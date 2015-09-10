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    10 сентября 2015

    Смартфон Blu Pure XL построен на однокристальной платформе MediaTek Helio X10 и оснащен камерой разрешением 24 Мп: Blu Pure XL оценен в $350

    21:0512

    Alcatel OneTouch готовит бюджетный смартфон Fierce XL с Windows 10 Mobile и 2 ГБ оперативной памяти: Смартфон Alcatel OneTouch Fierce XL получит SoC Snapdragon 210

    19:475

    В Сети появилось фото «экшн-камеры» Meizu Go Pro, которую могут представить 23 сентября: Meizu готовит свою «экшн-камеру»

    19:298

    Logitech Create — первая сторонняя клавиатура для планшета Apple iPad Pro: Logitech Create использует для подключения к iPad Pro интерфейс Smart Connector

    19:253

    Партнёры Apple уже приступили к производству моноблоков iMac с экранами 4K диагональю 21,5 дюйма: Младшие модели моноблоков Apple iMac с экранами 4K появятся до конца года

    18:5137

    За последующие пять лет Dell намерена инвестировать в китайский рынок 125 млрд долларов: Dell вложит в китайский рынок более 100 млрд долларов

    18:239

    Baidu представила конкурента Siri, Cortana и Google Now: Инженеры Baidu активно работают над тем, чтобы пользователи смогли использовать Duer для управления самыми разными умными вещами в своем доме

    18:079

    Everdisplay показала свою первую гибкую панель AMOLED для смартфонов: Everdisplay продемонстрировала гибкую панель AMOLED диагональю 5,6 дюйма

    17:1210

    Согласно данным Geekbench, платформа MediaTek Helio X20 может превзойти по производительности даже Snapdragon 820: Платформа MediaTek Helio X20 набирает в тесте Geekbench 1835/5884 баллов

    16:2815

    Первая видеокарта Gigabyte новой линейки Xtreme Gaming — разогнанная версия модели GeForce GTX 950: Gigabyte представила видеокарту GV-N950XTREME-2GD

    16:162

    Seagate планирует уволить больше 1000 сотрудников: Реструктуризация, проводимая Seagate, предусматривает сокращение штата на 2%

    15:416

    Стали известны параметры 28 мобильных процессоров Intel Skylake: Intel раскрыла характеристики почти трёх десятков мобильных CPU Skylake

    15:4021

    AMD создаёт подразделение Radeon Technologies Group: Radeon Technologies Group — новое подразделение AMD, которое будет заниматься графическими решениями

    15:0215

    Системная плата Gigabyte GA-H170-Gaming 3 DDR3 позволяет использовать процессор Intel Core шестого поколения с памятью DDR3: Для перехода на память DDR4 плата Gigabyte GA-H170-Gaming 3 DDR3 не годится

    14:086

    Huawei приписывают разработку дисплея AMOLED разрешением 2К с двумя загнутыми краями : Как утверждается, Huawei планирует выпускать 3 млн соответствующих панелей в месяц

    13:485

    Недорогой контроллер Microchip UTC2000 поддерживает USB-C: Контроллер Microchip UTC2000 позволяет производителям использовать USB-C в электронных устройствах

    13:246

    GPU Adreno 510, входящий в состав платформы Snapdragon 620, более чем в два раза производительнее Adreno 405: SoC Snapdragon 620 засветился в тестах GFXBench

    12:494

    Увеличить время автономной работы часов Samsung Gear S2 позволила технология изготовления аккумуляторов произвольной формы: В Samsung Gear S2 установлен аккумулятор емкостью 250 мА∙ч

    12:3414

    Корпус Lian Li PC-Q21 позволяет разместить видеокарты длиной не более 170 мм: Корпус Lian Li PC-Q21 оценивается в $75

    12:262

    Freescale приобретает канадского разработчика процессоров распознавания образов CogniVue: Freescale продолжает воплощать идею автономного безаварийного автомобиля

    11:58

    Amazon прекратила продажи смартфона Fire Phone: На днях представитель Amazon официально сообщил о том, что все запасы Fire Phone были распроданы в конце августа

    11:152

    Акции Apple подешевели после презентации новой продукции: Рынок не поверил в большой планшет Apple iPad Pro с пером Apple Pencil?

    10:3165

    Невооруженными глазами можно увидеть объемное изображение на экране смартфона PPTV King7S: Смартфон PPTV King7S оценен соответственно своим возможностям

    10:096

    Массивы Cloudian HyperStore FL3000 и ПО Cloudian HyperStore 5.2 позволяют получить хранилище объемом 3,8 ПБ, заняв всего одну стойку: Хранилища Cloudian Forever Live можно наращивать, не выводя из эксплуатации

    09:55

    Высота процессорного охладителя Cryorig C7 — всего 47 мм: Охладитель Cryorig C7 подходит для процессоров с TDP до 100 Вт

    09:325

    Однокристальная система Freescale QorIQ LS1043A служит основой домашнего сетевого шлюза нового поколения: Референсный дизайн домашнего шлюза на SoC Freescale QorIQ LS1043A обладает пропускной способностью 10 Гбит/с

    09:12

    Мини-ПК Zotac Magnus EN970 на процессоре Intel Core i5-5200U оснащен GPU Nvidia GeForce GTX 960 и двумя портами Gigabit Ethernet: Наряду с Zotac Magnus EN970, предложен вариант Magnus EN970 Plus

    08:576

    Одноплатный ПК LinkSprite pcDuino8 Uno поддерживает модули расширения Arduino Shields: Плата LinkSprite pcDuino8 Uno основана на мультимедийной SoC AllWinner H8

    08:012

    Jolla анонсирует ОС Sailfish 2.0, но пока лишь для избранных: Представлена ОС Sailfish 2.0

    07:005

    Планшет Apple iPad mini 4 стал производительнее, тоньше и легче предшественника: Планшет Apple iPad mini оценивается минимум в $400

    06:0015

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