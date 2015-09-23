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    23 сентября 2015

    Мини-ПК MagicStick: ЦП Intel Atom x7, объем ОЗУ до 8 ГБ, порт HDMI 2.0 и пассивное охлаждение: Создатели мини-ПК MagicStick обещают интересную комплектацию и разумную ценовую политику

    23:4411

    Компания EASARS представила игровую мышь Spotter и кабельную станцию Hellbenter: Дизайн мыши EASARS Spotter и станции Hellbenter хорошо сочетаются, но подсветка у них может быть разной

    22:071

    Процессорные охладители Arctic Freezer i32 и A32 умеют останавливать вентилятор при низкой температуре CPU: Процессорные охладители Arctic Freezer i32 и A32 оцениваются в 50 долларов

    21:027

    Представлены умные часы Pebble Time Round с круглым экраном и металлическим корпусом толщиной 7,5 мм: Умные часы Pebble Time Round поддерживают технологию быстрой зарядки

    20:3922

    Второй смартфон OnePlus в этом году получит платформу MediaTek Helio X10 и 2 ГБ оперативной памяти: Второй смартфон OnePlus в этом году получит экран Full HD

    19:552

    Работающая на нормальной частоте платформа Samsung Exynos 8890 — самая быстрая SoC на рынке по данным Geekbench: SoC Samsung Exynos 8890 показывает в ПО Geekbench невероятные результаты

    19:4231

    Покупателей бюджетного смартфона Gionee Pioneer P3S может порадовать ОС Android 5.1: Смартфон Gionee Pioneer P3S оценён в $90

    19:301

    Маршрутизаторы Meizu mini и mini pro вставляются прямо в розетку и стоят $16 и $27 соответственно: Meizu представила роутеры mini и mini pro

    18:391

    Председатель Inventec подтвердил, что компания будет производить ноутбуки Xiaomi. Поставки начнутся в следующем году: Xiaomi действительно выйдет на рынок ноутбуков

    18:128

    Немаркированные пятидюймовые смартфоны в Китае подешевели до $35: Китайские производители безымянных смартфонов вынуждены снижать цены на свою продукцию

    18:0916

    Швейцарские часовщики уже почувствовали на себе конкуренцию со стороны умных часов: Жители развивающихся стран легче отказываются от классических механических часов в пользу умных

    18:0119

    В Instagram — более 400 миллионов пользователей: Ежедневно в Instagram пользователи делятся друг с другом более чем 80 млн фотоснимков

    17:443

    SDK Tizen 2.4 beta доступен для закачки: Samsung выпустила Tizen 2.4 beta SDK

    17:352

    Quirky продает Wink в связи с банкротством: Наиболее вероятным покупателем Wink названа компания Flextronics

    17:25

    Утечка на сайте Amazon позволила узнать характеристики смартфона Nexus 5X: Смартфон LG Nexus 5X получит 2 ГБ ОЗУ

    17:236

    На Тайване открылся новый центр разработки процессоров ARM: Тайваньский центр ARM будет специализироваться на процессорах для устройств интернета вещей

    17:092

    В настольном 3D-принтере Formlabs Form 2 используется стереолитография: 3D-принтер Formlabs Form 2 оснащен интерфейсом Wi-Fi и цветным сенсорным экраном

    16:524

    Еще один псевдоховерборд под незамысловатым названием Hoverboard появился на Kickstarter: Кампания по сбору средств завершится 21 октября 2015, в день, когда Марти МакФлай (Marty McFly) прибыл в будущее и впервые прокатился на ховерборде

    16:0011

    Подтверждены названия смартфонов Nexus следующего поколения: Имена Nexus 5X и Nexus 6P красуются на упаковках аппаратов

    15:403

    В Opera проведен ребрендинг, изменен логотип: Буква «О» в новом логотипе не только отражает первую буква названия компании

    15:1415

    В конфигурацию ноутбука MSI GT72S 6QF Dominator Pro G входит 3D-карта GeForce GTX 980: Мобильный компьютер MSI GT72S 6QF Dominator Pro G построен на процессоре Intel Core i7-6820HK

    14:055

    В СВО EK Water Blocks EK-XLC Predator 240 помпа совмещена с радиатором: Продажи EK-XLC Predator 240 уже начались по цене 244 евро

    13:453

    Представлен смартфон Meizu Pro 5 с платформой Exynos 7420, памятью LPDDR4 и UFS 2.0 и дисплеем AMOLED : Смартфон Meizu Pro 5 оценили в 440 и 490 долларов

    13:037

    Водоблок EK Water Blocks EK-FC R9 Nano предназначен для 3D-карты AMD Radeon R9 Nano: В водоблоке EK Water Blocks EK-FC R9 Nano используется схема с разделением потока охлаждающей жидкости

    12:48

    Ленточная библиотека Qualstar Q48 рассчитана на 48 картриджей: В конфигурацию библиотеки Qualstar Q48 можно включить от одного до четырех приводов с интерфейсом SAS или FC

