoC Qualcomm Snapdragon 810 и 4 ГБ оперативной памяти: Размер экрана Vertu Signature Touch увеличен с 4,7 до 5,2 дюйма

    09:0718

    Датчик изображения OmniVision OV2281 позволяет наделить смартфоны и планшеты функцией распознавания радужной оболочки: Размер пикселя датчика изображения OmniVision OV2281 равен 1,12 мкм

    08:45

    Стабилизатор solidLUUV подходит для камер массой до 500 г: Модель ultraLUUV предназначена «для камер размером с GoPro»

    08:003

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