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    31 августа 2015

    LG Urbane Luxe: премиальные умные часы ценой $1195: В цену часов LG Urbane Luxe вложен ручной труд и дорогие материалы

    20:1826

    Австралийские военные обзаведутся гарнитурами Oculus Rift VR: Австралийское министерство обороны закупает гарнитуры Oculus Rift VR

    20:1512

    Устройство LG SmartThinQ Sensor поможет сделать старую бытовую технику немного «умнее»: Устройство LG SmartThinQ Sensor способно отслеживать температуру и вибрацию

    19:578

    Технология Li-Fi может помочь создать более удобные электроэнцефалографы: Корейские учёные использовали технологию Li-Fi для улучшения электроэнцефалографа

    19:342

    Xiaomi готовит смартфон Mi 4c, похожий на модель Mi4, но основанный на платформе Snapdragon 808: Смартфон Xiaomi Mi 4c получит 2 ГБ ОЗУ

    19:184

    До конца года Chieftec планирует начать поставки блоков питания серий Force, Smart и i-Arena: Серия Chieftec Smart включает БП мощностью от 450 до 750 Вт с сертификатом 80 Plus Gold

    19:08

    Chieftec в ближайшие недели начнет поставки корпусов SJ-06, а вскоре запланирован выпуск еще трех моделей: Цены новых корпусов производитель не приводит

    18:422

    Клавиатура WEY Smart Touch оснащена 10-дюймовым сенсорным дисплеем и тремя сменными блоками клавиш: Оснащение WEY Smart Touch также включает порт Gigabit Ethernet

    18:034

    Внешний аккумулятор LeTV ёмкостью 13 400 мА·ч поддерживает технологию быстрой зарядки: Внешний аккумулятор LeTV основан на элементах питания LG и Panasonic

    16:254

    Razer доработала браслет Nabu и начнёт продавать его уже в октябре: Обновлённый браслет Razer Nabu оценивается в $100

    15:4810

    Представлена видеокарта MSI GeForce GTX 980 Ti Lightning: 3D-карта MSI GeForce GTX 980 Ti Lightning получила новый кулер

    15:253

    Смартфон Gionee Elife S5.1 Pro получит более производительную платформу и больше ОЗУ: Смартфон Gionee Elife S5.1 Pro будет основан на SoC MediaTek MT6753

    14:521

    В Европе правильно утилизируется только треть «электронных отходов»: В 2012 году масса «электронных отходов» в Европе была равна 9,5 млн тонн

    14:4417

    Advantech, Panasonic и Aurotek рассчитывают совместно ускорить внедрение Industry 4.0 на Тайване: В рамках сотрудничества, Panasonic использует разработанные Advantech контроллеры на базе ПК

    14:234

    Электронная книга Kobo Touch 2.0 оценивается в $70: Kobo представила электронную книгу Touch 2.0

    14:013

    Беспроводный контроллер вспышек Yongnuo YN622C II замечен в продаже: Цена комплекта из двух приемопередатчиков Yongnuo YN622C II примерно равна $75

    13:59

    Видео дня: смартфон Sony Xperia Z5 Premium: Смартфон Sony Xperia Z5 запечатлён на видео

    13:509

    Оптимизация работы промышленных роботов позволит снизить энергопотребление на 15-40%: Для этого были снижены ускорение и замедление роботов, а также время, которое робот проводит в режиме ожидания

    12:4811

    Чтобы извлечь из смартфона Samsung Galaxy Note5 неправильно вставленное перо, достаточно кусочка бумаги: Проигнорировав предупреждение производителя, можно поломать механизм обнаружения пера в слоте смартфона Samsung Note5

    12:459

    Ученые изучили работу лебединой шеи для создания новой системы крепления камер БПЛА: Именно мышцы и позвонки шеи удерживают голову неподвижной и компенсируют движение всего тела птицы вверх и вниз, вызываемое крыльями

    12:2215

    XTI Aircraft собирает средства на выпуск коммерческого конвертоплана TriFan 600 : Конвертоплан TriFan 600 объединяет черты самолета и вертолета

    12:0829

    Tezzaron первой выпускает микросхему из восьми связанных логических чипов, расположенных стопкой: Объемная компоновка обеспечивает рекордную степень интеграции

    11:0411

    Новая приставка Apple TV может оказаться в два раза дороже, чем предшественница: Apple может значительно увеличить стоимость новой приставки Apple TV

    11:0023

    Во втором квартале 2015 года было отгружено на 11,5% больше рабочих станций, чем в первом: Лидером среди производителей рабочих станций остается компания HP

    10:23

    Фотогалерея дня: «живые» фото смартфона BlackBerry Venice: Смартфон BlackBerry Venice запечатлён на множестве снимков

    10:0011

    Названа цена и срок начала продаж комплекта для сборки игрового ПК Corsair Bulldog: В корпусе Corsair Bulldog находится системная плата типоразмера mini-ITX на чипсете Intel Z170

    09:598

    Опубликовано официальное изображение обеих версий новых умных часов Motorola: Габариты часов Moto 360L и Moto 360S будут отличаться незначительно

    09:307

    Видеокарта AMD Radeon R9 370X уже анонсирована, но будет доступна лишь на рынке Китая: Видеокарта AMD Radeon R9 370X — эксклюзив для китайского рынка

    09:00

    В Сети появились фото корпуса планшета Nexus 8: Корпус планшета Nexus 8 запечатлён на фото

    08:302

    В системе хранения Oracle FS1 используются только SSD: Система хранения Oracle FS1 масштабируется почти до 1 ПБ

    08:251

    Мышь Corsair Gaming Sabre Laser RGB Team Dignitas Edition создана Corsair в сотрудничестве с Team Dignitas : Одновременно представлен коврик MM300 Anti-Fray Mouse Mat, Team Dignitas Edition

    08:054

    Смартфон Alcatel OneTouch Flash 2 будет значительно меньше предшественника: Смартфон Alcatel OneTouch Flash 2 получит пятидюймовый дисплей

    08:003

    FAA разрабатывает мобильное приложение B4UFLY, которое покажет пилотам дронов, где не следует летать: Приложение FAA B4UFLY покажет пилотам дронов где можно и где нельзя летать их аппаратам

    07:304

    ITRI и CPT намерены начать в 2017 году массовое производство гибких панелей AMOLED с радиусом кривизны не более 3 мм : ITRI и CPT работают над технологией гибких панелей AMOLED

    07:005

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