    12:1122

    ZTE ZMax 2 — смартфон стоимостью $150 с 2 ГБ оперативной памяти и ОС Android 5.1: Смартфон ZTE ZMax 2 получил экран HD

    11:58

    Появились результаты смартфона Lenovo Vibe X3 в тесте Geekbench: Основой Lenovo Vibe X3 служит SoC Qualcomm Snapdragon 808 с шестиядерным процессором

    11:55

    Слухи и аналитика: однокристальная платформа Apple A10 может получить шесть процессорных ядер: SoC Apple A10 может получит шестиядерный CPU

    11:4529

    Начат прием предварительных заказов на беспроводные наушники Kanoa, которые сами могут подбирать подходящие звукозаписи: Продавать Kanoa планируется по $299

    11:2810

    Новые мобильные ПК Toshiba Chromebook 2 получат процессоры Intel Core i3 поколения Broadwell: Новые мобильные ПК Toshiba Chromebook 2 будут стоить минимум $330

    11:241

    Смартфон Huawei Mate S в Европе стоит 649 евро и уже доступен для заказа : Срок доставки Huawei Mate S — четыре-пять недель

    10:567

    Глазами смартфона Alcatel OneTouch Flash 2 служат камеры Samsung S5K3M2 ISOCELL и OmniVision OV6548: Смартфон Alcatel OneTouch Flash 2 основан на SoC MediaTek MT6753

    10:46

    Портативная акустическая система Xiaomi Mi Bluetooth Speaker заключена в алюминиевый корпус и оценивается в $30: Портативная колонка Xiaomi Mi Bluetooth Speaker работает автомномно до восьми часов

    10:324

    Hannspree представила умные часы Active 24, Prime, Legend и Pulse стоимостью от 75 до 140 долларов: Hannspree представила часы Active 24, Prime, Legend и Pulse

    10:122

    Onda V820W CH: компактный планшет на базе платформы Intel Atom x5: Планшет Onda V820W CH станет одним из многих обновленных моделей компании

    10:103

    Флэш-накопитель Team Group M151 можно подключить к смартфону напрямую: Флэш-накопители Team Group M151 предложены в модификациях объемом 8, 16 и 32 ГБ

    10:09

    Объективы Samyang 21mm F1.4 ED AS UMC CS и Samyang 50mm F1.2 AS UMC CS предложены в обычных и «киношных» вариантах: Продажи объективов Samyang 21mm F1.4 ED AS UMC CS, Samyang 50mm F1.2 AS UMC CS, Samyang 21mm T1.5 ED AS UMC CS и

    09:553

    Deutsche Telekom и Inmarsat обеспечат европейским авиапассажирам доступ в интернет: Первым европейским авиаперевозчиком, который предложит своим пассажирам новую услугу, станет Lufthansa

    09:311

    Однокристальная платформа Apple A9 ставит рекорды производительности: Производительность SoC Apple A9 очень высока

    09:3027

    Смартфоном Oukitel K4000 за $120 можно забивать гвозди, а без подзарядки он работает пять дней: Смартфоны Oukitel K4000 доступны для предварительного заказа

    09:1516

    Смартфонам Microsoft Lumia 950 и Lumia 950 XL пророчат цены на уровне новых Apple iPhone: Смартфоны Microsoft Lumia 950 и Lumia 950 XL могут оказаться очень дорогими устройствами

    09:0045

    XFX собирается выпустить 3D-карту Radeon R9 Fury с водяным охлаждением, немного отличающуюся от референсного образца: О цене и сроке выхода 3D-карты XFX Radeon R9 Fury с водяным охлаждением пока данных нет

    08:30

    50-долларовый смартфон Coolpad Rogue поддерживает LTE и работает под управлением Android 5.1.1: Смартфон Coolpad Rogue оснащён 1 ГБ ОЗУ

    08:25

    SSD Samsung 950 Pro с поддержкой NVMe достигают производительности в 300000 IOPS: SSD Samsung 950 Pro отличает сравнительно доступная цена и нацеленность на обычных пользователей

    08:0815

    Xiaomi готовит дешёвый FM-трансмиттер, совмещённый с автомобильным зарядным устройством: FM-трансмиттер Xiaomi сможет играть музыку с сопряжённого смартфона

    08:057

    Трансформируемый ноутбук Asus Transformer Book Flip TP200SA оснащён портом USB-C: Трансформируемый ноутбук Asus Transformer Book Flip TP200SA оценили в 350 долларов

    07:45

    CMC Magnetics приобретает активы Taiyo Yuden, связанные с оптическими носителями: В CMC Magnetics рассчитывают использовать приобретение для выпуска высоконадежных оптических носителей

    07:303

    Samsung работает над шлемом виртуальной реальности, не требующим подключения смартфона: Samsung выпустит полноценный шлем виртуальной реальности в следующем году

    07:108

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