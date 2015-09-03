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    3 сентября 2015

    Умные часы Samsung Gear S2 представлены на IFA 2015: Умные часы круглосуточно отслеживают активность пользователя, его перемещения, сердечный ритм и даже содержание кислорода в крови

    21:5960

    Видеопревью планшетофона Lenovo Phab Plus с IFA 2015: Cобственный корреспондент iXBT.com рассказывает о новом планшетофоне прямо с выставки IFA 2015

    20:314

    Новая камера Polaroid Snap использует технологию ZINK для «мгновенной» печати фотографий: Камера Polaroid Snap оценена в $100

    20:247

    Наушники Bose SoundLink Around-Ear Wireless Headphones II оценены в $280: Технические характеристики изделия производитель не приводит

    19:312

    Panasonic планирует возродить выпуск проигрывателей пластинок с прямым приводом: На IFA 2015 показан прототип, подобный легендарной модели Technics Direct Drive

    19:0716

    Sony показала на выставке IFA 2015 часы Wena: Часы Sony Wena предстали на живых фото

    17:056

    Игровой мини-ПК Asus ROG G20 Special Edition в максимальной конфигурации оснащается видеокартой GeForce GTX Titan X: Игровой мини-ПК Asus ROG G20 Special Edition заключён в корпус объёмом 9,5 л

    16:252

    Уже 17% пользователей Steam решили перейти на Windows 10: Геймеры из сообщества Steam оказались куда более открытыми для новой ОС, чем рядовые пользователи ПК

    15:1724

    Samsung представила обновленные модели панорамной акустики: На европейском рынке панорамные домашние аудиосистемы R1, R3 и R5 можно будет приобрести за 199, 299 и 399 евро, соответственно

    15:1229

    Мониторы Acer Predator Z35 и Acer Predator XB1 поддерживают Nvidia G-Sync: Размер вогнутого экрана Acer Predator Z35 — 35 дюймов

    14:431

    Сенсор качества сна Samsung SleepSense и платформа Samsung Car Mode станут частью «интернета вещей»: На IFA 2015 свою основную презентацию компания Samsung посвятила «интернету вещей», объединяющему программные решения Samsung Smart Things и аппаратную платформу Samsung Artik

    14:2710

    Монитор Asus ROG Swift PG348Q основан на 34-дюймовой панели IPS разрешением 3440 х 1440 точек: Монитор Asus ROG Swift PG348Q поддерживает Nvidia G-Sync

    14:145

    Стиральная машина с горизонтальной загрузкой Samsung Crystal Blue позволит добавлять белье во время стирки: Samsung Crystal Blue появится в продаже в Европе в конце 2015 года

    13:5023

    В телевизоре Panasonic TX-65CZ950 используется 65-дюймовая вогнутая панель OLED разрешением 4К: Телевизор Panasonic TX-65CZ950 имеет сертификат THX

    13:3524

    Анонсированы продажи Panasonic Nubo — первой камеры наблюдения с поддержкой 4G: Поставки Panasonic Nubo в Европе компания обещает начать в ноябре

    13:10

    Игровой мобильный ПК Asus ROG G752 может похвастаться новым дизайном и поддержкой G-Sync: Ноутбук Asus ROG G752 оценивается в $1500

    12:3917

    Ноутбук GammaTech Durabook S15AB выдерживает падения с высоты 1,2 м: Ноутбук в усиленном исполнении GammaTech Durabook S15AB оснащен дисплеем размером 15,6 дюйма

    12:312

    Panasonic добавляет в прошивку камеры Lumix GH4 поддержку V-Log L и анонсирует объектив Lumix G 25 mm / F1.7 ASPH. (H-H025) : Рекомендованная цена нового объектива — $300

    11:482

    Доля Windows 10 на рынке операционных систем превысила 5%: Windows 10 набирает популярность значительно быстрее предыдущих операционных систем Microsoft

    11:4620

    Представлены планшетные компьютеры Lenovo Yoga Tab 3: Планшеты Lenovo Yoga Tab 3 будут доступны в версиях со встроенным модемом LTE

    11:302

    Обновлены умные часы Moto 360, представлена модель Moto 360 Sport: Важной общей особенностью Moto 360 второго поколения и Moto 360 Sport является увеличенное время автономной работы

    10:369

    Автомобильная зарядка для мобильных устройств Nomad Roadtrip оснащена встроенным аккумулятором емкостью 3000 мА∙ч и портом USB Type-C: Производитель уже начал прием предварительных заказов на Nomad Roadtrip по цене $40

    09:5011

    Netgear Nighthawk X4S — первый маршрутизатор с модемом VDSL/ADSL, поддерживающий MU-MIMO и Quad-Stream Wi-Fi: С распространением оборудования Wave 2 AC2600 Wi-Fi аналитики связывают надежды на рост рынка WLAN

    09:28

    Мини-ПК Asus VivoStick PC: процессор Intel Cherry Trail, установка в порт HDMI, цена $130: В мини-ПК Asus VivoStick PC используется компоновка eMCP для ОЗУ и флэш-памяти

    09:2518

    Ноутбук Asus ROG GX700 оснастили отдельным модулем с жидкостной системой охлаждения: Ноутбук Asus ROG GX700 получил ЖСО

    09:1617

    Представлены смартфоны-«долгожители» Lenovo Vibe P1 и Vibe P1m: В Lenovo Vibe P1 используется SoC Qualcomm Snapdragon 615, а в Vibe P1m — MediaTek MT6735P

    08:442

    Смартфон Archos Diamond Plus одели в металлический «доспех» и оценили в 180 фунтов стерлингов: Смартфон Archos Diamond Plus получил 2 ГБ ОЗУ

    08:241

    Видеокарта Asus ROG Poseidon GeForce GTX 980 Ti Platinum получила печатную плату младшей сестры: Представлена видеокарта Asus ROG Poseidon GeForce GTX 980 Ti Platinum

    08:101

    Анонсированы продажи трансформируемого хромбука Acer Chromebook R 11: Acer Chromebook R 11 — трансформируемый хромбук массой 1,25 кг

    01:103

    Acer планирует выпуск геймерского планшета, смартфона и… проектора: Серия игровых устройств Acer Predator расширяется за пределы полноформатных решений

    00:303

    Трансформируемый ноутбук Toshiba Satellite Radius 12 оснащен дисплеем 4К: Продажи Toshiba Satellite Radius 12 в США должны начаться в четвертом квартале

    00:281

    Представлен смартфон Lenovo Vibe S1, оснащенный двумя камерами на фронтальной панели: Lenovo Vibe S1 построен на SoC MediaTek MT6752

    00:1413

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