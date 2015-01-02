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    2 января 2015

    Часы Alcatel OneTouch Watch покажут на выставке CES 2015: Часы Alcatel OneTouch Watch дебютируют на CES 2015

    20:2410

    Смартфоны Alcatel OneTouch Pixi 3 — операционных систем много не бывает: Смартфоны Alcatel OneTouch Pixi 3 смогут работать сразу с тремя ОС

    19:5615

    Cube i7 — еще один планшетный компьютер на платформе Intel Broadwell: Официальная премьера Cube i7 состоится шестого января

    17:3418

    Evga готовит видеокарту GeForce GTX 980 Classified KingPin Edition: Видеокарта Evga GeForce GTX 980 Classified KingPin Edition скоро увидит свет

    16:272

    Появились живые фото смартфона HTC Hima (M9): Анфас HTC Hima существенно отличается от модели One M8

    16:077

    Montblanc e-Strap — ремешок для механических часов, оснащённый «умным» модулем с дисплеем OLED: Ремешки Montblanc e-Strap будут продаваться по 250 евро

    15:2016

    Все модели «умных» телевизоров Samsung 2015 года будут работать под управлением ОС Tizen: Samsung переводит все свои «умные» телевизоры на платформу Tizen

    14:4044

    Защищенный смартфон Xolo Q700 Club оценен в $115: Xolo Q700 Club характеризуется степенью защиты IP55

    14:112

    В текущем месяце Xiaomi представит свой новый флагманский смартфон — Mi 5: По слухам, Xiaomi Mi 5 будет очень похож на модель Mi 4

    13:4214

    Одним из новых смартфонов Xiaomi будет модель Redmi 1S Dual 4G: Xiaomi готовит модификацию смартфона Redmi 1S 4G, у которой обе карты SIM могут работать в режиме LTE

    13:30

    Аналитики считают, что в новом году альтернативные платформы для смартфонов будут достаточно успешными: В нынешнем году платформы FireFox OS, Android One и Tizen будут иметь шансы на успех

    12:568

    3D-карта Nvidia Geforce GTX 960 Ti будет выпускаться в двух вариантах — с 1280 и 1536 ядрами CUDA: Модель GTX 965 Ti, будет стоить примерно $300, GTX 960 Ti — $250, GTX 960 — $200

    12:455

    По словам главы Google X, сегменту носимой электроники не хватает оригинальных приложений: Астро Теллер утверждает, что сегменту носимой электроники нужны революционные приложения

    09:008

    Корпуса NZXT S340 предложены еще в двух цветовых вариантах: Цена NZXT S340 Color Edition — 70 евро

    08:302

    LG вот-вот представит смартфон с гибким экраном: Анонс смартфона LG с гибким экраном ожидается на CES 2015

    08:0019

    Потребители США больше довольны смартфонами Samsung, нежели аппаратами Apple: Потребители США довольны смартфонами Apple меньше, чем в прошлом году

    07:1517

    Международная версия смартфона Huawei Honor 6 Plus обойдётся в $400: Смартфон Huawei Honor 6 Plus появился в продаже за пределами Китая

    07:008

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