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    13 сентября 2015

    Опубликованы изображения смартфона Xiaomi Mi Note 2: Xiaomi Mi Note 2 щеголяет двумя камерами на тыльной панели

    23:556

    Компания Huawei с помощью футуролога Сабины Сеймур попыталась заглянуть в будущее моды: В одежде ожидаются изменения, связанные с высокими технологиями

    21:5810

    Смартфон Micromax Canvas Juice 3 остался на платформе предшественника, но получил более емкую АКБ: Micromax Canvas Juice 3 получил АКБ емкостью 4000 мА·ч

    20:20

    Легкая и компактная профессиональная камера Sony PXW-FS5 формата Super35 позволяет снимать видео 4К: Sony PXW-FS5 — первая видеокамера Super 35, оснащенная встроенным нейтральным фильтром переменной плотности

    19:5223

    Объективы Schneider-Kreuznach FF-Prime с креплениями Sony E появятся в продаже до конца года: Серия объективов Schneider-Kreuznach FF-Prime включает модели T2.1/25mm, T2.1/35mm, T2.1/50mm, T2.1/75mm и T2.1/100mm

    19:138

    Quantenna начинает поставки ознакомительных образцов чипсетов, поддерживающих Wi-Fi 802.11ac 10G Wave 3: Новые чипсеты Quantenna предназначены для точек доступа, поддерживающих скорость 10 Гбит/с

    18:583

    В игровом мини-ПК Asus ROG G20CB используется процессор Intel Core шестого поколения и память DDR4-2133: В описании мини-ПК Asus ROG G20CB производитель отмечает настраиваемую светодиодную подсветку

    18:108

    Zerolemon предлагает чехол с аккумулятором емкостью 8500 мА∙ч для смартфона LG G4: Стоит аккумулятор Zerolemon емкостью 8500 мА∙ч для смартфона LG G4 $60

    16:382

    Смартфон Coolpad 8692 построен на SoC Qualcomm Snapdragon 808 и оснащен системой из двух камер: Дисплей смартфона Coolpad 8692 — шестидюймовый

    14:304

    Новый флагманский смартфон Meizu получит имя Pro 5: Смартфон Meizu Pro 5 будет оснащаться платформами Exynos 7420 либо MediaTek Helio X20

    13:322

    Планшет Dell Venue 10 Pro 5000 получит платформу Intel Cherry Trail: Планшет Dell Venue 10 Pro 5000 будет располагать 4 ГБ ОЗУ

    13:164

    Смартфон Umi Fair ценой $100 получит 5-дюймовый дисплей и дактилоскопический датчик: В Umi Fair используется SoC MediaTek MT6735

    12:102

    Смартфон Samsung Lucky на платформе Qualcomm Snapdragon 820 засветился в базе AnTuTu: Samsung Lucky по своим характеристикам очень похож на Galaxy Note5

    11:38

    Американские ученые придумали, как солнечная батарея может следить за источником света, оставаясь неподвижной: Элементы солнечных батарей предполагается фиксировать на пластиковом листе с прорезями

    11:359

    В микросхеме MACOM MAEQ-23764 впервые интегрированы компоненты двунаправленного интерфейса 12G-SDI: С помощью MACOM MAEQ-23764 можно конфигурировать один и тот же разъем BNC как вход или выход

    09:44

    Рынок материалов для панелей OLED за год сократился на 24%: В сокращении рынка материалов аналитики винят низкую загрузку мощностей по выпуску панелей

    08:003

    LeTV нацелилась на автомобильный рынок : LeTV наняла Дина Лэя и Алена Лу для работы над своим первым электромобилем

    08:001

    Коммутатор Black Box DCX3000 Digital KVM Matrix Switch имеет 30 конфигурируемых портов : Совместно с DCX3000 используются приемные и серверные модули

    01:156

    Комплект Datacolor Spyder5Studio позволяет фотографам контролировать цветопередачу на всех этапах — от съемки до печати: Цена Datacolor Spyder5Studio — 380 евро

    00:018

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