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    29 января 2015

    Biostar обновила ассортимент видеокарт GeForce GTX 750 Ti : Biostar анонсировала две новые карты GeForce GTX 750 Ti

    22:222

    Минкомсвязи России рассказало о своей деятельности в Крыму : В прошлом году по дну Керченского пролива была построена волоконно-оптическая линия связи

    18:242

    Начались продажи модулей памяти Crucial Ballistix Elite DDR4-2666: По словам производителя, модули Ballistix Elite DDR4 оптимизированы для систем на чипсете Intel X99

    18:1215

    Приложение «Яндекс.Транспорт» теперь отслеживает движение общественного транспорта Москвы: В новой версии приложения появились долгожданные данные о движении наземного транспорта Москвы

    18:117

    Массив твердотельных накопителей NetApp EF560 предназначен для ускорения работы крупных хранилищ данных: В общей сложности в конфигурацию массива NetApp EF560 может входить до 120 SSD

    14:3313

    Желающие, чтобы их компьютер полностью поддерживал DirectX 12, должны будут купить 3D-карту или процессор, которых пока нет на рынке: Современные графические решения совместимы с DirectX 12 лишь частично

    13:3649

    На выставку MWC 2015 компания Huawei привезёт умные часы с Android Wear и новый фитнес-браслет: Huawei не намерена выпускать смартфоны с Windows Phone и чистой Android

    12:487

    Lattice Semiconductor приобретает компанию Silicon Image примерно за 600 млн долларов: Немаловажной стороной сделки является приобретение патентов компании Silicon Image

    12:351

    Шасси SilverStone RS831S рассчитано на восемь накопителей типоразмера 3,5 дюйма: Шасси SilverStone RS831S выполнено в форм-факторе 2U

    12:1213

    Изображение смартфона Moto E второго поколения позволяет узнать о наличии фронтальной камеры: Новая модель смартфона Moto E внешне практически не изменится

    12:062

    Walmart Vudu Spark: почти конкурент для Google Chromecast ценой всего $25: Возможно, энтузиасты смогут дополнить возможности новинки

    11:452

    Представлен смартфон-«раскладушка» LG Ice Cream Smart: Пока купить смартфон LG Ice Cream Smart можно только в Южной Корее

    11:2912

    SanDisk приписывают поиск поставщика мобильной памяти DRAM: Nanya располагает фабрикой, способной ежемесячно обрабатывать около 60 000 пластин диаметром 300 мм

    09:00

    HTC присматривается к FireFox OS: HTC рассматривает возможность выпуска смартфонов с FireFox OS

    09:0055

    LG Chem разработала самую большую панель POLED: LG Chem предлагает новые панели POLED

    08:159

    Freescale отчиталась за четвертый квартал 2014 года и год в целом: Доход Freescale за 2014 год в целом составил 4,63 млрд долларов

    08:00

    Появились «живые» фото смартфона Huawei Mate 7 Compact: Смартфон Huawei Mate 7 Compact предстал на фото

    07:451

    Gigabyte анонсировала смартфоны GSmart Guru GX, GSmart Mika MX и GSmart Roma RX: Смартфон Gigabyte GSmart Guru GX получил экран Full HD

    07:151

    Опубликован отчет Western Digital за второй квартал 2015 финансового года: За три месяца производитель жестких дисков получил доход в размере 3,9 млрд долларов

    07:001

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