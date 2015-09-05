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    5 сентября 2015

    LumiPocket LT — попытка объединить 3D-принтер, лазерный гравер и установку для изготовления печатных плат в одном устройстве: На выпуск LumiPocket LT уже собрано 32 000 евро

    20:431

    Ethertronics называет EtherChip EC446 первой микросхемой, в которой интегрированы радиочастотный коммутатор, цепь регулируемой емкости и микроконтроллер: Ethertronics EtherChip EC446 поддерживает Bluetooth, GSM/WCDMA/LTE, Wi-Fi, RFID и GPS

    19:42

    Смартфону LG H968 (V10/G4 Pro) приписывают наличие дополнительного дисплея: Новый смартфон LG может получить вспомогательный экран

    19:255

    Портативная колонка JBL Pulse 2 умеет подстраиваться под цвет окружения: Наиболее интересные изменения получила колонка Pulse, известная своей динамической подсветкой корпуса

    18:412

    Galaxy Tab S2 Nook — новый планшет Barnes & Noble стоимостью $400. Да, это опять Samsung: B&N Galaxy Tab S2 Nook оценили в $400

    16:296

    Акустическая система Bang & Olufsen BeoPlay A6 оценивается в $1000: Акустическая система Bang & Olufsen BeoPlay A6 обшита тканью ателье Kvadrat

    15:548

    Смартфон BBPOS WisePOS позволяет принимать платежи с использованием платежных карт и NFC : Первое решение mPOS с ОС Android выходит на рынок

    15:172

    Ленточные светодиодные источники света Philips Hue LightStrips Plus доступны в версиях длиной до 10 м: Philips представила источники света Hue LightStrips Plus

    15:177

    Apple могут оштрафовать на 19 млрд долларов за уклонение от уплаты налогов : Результаты расследования могут привести к многолетнему судебному противостоянию

    14:5077

    Oppo тоже хочет выпускать смартфоны в Индии: Oppo ведет переговоры о сотрудничестве в этой области с компанией Foxconn

    13:552

    Устройство Wacom Bamboo Spark позволяет оцифровывать записи, сделанные от руки: Устройство Wacom Bamboo Spark оценивается в $160

    13:484

    Видеопревью умных часов Alcatel Onetouch Go Watch и смартфона Alcatel Onetouch Go Play с IFA 2015: Предлагаем вашему вниманию предварительный обзор данных устройств, который записали сотрудники iXBT.com на выставке IFA 2015

    13:45

    Для охлаждения SoC Qualcomm Snapdragon 810 в смартфоне Sony Xperia Z5 Premium используются тепловые трубки: Насколько эффективны предпринятые меры, покажет тестирование новых смартфонов Sony

    13:1512

    Видеорассказ о фитнес-гаджетах, представленных на IFA 2015: В этом ролике вы увидите умный танометр, часы Runtastic Moment, новые фитнес-трекеры и прочие устройства

    12:182

    На IFA 2015 Sony показала мобильную акустическую систему в светильнике и портативный проектор: Sony планирует выпустить мобильную акустическую систему в светильнике и портативный проектор весной 2016 года

    12:092

    Предварительный обзор умных часов Samsung Gear S2 с IFA 2015: Команда iXBT.com записала довольно подробное видео, в котором нас знакомят с Samsung Gear S2, демонстрируют интерфейс и рассказывают об особенностях этих часов

    11:3615

    Видеопревью «домашнего» планшета Alcatel OneTouch Xess с IFA 2015: Производитель позиционирует планшет, как устройство, которое будут использовать дома, в гостиной, на кухне

    10:16

    Видеопревью смартфона ZTE Axon Elite с IFA 2015: Собственный корреспондент iXBT.com продолжает рассказывать о новинках показанных в ходе берлинской выставки IFA 2015

    09:16

    Компания UMi может перейти под крыло TCL: TCL собирается купить UMi

    08:30

    Для выхода на рынок мобильных ПК компания Xiaomi может заручиться поддержкой Samsung: В начале следующего года может выйти первый ноутбук Xiaomi

    08:004

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