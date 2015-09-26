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    26 сентября 2015

    Часы Elephone Ele Watch будут работать под управлением Android Wear: Часы Elephone Ele Watch получат экран диаметром 1,5 дюйма

    16:593

    Ноутбук Dell XPS 15 нового поколения будет оснащаться 3D-картой Nvidia GeForce GTX 960M: Новый Dell XPS 15, как и лэптоп текущего поколения, будет оснащаться экранами разрешением Full HD и 4K

    16:4015

    В Сеть «утекли» слайды официальной презентации новых смартфонов Microsoft: Lumia 550, Lumia 950 и Lumia 950 XL: В Lumia 950 XL используется SoC Qualcomm Snapdragon 810, в Lumia 950 — Qualcomm Snapdragon 808, а в Lumia 550, скорее всего, Qualcomm Snapdragon 210

    16:1014

    Смартфон Apple iPhone 6s заработал у iFixit столько же баллов, сколько и предшественник: Ремонтопригодность смартфона iPhone 6s идентична предшественнику

    16:0713

    Смартфон Moto X Force будет продаваться в США под именем Droid Turbo 2: Смартфон Motorola Droid Turbo 2 будет доступен в серивсе Moto Maker

    15:313

    LeTV представила медиаприставки Box и Box Pro с возможностью воспроизведения видео 4K: Телевизионные приставки LeTV Box и Box Pro оцениваются в 50 и 90 долларов

    14:4310

    Видеокарты AMD Radeon R9 Fury X могут стать жертвами судебного разбирательства между Asetek и Cooler Master: Видеокарты AMD Radeon R9 Fury X могут попасть под запрет из-за иска Asetek

    13:474

    Vivo Y27L — смартфон с бюджетными параметрами, металлическим корпусом и аудиокодеком AK4375: Смартфон Vivo Y27L стоит $195

    13:08

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