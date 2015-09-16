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    16 сентября 2015

    LeTV готовит смартфон Max 2 на платформе Snapdragon 820: Смартфон LeTV Max 2 появится в продаже уже в следующем году

    23:23

    Процессорные охладители Cryorig M9i и M9a оцениваются всего в 27 долларов: Процессорные охладители Cryorig M9i и M9a располагают тремя тепловыми трубками

    22:413

    Через несколько дней Xiaomi представит смартфон Mi 4c с платформой Snapdragon 808 и ценой около $200: Смартфон Xiaomi Mi 4c может заменить модель Mi 4i

    19:507

    AMD удалось отыграть позиции в сегменте дискретных видеокарт стоимостью 200-400 долларов: AMD вернула себе часть утраченных позиций на рынке GPU

    19:366

    Графические процессоры Nvidia поколения Pascal будет выпускать TSMC: Новые GPU Nvidia будут производиться по 16-нанометровой технологии на мощностях TSMC

    19:1012

    OnePlus представила 100-долларовый кожаный чехол Hard Graft Wild Phone Case для своего нового смартфона: Чехол Hard Graft Wild Phone Case для смартфона OnePlus 2 оценили в 100 долларов

    18:397

    Начались продажи процессорных охладителей Scythe Grand Kama Cross 3: Габариты Scythe Grand Kama Cross 3 равны 171 х 147 х 140 мм

    17:295

    Системная плата ASRock B150M Combo-G3 для процессоров Intel Skylake способна работать с памятью DDR3 и DDR4: Системная плата ASRock B150M Combo-G3 не располагает портами PCI

    17:231

    В Facebook добавят кнопку Dislike : Создатель Facebook не стал называть конкретные сроки, отметив, что данная функциональность появится у пользователей в ближайшее время

    17:1018

    Твердотельные накопители Team L3 EVO не могут похвастаться теми параметрами, которые были для них заявлены во время Computex 2015: Твердотельные накопители Team L3 EVO доступны в четырёх модификациях

    17:102

    Innolux показала 65-дюймовый дисплей разрешением 8K: Innolux и AUO привезли на Touch Taiwan 2015 интересные новинки

    16:477

    Sharp предложит желающим 85-дюймовый 8К-монитор LV-85001 за $133 000 уже в октябре: Весь потенциал устройства раскроется только при подключении через HDMI-порты четырех источников сигнала, транслирующих изображение в разрешении 4К

    16:3815

    До конца года XYZprinting начнет поставки 3D-принтера, печатающего еду: В 3D-принтере XYZprinting, печатающем еду, используется лазерная стереолитография

    16:083

    Появились «живые» фото смартфона ZTE Axon mini: Смартфон ZTE Axon mini предстал на живых фото

    14:523

    Nikon обновляет прошивку камер D7100 и D5200: В новой версии встроенного ПО для камер Nikon D7100 и D5200 уменьшен шум при съемке видео

    14:483

    Основой смартфона HTC One A9 послужит SoC Qualcomm Snapdragon 617 : В конфигурацию HTC One A9 войдет 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ флэш-памяти

    14:283

    Планшет Apple iPad mini 4 может похвастаться 2 ГБ ОЗУ и разогнанной платформой A8: Apple наделила планшет iPad mini 4 2 ГБ ОЗУ

    14:1317

    Китайские производители закупают более 70% сенсорных дисплеев с технологией in-cell, выпускаемых Japan Display: До конца 2015 года Japan Display начнет выпуск сенсорных дисплеев с технологией in-cell второго поколения

    14:023

    Microsoft наделит смартфон Lumia 550 поддержкой LTE: Смартфон Microsoft Lumia 550 LTE будет стоить около $115

    13:494

    В январе LG покажет телевизор с 55-дюймовым экраном OLED, сворачиваемым в трубку: Производитель уточняет, что серийное производство таких телевизоров может начаться через три-четыре года

    13:4024

    Складывающийся смартфон Samsung Project Valley может быть анонсирован уже в начале следующего года: Гибкий смартфон Samsung Project Valley может быть готов через несколько месяцев

    13:3315

    В ассортименте LG скоро появится смартфон H740 с платформой Snapdragon 615 и ОС Android 5.1.1 : Смартфон LG H740 получит 5-мегапиксельную фронтальную камеру

    13:23

    Основой защищенного планшета Xplore Xslate B10 служит процессор Intel Core i5-5350U: Защищенный планшет Xplore Xslate B10 оснащен дисплеем размером 10,1 дюйма

    12:431

    Sony подтвердила, что дисплей смартфона Xperia Z5 Premium работает в режиме 4K только во время отображения фото и видео: Sony подтверждает информацию касательно особенности экрана смартфона Xperia Z5 Premium

    12:4014

    Карта MSI Turbo U.2 Host Card позволяет подключить SSD с разъемом U.2 (SFF-8639) к слоту M.2: MSI планирует комплектовать картой MSI Turbo U.2 Host Card некоторые системные платы

    10:148

    HTC One A9 (Aero) будет поставляться с ОС Android 6.0: Появление HTC One A9 на рынке ожидается в октябре или ноябре

    09:328

    В 2016 году ожидается рост популярности устройств с перьевым вводом: Перспективными также считаются устройства «2-в-1»

    09:1628

    По прогнозу IDC, в 2019 году будет отгружено 173,4 млн устройств носимой электроники: По итогам 2015 года наиболее популярной носимой ОС будет watchOS

    08:533

    Sony снова закрывает фирменные магазины. На сей раз в Великобритании: Sony закрывает фирменные магазины в Великобритании

    08:1010

    Meizu Pro 5 станет самым крупным смартфоном компании: Смартфон Meizu Pro 5 получит экран диагональю 5,7 дюйма

    07:406

    Смартфон Huawei Honor 7 Plus получит дисплей диагональю 5,5 дюйма: Появилось видео 3D-модели смартфона Huawei Honor 7 Plus

    07:00

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