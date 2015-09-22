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    22 сентября 2015

    Смартфон Elephone P9000 получит операционную систему Android 6.0 и будет предлагаться в трех версиях: Elephone P9000 будет оснащен дактилоскопическим датчиком и разъемом USB Type-C

    21:156

    Новую линейку смартфонов Samsung может открыть модель Galaxy O5: Смартфон Samsung Galaxy O5 получит SoC Exynos 3475

    20:0312

    Бюджетный компьютерный корпус Cooltek X5 может предложить два разъёма USB 3.0 на передней панели: Корпус Cooltek X5 оценили в 30 евро

    19:148

    Появилось изображение смартфона LG с дополнительным экраном: На втором экране нового смартфона LG будут отображаться избранные ярлыки

    19:004

    Смартфон UMi eMax Mini поддерживает технологии биометрической идентификации Eyeprint ID: Ожидается, что UMi eMax Mini будет стоить не дороже $150

    18:591

    Новая телевизионная приставка Apple TV заработала у iFixit достойный балл: iFixit поставили новой приставке Apple TV восемь баллов

    18:5140

    Nvidia перевела видеокарту GeForce GTX 980 в мобильный сегмент практически без изменений: Nvidia представила мобильный вариант карты GeForce GTX 980

    18:2410

    Пользователи Windows 10 загружают в шесть раз больше приложений из Windows Store, чем пользователи Windows 8: Microsoft неоднократно говорила о желании повысить интерес пользователей к магазину приложений Windows Store

    15:1748

    Смартфон Micromax Canvas Spark 2 оценен в $61: Micromax Canvas Spark 2 в чем-то оказался даже хуже предшественника

    14:554

    Pico Cassette — крошечные копии картриджей для Nintendo Famicom, способные вызвать острый приступ ностальгии: Картриджи Pico Cassette позволят вспомнить эру первых игровых приставок

    14:279

    Huawei работает над смартфоном с поддержкой цифрового пера: Huawei выпустит смартфон со стилусом

    14:051

    Samsung делает приложение S Health доступным для всех современных смартфонов с ОС Android : ПО Samsung S Health появилось в Google Play

    13:506

    Представлен смартфон Xiaomi Mi 4c стоимостью $200, способный похвастаться уникальной технологией Edge Tap: Смартфон Xiaomi Mi 4c поддерживает Quick Charge 2.0

    13:319

    Судя по данным Zauba, первые образцы GPU GP100 уже поступают Nvidia для тестирования: По предварительным данным, в состав GP100 входит более 17 млрд транзисторов

    13:2113

    ON Semiconductor предлагает референсный дизайн зарядного устройства, соответствующего спецификации Qualcomm Quick Charge 3.0: Ключевым элементом зарядного устройства является контроллер NCP4371

    13:01

    Apple приписывают планы выпустить автомобиль в 2019 году: Разработку под условным наименованием Project Titan решено ускорить

    12:4145

    Флэш-накопитель Kanguru Defender Elite300 с интерфейсом USB 3.0 имеет механический ключ защиты от записи: Флэш-накопитель Kanguru Defender Elite300 с интерфейсом USB 3.0 соответствует требованиям FIPS 140-2

    12:349

    XFX готовит к выпуску 3D-карту Radeon R9 Fury, слегка отличающуюся от референсного варианта: Данных о частотах GPU и памяти 3D-карты XFX R9 Fury пока нет

    12:20

    Линейку дисплеев JDI пополнила 10-дюймовая модель разрешением 2880 x 1080 точек: В прототипе применяются технологии WhiteMagic и 2D local dimming

    11:502

    Представлена линейка дизайнерских телевизоров Samsung Serif TV для тех, кто скучает по былым временам: В данном случае Samsung решила не гнаться за дальнейшим уменьшением толщины телевизора, было принято решение вернуться к стилизованной концепции телевизоров, которыми мы знали их десятилетия назад

    11:3114

    ReFLEX CES выпускает набор для разработчиков Alaric Instant-DevKit на базе FPGA Altera Arria 10: Цена Alaric Instant-DevKit — $3495

    11:24

    Платная сеть Wi-Fi без рекламы в Московском метрополитене получила «бесшовную авторизацию»: Месячное использование услуги «Без рекламы» стоит 99 руб., за три месяца вам нужно будет заплатить 252 руб., за полгода — 444 руб.

    11:134

    Российский технологический холдинг «Рикор» планирует за два года создать собственную модификацию процессора OpenPower: «Рикор» является участником консорциума IBM OpenPower

    09:4328

    Рост интернета замедляется; больше половины населения Земли все еще не имеет подключения: Всего к концу 2015 года регулярное подключение к интернету будет у 3,2 млрд человек

    09:1616

    Водоблок EK Water Blocks EK-FB Z170G охладит не только систему питания, но и процессор: Водоблок EK Water Blocks EK-FB Z170G рассчитан на системную плату MSI Z170A Gaming M7

    09:092

    Asustor AS1002T и AS1004T — первые NAS Asustor, в которых используются процессоры ARM: В режиме чтения хранилища Asustor AS1002T и AS1004T развивают скорость до 110 МБ/с, в режиме записи — до 95 МБ/с

    08:582

    Аналитики IC Insights считают, что росту рынка персональных компьютеров помешали смартфоны с большими экранами: Спрос на микросхемы для персональных компьютеров в 2015 году уменьшится на 3%

    08:458

    Следующий смартфон OnePlus может получить сдвоенную камеру: Сдвоенная камера позволяет улучшить качество снимков и реализовать новые функции

    08:403

    Игровая гарнитура Mad Catz F.R.E.Q. TE 7.1 доступна для предварительного заказа: Игровая гарнитура Mad Catz F.R.E.Q. TE 7.1 стоит $100

    08:301

    Промышленные ПК Arbor FPC-7800 имеют пассивное охлаждение и алюминиевый корпус: В серии ПК Arbor FPC-7800 есть модели с разными размерами корпусов и разной оснащенностью

    08:082

    Представлены объективы Rokinon 50mm f/1.2 и Rokinon 21mm f/1.4 для беззеркальных камер: Объективы Rokinon 50mm f/1.2 и Rokinon 21mm f/1.4 выпускаются в вариантах для камер с креплениями Canon EF-M, Fujifilm X, Micro Four Thirds и Sony E

    08:007

    Смартфон Microsoft Lumia 550 может получить дисплей AMOLED: Смартфон Microsoft Lumia 550 будет доступен в четырёх цветовых вариантах

    07:3012

    В промышленном ПК MSI MS-9A69 может быть установлен процессор Bay Trail или Broadwell с пассивным охлаждением : В конфигурацию MSI MS-9A69 можно включить до 8 ГБ памяти DDR3L-1333 или DDR3L-1600

    07:30

    Незадолго до анонса в Сеть попали «живые» фото смартфона Xiaomi Mi 4c: Смартфон Xiaomi Mi 4c очень похож на модель Mi 4i

    07:001

    Корпус для ПК SilentiumPC Aquarius M60W Pure Black изготовлен из стали толщиной 0,8 мм: Корпус для ПК SilentiumPC Aquarius M60W Pure Black рассчитан на системные платы типоразмера microATX и ATX

    07:0010

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