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    9 сентября 2015

    Представлены изрядно поправившиеся смартфоны Apple iPhone 6s и iPhone 6s Plus: Новые смартфоны Apple iPhone поступят в продажу 25 сентября

    22:51117

    Представлена телевизионная приставка Apple TV нового поколения со множеством новых технологий и функций (Обновлено): Новая приставка Apple TV оценена в $150

    21:3651

    Представлен планшет Apple iPad Pro с экраном диагональю 12,9 дюйма (Обновлено): Планшет Apple iPad Pro оценили в $800

    21:07201

    Трансляция осенней презентации Apple (начало 9 сентября в 20:00): Предлагаем вам делиться своими предположениями в комментариями

    19:5853

    Новый флагманский смартфон Meizu получит полностью металлический корпус: Появились первые изображения нового смартфона Meizu

    18:343

    Минимальная цена большого планшета Apple iPad Pro составит $800: Максимальная цена Apple iPad Pro обещана на уровне $1130

    17:3522

    Видеокарта Sapphire Nitro R7 360 подверглась небольшому заводскому разгону: Максимальная частота GPU Sapphire Nitro R7 360 составляет 1060 МГц

    16:351

    Вместо браслета Grip компания HTC выпустит умные часы Halfbeak с Android Wear: HTC готовит умные часы Halfbeak с круглым дисплеем

    16:181

    Появились первые данные касательно новой платформы Samsung под названием Exynos 8890: SoC Samsung Exynos 8890 получит восемь ядер

    16:017

    Blu Vivo Air LTE — самый тонкий смартфон с LTE в США, созданный на основе другого аппарата: Смартфон Blu Vivo Air LTE оценили в $200

    15:247

    Серию be quiet! Dark Power Pro 11 пополнили блоки питания мощностью 550, 650 и 750 Вт: В блоках питания be quiet! Dark Power Pro 11 используются 135-миллиметровые вентиляторы SilentWings 3 с гидродинамическими подшипниками

    14:47

    В рукаве у Micromax остался туз — флагманский смартфон Yu5050 на платформе Snapdragon 810: Смартфон Micromax Yu5050 получит 4 ГБ ОЗУ

    14:31

    Чехлы Sony Style Cover Window предназначены для новых смартфонов линейки Xperia Z5: Sony разработала для новых смартфонов чехлы Style Cover Window

    14:167

    Серию G-Technology Evolution пополнило хранилище G-SPEED Studio XL с двумя адаптерами ev Series и другие новинки : Среди новинок — устройство для карт памяти ev Series Reader RED MINI-MAG Edition, стыковочная станция G-DOCK ev Solo и адаптер ev Series FireWire Adapter

    13:17

    Dell начнёт продавать планшеты Microsoft Surface, а позже к данной инициативе присоединятся и другие производители ПК: Dell будет продавать через свои каналы планшеты Microsoft Surface

    13:0210

    Улучшенный клон телеприставки Mi Box Mini можно купить дешевле $50: пус новинки практически полностью копирует Mi Box Mini, однако данная приставка использует стандартную версию Android 4.4

    11:525

    Доля Android Lollipop выросла до 21%: Шестая версия Android, которая будет называться Marshmallow, ожидается этой осенью

    11:3228

    Планшет Pipo W1S: платформа Intel Cherry Trail, ОЗУ объемом 4 ГБ и порт USB 3.0: Планшет Pipo W1S будет иметь две модификации

    11:253

    Наушники Pioneer DJ HDJ-700 для ди-джеев поддерживают подводимую мощность до 2000 мВт: Наушники Pioneer DJ HDJ-700 будут доступны по цене $130

    09:094

    Samsung уволит около 10 000 сотрудников своей штаб-квартиры: Samsung прибегнет к увольнениям и сокращениям расходов

    08:4051

    Xiaomi может первой среди китайских компаний получить платформы Snapdragon 820: Первый китайский смартфон с SoC Snapdragon 820 будет выпущен Xiaomi

    08:108

    Samsung выпускает первые в отрасли чипы мобильной памяти LPDDR4 DRAM плотностью 12 Гбит: Теперь смартфоны и планшеты могут получить до 6 ГБ памяти LPDDR4

    07:4834

    LG формирует альянс с производителями телевизоров для продвижения моделей OLED: LG формирует альянс с производителями телевизоров

    07:3014

    Kodak PixPro SP360-4K — первая камера с углом обзора 360° для любителей активного отдыха, поддерживающая видео 4К: В камере Kodak PixPro SP360-4K используется датчик изображения типа CMOS с обратной засветкой

    07:1915

    Micromax Yu Yunique — самый доступный, по мнению компании, смартфон с экраном HD и поддержкой LTE: Смартфон Micromax Yu Yunique оценили всего в $75

    07:104

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