  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    23 января 2015

    Графический процессор AMD Fiji XT окажется одним из самых крупных на рынке: Площадь кристалла GPU Fiji XT будет равна площади GK110

    19:5510

    Специалистами Samsung создан носимый датчик, позволяющий выявить приближение инсульта: Разработчики C-Lab представили прототип решения, получившего название Early Detection Sensor & Algorithm Package (EDSAP)

    17:0734

    Фотомодуль смартфона Samsung Galaxy S6 получит оптическую стабилизацию: На данный момент это неофициальная информация

    17:008

    Миниатюрный информационный экран DISPLIO с помощью виджетов может отображать любую информацию: DISPLIO также доступен в премиальном издании

    16:057

    Компания ARM опубликовала 15 предсказаний на текущий год: В ARM надеются, что 64-разрядные смартфоны с поддержкой LTE уже в этом году будут стоить $70

    15:3520

    Сетевые хранилища QNAP TS-231+ и TS-431+ предназначены для домашнего пользования: Ожидайте начала продаж в феврале

    15:084

    В ближайшее время смартфон Vivo X5 Max будет лишён звания самого тонкого в мире: Новый смартфон ivvi станет самым тонким в мире

    14:4010

    Смартфон Meizu m1 mini засветился на фото : Смартфон Meizu m1 mini может получить модификацию с ОС Ubuntu

    14:114

    Более 30 000 серверов NTP уязвимы, 4 300 из них находятся в России: Как отмечают исследователи, эксплойты для данных уязвимостей уже существуют в публичном доступе

    13:384

    Поставщики обеспокоены потерей AMD доли рынка видеокарт: AMD теряет рынок видеокарт

    12:386

    Устройства JamStik+ и PUC+ поддерживают технологию Bluetooth MIDI: Zivix показывает на NAMM новинки с поддержкой Bluetooth MIDI

    12:24

    Производительность GPU Adreno 430, входящей в состав SoC Snapdragon 810, ощутимо выше конкурентов: Появились тесты GPU Adreno 430

    12:1938

    Запас автономности Apple Watch при работе в режиме часов — три часа: В часах Apple Watch используется процессор уровня A5

    11:20224

    Компания Continental показала прототипы изогнутого и непрямоугольного экранов AMOLED для автомобилей: Панели, используемые в прототипах, могут быть производства LG Display или Samsung Display

    10:0015

    Gigabyte добавляет в семейство G1 Gaming 3D-карту GeForce GTX 960 (GV-N960G1 Gaming-2GD) с шестью видеовыходами: В 3D-картах Gigabyte GV-N960G1 Gaming-2GD используются только отборные GPU

    09:356

    Tezzaron называет срок начала серийного выпуска памяти ReRAM: Tezzaron лицензирует технологию ReRAM у Rambus

    09:1112

    Устройства с Windows RT не получат обновления до Windows 10: Microsoft не обеспечит пользователей Windows RT обновлением до новой ОС

    08:1537

    Apple приобретает музыкальный аналитический сервис Musicmetric: Apple купила Musicmetric за 50 млн долларов

    08:10

    Учёные Рочестерского университета создали технологию для придания металлам гидрофобных свойств: Новая технология травления позволяет создать гидрофобные металлы

    07:4519

    GPU видеокарты Inno3D iChill GTX 960 2GB Ultra работает на частотах 1329/1393 МГц : 3D-карта Inno3D iChill GTX 960 2GB Ultra является одним из самых быстрых вариантов GeForce GTX 960

    07:151

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    январь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018