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    11 сентября 2015

    Платформа Qualcomm Snapdragon Flight призвана упростить и унифицировать разработку электроники дронов потребительского сегмента: Основой Qualcomm Snapdragon Flight служит однокристальная система Qualcomm Snapdragon 801

    21:294

    Полнокадровая беззеркальная камера Sony a7S II поддерживает видео 4К: Камера Sony Alpha a7S II оснащена пятиосевым стабилизатором изображения

    20:2432

    Начались продажи 3D-карт Radeon R9 Nano: Цены на 3D-карты Radeon R9 Nano начинаются с рекомендованной отметки $650

    19:459

    Canon разрабатывает видеокамеру Cinema EOS System 8K, референсный монитор 8K и зеркальную камеру разрешением 120 Мп: Когда разработки Canon появятся на рынке — пока неизвестно

    19:0617

    В декабре на некоторых рынках может появиться смартфон Apple iPhone 5s с 8 ГБ флэш-памяти: Apple может выпустить смартфон iPhone 5s с 8 ГБ флэш-памяти

    16:3561

    Объективы Zeiss Milvus 2.8/21, 2/35, 1.4/50, 1.4/85, 2/50M и 2/100M предназначены для камер Canon и Nikon высокого разрешения : Серия Zeiss Milvus объединяет шесть моделей объективов

    16:2417

    Samsung Galaxy J2 — бюджетный смартфон с новой платформой и ОС Android 5.1: Смартфон Samsung Galaxy J2 получил 1 ГБ ОЗУ

    16:1116

    Компания Gionee окажется следующей, чьи смартфоны будут производить на территории Индии: Foxconn и Dixon будут производить в Индии смартфоны Gionee

    15:56

    Обновлённый планшет Dell Venue 8 Pro получит SoC Intel Cherry Trail и порт USB-C: Обновлённый планшет Dell Venue 8 Pro будет доступен с экраном Full HD

    15:415

    Icy Dock ToughArmor EX MB492SKL-B позволяет разместить в отсеке типоразмера 3,5 дюйма два накопителя с поддержкой горячей замены: Цена Icy Dock ToughArmor EX MB492SKL-B — $67,5

    15:10

    Легендарный аниматор студии Disney осваивает «скульптурное рисование» в виртуальной реальности: Нам демонстрируют, как Глен Кин создает в виртуальной реальности объемные фигуры своих знаменитых персонажей, Чудовища и Ариэль, в натуральную величину

    14:222

    DigiTimes сообщает, что первых процессоров AMD Zen придётся ждать ещё целый год: Первые процессоры AMD Zen появятся на рынке лишь в конце 2016 года

    13:328

    Смартфон Samsung Z3 с ОС Tizen сертифицирован FCC: По предварительным данным, смартфон Samsung Z3 построен на однокристальной системе Spreadtrum SC7730S

    13:088

    DJI Zenmuse X5 и Zenmuse X5R — первые камеры стандарта Micro Four Thirds для дронов: По утверждению производителя, это первые и пока что единственные камеры для дронов на рынке, сенсоры которых соответствуют стандарту Микро 4:3

    13:004

    Aqua Computer анонсирует водоблок для 3D-карты Radeon R9 Nano: Основание водоблока Aqua Computer для 3D-карты Radeon R9 Nano изготовлено из меди

    12:496

    Звуковые карты Asus Strix Raid DLX, Strix Raid Pro и Strix Soar 7.1 адресованы любителям игр: Звуковые карты Asus Strix Raid DLX, Strix Raid Pro и Strix Soar поддерживают 24-битное представление звука с частотой дискретизации 192 кГц

    12:323

    Гибридный планшет Dell XPS 12 получит экран 4K и интерфейс Thunderbolt 3: Гибридный планшет Dell XPS 12 появится в октябре

    12:1717

    В набор для разработчиков Avnet ONIX-VU440 входит самая большая программируемая матрица серии Xilinx Virtex UltraScale: Набор для разработчиков Avnet ONIX-VU440 позволяет быстро создавать прототипы специализированных микросхем

    10:304

    ТВ-приставка Zidoo X6 поддерживает стереоскопическое видео в формате 3D MVC и разрешение 4K: Медиацентр Zidoo X6 основан на новой восьмиядерной SoC Rockchip RK3368

    08:3311

    Умные часы Elephone Ele Watch получат круглый дисплей и металлический корпус: Elephone готовит часы Ele Watch

    08:107

    Apacer представила флэш-накопители AH115 и AH156 в корпусах из цинкового сплава: Apacer AH115 и AH156 оснащены портами USB 3.0 и USB 2.0

    08:084

    Lenovo попробует себя в роли OEM-производителя: Lenovo будет производить смартфоны конкурентов

    07:407

    Adobe рассказала о наличии у планшета Apple iPad Pro 4 ГБ оперативной памяти, но затем удалила данную запись: У планшета Apple Ipad Pro, судя по всему, установлено 4 ГБ ОЗУ

    07:1020

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