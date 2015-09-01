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    1 сентября 2015

    Toshiba Q300 и Q300 Pro: SSD с фирменными контроллерами и флэш-памятью Toshiba A19: Накопители Toshiba Q300 и Q300 Pro появятся в продаже в этом месяце

    22:553

    Умные часы с Android Wear теперь могут работать с мобильными устройствами Apple: Google добавила в Android Wear поддержку iOS

    21:0238

    По слухам, Motorola готовит смартфон Bounce, оснащённый платформой Snapdragon 810 и ёмким аккумулятором: Смартфон Motorola Bounce получит АКБ ёмкостью 3760 мА·ч

    20:447

    Компания Minebea попала в «Книгу рекордов Гиннесса» как изготовитель самых маленьких шарикоподшипников: Доля Minebea на рынке подшипников диаметром менее 22 мм превышает 60%

    18:5010

    Появились «живые фото» смартфона-раскладушки Samsung SM-G9198: Смартфон Samsung SM-G9198 поддерживает две карты SIM

    18:1230

    Серию наборов модулей памяти Patriot Viper 4 пополнил двухканальный набор DDR4-3400 объемом 8 ГБ: Одновременно представлены наборы Patriot Viper 4 DDR4-3200 объемом 8 ГБ (2 x 4 ГБ) и 16 ГБ (4 x 4 ГБ)

    17:451

    В Японии создан полупрозрачный литиево-ионный аккумулятор, который заряжается энергией солнца: Светопропускание в зеленой части спектра составляет 60%, когда аккумулятор разряжен

    17:2011

    Начат прием предварительных заказов на умные часы Ulefone uWear по цене $24: Часы Ulefone uWear совместимы с мобильными устройствами, работающими под управлением Android и iOS

    16:4818

    Asustor AS6202T, AS6204T, AS6102T и AS6104T — первые NAS на процессорах Intel Braswell: К общим чертам всех четырех моделей следует отнести наличие двух портов Gigabit Ethernet

    16:293

    Foxconn не будет инвестировать в производство в Индонезии: В прошлом году компания Foxconn объявила о намерении инвестировать в индонезийское производство 1 млрд долларов

    15:54

    Eizo FlexScan EV2750 — «безрамочный» 27-дюймовый монитор на базе матрицы IPS: Толщина верхней и боковых рамок корпуса Eizo FlexScan EV2750 равняется 1 мм

    14:3511

    Китайский инвестиционный фонд хочет купить Globalfoundries: Покупка Globalfoundries дала бы китайской полупроводниковой промышленности серьезный козырь

    13:3410

    E Ink Holdings зафиксировала убыток по итогам прошедшего квартала: E Ink Holdings отчиталась за квартал

    13:271

    Бюджетный смартфон Samsung Galaxy J1 Ace может похвастаться дисплеем Super AMOLED : Смартфон Samsung Galaxy J1 Ace оснастили 512 МБ ОЗУ

    13:1010

    Производители ноутбуков переносят фокус на усиленные и игровые модели: Производителей ноутбуков привлекают более высокие цены на усиленные и игровые модели

    13:099

    Смартфон Gionee Marathon M3 променял однокристальную платформу MediaTek MT6582 на Qualcomm Snapdragon 410: Gionee M3S отличается от предшественника не только SoC, но и датчиком изображения фронтальной камеры

    12:302

    Lockheed Martin инвестирует в компанию Peloton Technology, чтобы довести технологию Truck Platooning до коммерческого применения: Технология Truck Platooning построена на возможности синхронизировать управление машинами в колонне

    11:4224

    Samsung поделилась характеристиками умных часов Samsung Gear S2 : Разрешение экрана действительно составит 360 х 360 точек, вот только диаметр дисплея оказался равен не 1,65", а всего 1,2"

    11:3821

    Прототипы автономных автомобилей Google отправятся в Техас: Очередной этап испытаний подошел к своему завершению, в ходе следующей фазы машины направят в город Остин, расположенный в штате Техас

    11:13

    GoPro предлагает создавать и редактировать ролики при помощи самих экшн-камер: Раньше нужно было скинуть запись на компьютер, найти лучший момент, отредактировать видео, после чего выложить его в сеть.

    11:06

    Сюрпляс велосипедиста привел беспилотный автомобиль Google в замешательство: Велосипедист чувствовал себя рядом с автономным автомобилем в безопасности

    10:4329

    Смена поколений смартфонов Apple iPhone не отразится на их цене: В Европе iPhone 6S Plus будет стоить на 100 евро дороже модели 6S

    10:1544

    Вышел новый номер журнала iТоги!: Подводя итоги за два прошедших летних месяца, мы сделали особый акцент на аналитике

    09:45

    Ассортимент Netgear пополнился первым в отрасли 28-портовым управляемым коммутатором 10GbE: К достоинствам коммутатора Netgear ProSAFE XS728T производитель относит поддержку VLAN

    09:254

    Zopo готовит десятиядерный смартфон с экраном разрешения 2560 х 1440 точек: Свой флагман компания Zopo собирается представить уже в следующем году

    09:018

    Intel Capital финансирует разработку технологий, которые сделают снимки с мобильных устройств сравнимыми со снимками с зеркальных камер: Intel Capital инвестирует в Almalence

    09:0015

    Sony Wena — гибрид классических наручных часов и носимой электроники: Умные часы Sony Wena обойдутся покупателям в 290 либо 575 долларов

    08:103

    SPIL заключает стратегический союз с Foxconn, чтобы защититься от поглощения: Компания ASE планировала поглотить SPIL

    08:002

    Nvidia представила профессиональные 3D-карты Tesla M60 и Tesla M6, старшая из которых содержит два GPU GM204: Nvidia представила платформу GRID 2.0 и адаптеры Tesla M60 и Tesla M6

    07:50

    Samsung Electronics опустилась на 13 место в списке наиболее дорогих компаний рынка IT: Samsung покинула десятку наиболее дорогих IT-компаний

    07:1526

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