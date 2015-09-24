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    24 сентября 2015

    Сетевые хранилища серии QNAP TVS-ECx80U-SAS-RP могут быть оснащены портами 40GbE: К TVS-ECx80U-SAS-RP можно подключить до восьми корзин REXP-1620U-RP или REXP-1220U-RP

    22:304

    Смартфон Micromax Canvas Blaze 4G Q400 построен на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 210: Micromax Canvas Blaze 4G Q400 стоит около $105

    20:504

    Компактная камера Ricoh WG-40 позволит снимать на глубинах до 14 метров: Анонс камеры Ricoh WG-40 ожидается 25 сентября

    19:285

    Дактилоскопический датчик стоит не больше $5: Китайские и тайванские производители добились успехов в выпуске дактилоскопических датчиков

    19:0922

    Изображение и спецификации объектива HD Pentax-D FA 24-70mm f/2.8ED SDM WR появились накануне анонса: В Японии объектив HD Pentax-D FA 24-70mm f/2.8ED SDM WR будет стоить около $1900

    18:4611

    В серию FSP PNR-I вошли бюджетные блоки питания мощностью до 700 Вт: Блоки питания FSP PNR-I ориентированы на сборщиков, точно знающих потребление создаваемых ими систем

    18:297

    Дизайн смартфона HTC A9 вряд ли можно назвать оригинальным: Смартфон HTC A9 будет доступен в шести цветовых вариантах

    17:349

    Представлены серверные твердотельные накопители Intel DC P3608: Самый доступный представитель серии SSD Intel DC P3608 оценен в $3510

    16:0510

    Обновленный планшет Dell Venue 10 Pro серии 5000 оценен в $430: Dell Venue 10 Pro серии 5000 оснащен 10-дюймовым экраном разрешением 1920 х 1200 точек

    14:0017

    За возможность редактировать документы Office 365 на iPad Pro придется платить: Причина заключается в диагонали экрана iPad Pro, которая составляет 12,9"

    11:4837

    Единый личный кабинет на портале госуслуг будет сохранять важную информацию : Единый личный кабинет на федеральном портале госуслуг будет сохранять в себе всю историю взаимодействия человека с государством

    11:2713

    Ассортимент Super Talent пополнили низкопрофильные модули памяти DDR4-2133 объемом 4 ГБ: Низкопрофильные модули Super Talent ECC UDIMM DDR4-2133 F21VEA4GS предназначены для систем с повышенной плотностью компоновки

    11:071

    Алюминиевый корпус Lian Li PC-Q10 WX рассчитан на установку материнских плат формата Mini-ITX: Lian Li PC-Q10 WX оценен в 150 евро

    10:5912

    Новые изображения смартфонов Nexus 5X и Nexus 6P позволяют узнать варианты расцветки устройств: Смартфоны Nexus 5X и Nexus 6P будут доступны в трёх и четырёх цветовых вариантах соответственно

    08:1510

    За первый месяц работы системы Samsung Pay в Южной Корее было совершено транзакций на сумму 30 млн долларов: Платёжная система Samsung Pay в Южной Корее показала себя отлично

    07:4042

    Смартфон Elephone M2 наделят металлическим корпусом и сканером отпечатков пальцев: Смартфон Elephone M2 получит SoC MediaTek MT6753

    07:10

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