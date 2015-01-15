  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    15 января 2015

    Компания Samsung ведет переговоры о покупке компании BlackBerry: Компанию Samsung интересуют патенты BlackBerry

    23:167

    Apple удалось получить патент на гибкий дисплей OLED, работающий громкоговорителем: Привлекательной стороной такого подхода является большая площадь излучателя

    22:2936

    Cree выпускает умную лампочку: Светодиодная лампочка Connected Cree LED Bulb поддерживает ZigBee

    22:1530

    Упоминание о графическом ускорителе Nvidia Quadro M6000 с 12 ГБ памяти замечено в драйверах : Основой графического ускорителя Nvidia Quadro M6000 служит GPU GM200

    22:015

    Представлена вспышка Metz Mecablitz 26 AF-1: Вспышка Metz Mecablitz 26 AF-1 предназначена для компактных и беззеркальных камер

    21:5011

    Начались продажи видеорегистраторов Каркам Т2: Корпус видеорегистратора Каркам Т2 изготовлен из пластика ABS

    21:227

    Минкомсвязь России подводит итоги 2014 года: В 10 технопарках построено более 400 тысяч квадратных метров, на которых было организовано 18 тысяч рабочих мест;

    20:36

    Появились «живые» фото смартфона ZTE Blade S6, похожего на iPhone 6 Plus: Смартфон ZTE Blade S6 получит восьмиядерную платформу

    19:4412

    Чистая прибыль TSMC выросла в годовом выражении на 78,5%: TSMC отчиталась за очередной финансовый квартал

    19:24

    Qualcomm намерена сменить производителя своих платформ : TSMC может потерять одного из крупнейших клиентов

    19:041

    LG 29V950 — первый моноблок с изогнутым сверхширокоформатным экраном: Моноблок LG 29V950 получил видеокарту GeForce 840M

    18:2835

    14-дюймовый ультрабук LG Ultra PC (14Z950) весит всего 980 г: Ультрабук LG Ultra PC (14Z950) получил процессоры Intel Broadwell

    18:0922

    Из-за проблем с платформой Snapdragon 810 до 90% смартфонов Samsung Galaxy S6 первых партий будут оснащены SoC Exynos: В смартфоне Samsung Galaxy S6 будет использоваться 14-нанометровая SoC Exynos

    17:1459

    Создатели YotaPhone прорабатывают концепцию планшета с двумя экранами: Себестоимость устройства с диагональю экранов 9-10 дюймов может достигнуть $600

    16:2029

    Xiaomi представила крошечный медиаадаптер Mi Box mini и наушники Mi Headphones с бериллиевыми излучателями: Приставка Xiaomi Mi Box mini стоит всего $32

    16:1520

    Производитель втихую отзывает камеры Nikon D750 из продажи: Компания Nikon пообещала бесплатно устранять проблему с засветкой в камерах D750

    15:4313

    Silicon Line анонсирует первый в мире приемопередатчик для активных оптических кабелей USB 3.1 и USB 3.0: Приемопередатчик Silicon Line SL86050 поддерживает скорости до 10 Гбит/с

    15:166

    Число желающих выпускать панели AMOLED растет: Особенно важным для новичков будет выпуск дисплеев AMOLED для носимых электронных устройств

    14:1247

    Представлены флагманские планшетофоны Xiaomi Mi Note и Mi Note Pro: Смартфон Xiaomi Mi Note Pro получил 4 ГБ оперативной памяти DDR4

    13:1124

    Беззеркальная камера Fujifilm X-A2 серии Х оснащена поворотным дисплеем: Основой камеры Fujifilm X-A2 служит датчик формата APS-C, разрешение которого равно 16,3 Мп

    13:1015

    Parallels представила новую версию приложения Parallels Access: Новая версия предлагает возможность удаленного доступа с компьютера на компьютер и прочие нововведения

    12:18

    Samsung начинает выпуск первых в отрасли микросхем памяти GDDR5 плотностью 8 Гбит: Новая память Samsung GDDR5 поддерживает скорость 8 Гбит/с в расчете на один вывод

    12:1728

    Специалисты Fujitsu создали кольцо для ввода текста и считывания радиометок: Сменный аккумулятор обеспечивает кольцу Fujitsu восемь часов автономной работы

    11:257

    CNN будет исследовать возможности использования беспилотных дронов в сфере телевидения: CNN будет использовать БПЛА

    08:00

    Смартфон Oppo R1C может похвастаться «сапфировой» и «алмазной» задней крышкой: Смартфон Oppo R1C основан на платформе Snapdragon 615

    07:4515

    Мини-ПК CompuLab fitlet основан на процессоре AMD A4 Micro-6400T: Мини-ПК CompuLab fitlet заключён в крошечный корпус

    07:209

    Sony рассматривает возможность продажи подразделений по производству смартфонов и телевизоров: Sony может избавиться от смартфонного бизнеса

    07:159

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    январь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018