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    7 сентября 2015

    Компания Samsung показала на IFA 2015 прозрачный и зеркальный дисплеи OLED: Дисплей DM65E-BR размером 65 дюймов предназначен для интерактивного информирования потребителя

    21:3325

    Фото дня: однокристальная система Apple A9 — основа смартфонов Apple iPhone 6s и iPhone 6s plus: Анонс смартфонов Apple iPhone 6s и iPhone 6s plus ожидается 9 сентября

    20:3959

    Смартфон Oppo R7 Lite за $280 оснащен пятидюймовым дисплеем AMOLED, поддерживает LTE и работает под управлением ОС Android 5.1: Размеры Oppo R7 Lite равны 143 х 71 х 6,3 мм, масса — 147 г

    20:132

    Sony разрабатывает датчики изображения, способные делать 1000 снимков в секунду: Специалистами Sony уже создан прототип, делающий 900 кадров в секунду

    18:529

    Medion X5020 и Medion X5004 — пятидюймовые смартфоны, построенные на SoC Qualcomm Snapdragon 615: Medion X5020 и Medion X5004 оценены в 300 и 250 евро соответственно

    18:402

    ACME Portable Computer vMix Go — компьютер в виде чемодана с экраном на боковой стенке: В корпус vMix Go встроен дисплей размером 17,3 дюйма

    18:126

    Планшетный компьютер Lenovo Yoga Tab 3 Pro со встроенным проектором оценен в 500 евро: Lenovo Yoga Tab 3 Pro базируется на SoC Intel Atom x5-Z8500

    16:452

    По оценке Ericsson, в мире насчитывается 7,2 млрд подключенных SIM-карт и более 3 млрд подключений к сетям МШПД: Мобильный трафик за последний год вырос на 55%, сегодня каждый месяц пользователи мобильных устройств во всем мире генерируют более 4 эксабайт трафика

    16:412

    Смартфон Sony Xperia Z5 Compact Premium получит Full HD дисплей и 4 ГБ оперативной памяти: Sony выпустит модификацию Xperia Z5 Compact Premium с увеличенным разрешением экрана

    15:0027

    AMD разрешает использовать память HBM, разработка которой заняла у компании восемь с половиной лет, без лицензионных платежей: В Nvidia назвали сообщение о задержке с внедрением HBM из-за лицензионных платежей слухами и домыслами

    14:377

    Скорость чтения новых карт памяти Transcend SDHC/SDXC UHS-II U3 достигает 285 МБ/с: По заявлению производителя, максимальная скорость чтения данных в новых картах памяти достигает 285 МБ/с, а записываются данные при скорости до 180 МБ/с

    14:152

    Amazon и Best Buy предлагают смартфон Nexus 6 всего за $350: Смартфон Nexus 6 можно купить за $350

    14:106

    Появилось первое «живое» фото смартфона Samsung Z3: Смартфон Samsung Z3 засветился на фото

    13:007

    Автономный автомобиль можно обмануть, используя лазерную указку и компьютер Raspberry Pi: Соответствующее исследование будет представлено на ноябрьской конференции по компьютерной безопасности Black Hat Europe

    12:5921

    Зонд «Новые горизонты» перешел к фазе интенсивной передачи собранных данных, которая завершится через год: Передача собранных зондом «Новые горизонты» данных займет целый год

    12:567

    BlackBerry приобретает Good Technology за 425 млн долларов: Good Technology перейдёт под крыло BlackBerry за 425 млн долларов

    12:006

    Уже в 2016 году телевизор OLED будет всего на 20% дороже телевизора с жидкокристаллическим экраном такого же размера: Samsung начнет выпуск телевизоров OLED в 2017 году

    11:3931

    Красочные смартфоны Alcatel Onetouch: Pop Up и Pop Star: Смартфоны Alcatel Onetouch Pop Up и Pop Star получили множество вариантов оформления задней крышки

    11:112

    Бюджетный смартфон Alcatel OneTouch Pixi First располагает четырёхдюймовым дисплеем: Смартфон Alcatel OneTouch Pixi First получил лишь 512 МБ оперативной памяти

    11:002

    Специалисты Fujitsu разрабатывают технологию, которая позволит увеличить пропускную способность беспроводных сетей: В разработке Fujitsu передача и прием выполняются на одной частоте

    10:15

    Alcatel OneTouch показала на IFA 2015 смартфон Idol 3C: Смартфон Alcatel OneTouch Idol 3C будет доступен в различных цветовых вариантах

    10:00

    Представлена видеокарта с ОЗУ объемом 16 ГБ: PowerColor Devil 13 Dual Core R9 390 16GB GDDR5: Карта PowerColor Devil 13 Dual Core R9 390 16GB GDDR5 оснащена двумя GPU и имеет мощную систему питания

    09:3512

    Acer Jade Primo — смартфон с Windows 10 Mobile и функцией Continuum, способный выступать в роли настольного ПК: Смартфон Acer Jade Primo будет поставляться с док-станцией и беспроводными клавиатурой и мышкой

    09:1514

    Razer возрождает легендарную мышь Diamondback и оснащает её датчиком разрешением 16 000 точек на дюйм: Razer обновила мышки Diamondback и Orochi

    08:4014

    Sony присматривается к автомобильному сегменту: Глава Sony не отрицает, что компания может стать автопроизводителем

    08:159

    Планшет Dell Latitude 11 5000 получит порт USB-C (USB Type-C): Планшет Dell Latitude 11 5000 можно будет подключить к клавиатуре

    07:40

    Razer рассказала о новой версии набора OSVR Hacker Dev Kit: Набор для разработчиков OSVR Hacker Dev Kit 1.3 будет доступен в октябре

    07:104

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