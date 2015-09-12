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    12 сентября 2015

    Начат прием предварительных заказов на объектив Mitakon Speedmaster 25mm f/0.95 системы Micro Four Thirds: Объектив Mitakon Speedmaster 25mm f/0.95 системы Micro Four Thirds стоит $399

    22:019

    Компоненты смартфона Apple iPhone 6S стоят $234: В рознице смартфон Apple iPhone 6S с 64 ГБ флэш-памяти стоит $749

    13:5858

    Новые тонкие клиенты Fujitsu Futro S520, S720 и S920 основаны на платформах AMD Embedded G-Series: Новые тонкие клиенты Fujitsu Futro S520, S720 и S920 получили SoC GX-222GC и GX-212ZC

    13:533

    Графический процессор 3D-карты EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW ACX 2.0+ автоматически разгоняется до 1291 МГц: На тыльной стороне печатной платы 3D-карты EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW ACX 2.0+ закреплена металлическая пластина

    10:212

    Производительность процессора платформы Snapdragon 620 будет на уровне нынешних лидеров: Snapdragon 620 набирает в Geekbench примерн столько же баллов, сколько Snapdragon 810

    10:207

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