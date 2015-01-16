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    16 января 2015

    Представлены мыши Zowie Gear EC1-A и EC2-A : Различие между Zowie Gear EC1-A и EC2-A заключено в размерах

    20:3210

    Be Quiet! Dark Rock LP и Dark Rock TF: процессорные кулеры с вентиляторами Pure Wings 2 и Silent Wings: Официальный анонс принесет больше подробностей

    19:363

    Появились фото графического процессора Nvidia GM200: GPU Nvidia GM200 засветился на фото

    17:597

    Samsung наняла известного дизайнера : Samsung сменила главного дизайнера

    17:3816

    Xiaomi намерена инвестировать ещё больше средств в поглощение молодых компаний: Xiaomi будет и дальше двигаться в сторону решений для умного дома

    17:141

    На Марсе найден космический аппарат: Ранее судьба «Бигля-2» была неизвестна

    15:3515

    Выручка Intel в 2014 году достигла рекордного значения 55,9 млрд долларов: Чистая прибыль Intel в 2014 году составила 11,7 млрд долларов

    14:482

    Google закрывает программу Google Glass Explorer: Очки Google Glass убирают из продажи

    14:482

    В отчете Gartner компания Apple не входит в первую пятерку производителей ПК: По подсчетам Gartner, рынок ПК в четвертом квартале 2014 года вырос на 1%

    13:247

    Монитор Philips Brilliance 272P4APJKHB охватывает 100% цветового пространства sRGB: В мониторе Philips Brilliance 272P4APJKHB используется 27-дюймовая панель типа IPS-AHVA

    12:5445

    Samsung и Globalfoundries получили 70% заказов на поставку процессоров Apple A9: Компании TSMC досталось 30% заказов на выпуск процессоров Apple A9

    12:0953

    Ассортимент PNY пополнили 3D-карты GeForce GTX 980 Pure Performance 4Go GDDR5 и GeForce GTX 980 OC Pure Performance 4Go GDDR5: Охладитель 3D-карты PNY GeForce GTX 980 Pure Performance 4Go GDDR5 имеет два вентилятора типоразмера 85 мм

    11:482

    В компактной камере Fujifilm XQ2 используется датчик изображения формата 2/3 дюйма без оптического низкочастотного фильтра: Рекомендованная цена Fujifilm XQ2 — 18 000 рублей

    11:2418

    Встраиваемые GPU AMD Radeon HD 7850 открывают новые возможности визуализации в медицине: GPU AMD Radeon используются в ультразвуковой системе BK Ultrasound bk3000

    11:027

    Apple патентует кнопку Home, которая имеет режим джойстика: По словам Apple, сенсорные экраны не всегда удобны для управления мобильным устройством

    10:5071

    Apple подала в суд на Ericsson, требуя уменьшить сумму лицензионных отчислений: Apple не хочет платить Ericsson по патентам, касающимся технологии LTE

    08:008

    Подтвердились характеристики видеокарты GeForce GTX 960: 1024 ядра CUDA и 128-разрядная шина памяти: Видеокарта GeForce GTX 960 будет выделяться хорошим разгонным потенциалом

    07:4513

    HP обновила корпоративный ноутбук EliteBook Revolve 810, оснастив его процессорами Intel Broadwell: Ноутбук HP EliteBook Revolve 810 может оснащаться CPU Intel Core i7-5600U

    07:156

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