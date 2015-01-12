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    12 января 2015

    К стыковочной станции Dell D3100 можно одновременно подключить монитор 4К и два монитора Full HD: Основой стыковочной станции Dell D3100 служит чипсет DisplayLink DL-5910

    23:033

    Чехол HandScape дает возможность пользователю «видеть» свои пальцы сквозь планшет: Сенсорный чехол HandScape — новый способ взаимодействия с планшетом

    21:5016

    Более десяти портативных акустических систем Ultimate Ears Boom и Megaboom можно будет объединить вместе: Портативные акустические системы Ultimate Ears Boom и Megaboom подключаются по интерфейсу Bluetooth

    21:18

    Правительство утвердило концепцию региональной информатизации до 2018 года : Данный документ имеет большую ценность, так как предыдущая концепция определяла стратегию развития до 2010 года

    21:063

    На CP+ будет представлена камера Nikon D7200: На CP+ также будут представлены камеры Nikon 1 J5, Coolpix P900, AW130, P610, L840, S9900, S7000 и S3700

    20:32

    IBM удалось стать первой компанией, получившей за год более 7000 патентов в США : IBM 22 года подряд получает больше всех патентов в США

    20:1633

    Начались продажи мониторов NEC MultiSync E705 и E805 с экранами размером 70 и 80 дюймов соответственно: Цена E705 примерно равна $3200, E805 — $5600

    19:573

    Представленные SMK пульты ДУ с управлением голосом и жестами работают по интерфейсу Bluetooth: В новых пультах ДУ с управлением голосом и жестами SMK использует однокристальную систему Dialog Semiconductor DA14580

    19:51

    Новым смартфоном Xiaomi станет Redmi Note 2, а не Mi5: Смартфон Xiaomi Redmi Note 2 получит платформу Snapdragon 615

    18:4812

    Dell представила множество ноутбуков Inspiron 5000 и Inspiron 7000 стоимостью от $450: Ноутбуки Dell Inspiron 5000 и Inspiron 7000 отличаются диагоналями экранов, процессорами и прочим

    18:0714

    Анонсирован выпуск зеркальной камеры Pentax и трех объективов: Новая зеркальная камера Pentax формата APS-C может увидеть свет уже этой весной

    14:3217

    Dell XPS 13 — самый компактный ноутбук в своём классе: Ширина рамок ноутбука Dell XPS 13 составляет всего 5,2 мм

    14:2749

    На системной плате MSI Z97A Gaming 6 есть порт USB 3.1 с разъемом Type-C: Ожидаемая цена плате MSI Z97A Gaming 6 — $160

    14:0218

    Компания Holston Micro Systems представила модуль сетевого интерфейса Blackfin RJ: В настоящее время доступны ознакомительные образцы адаптеров Holston Micro Systems Blackfin RJ

    13:441

    Смартфон Samsung Galaxy A7 представлен официально: Samsung Galaxy A7 будет предлагаться в двух версиях: с SoC Qualcomm Snapdragon 615 и с Exynos 5430

    13:0256

    Nikon будет бесплатно устранять проблему с засветкой в камерах D750, начиная с конца января: Предположение о происхождении «бликов неестественной формы» на некоторых снимках, сделанных Nikon D750, оказалось верным

    12:3038

    Смартфон Kodak IM5 построен на восьмиядерном процессоре и оснащен камерой разрешением 13 Мп с автофокусом: По предварительным данным, в Европе смартфон Kodak IM5 будет стоить 229 евро

    11:3913

    NEC Frista — концепт настольного компьютера с откидным дисплеем: В NEC Frista используется CPU Intel Core i7 пятого поколения

    11:1618

    Champion One выпускает настраиваемые оптические приемопередатчики DWDM SFP+: Для быстрой настройки приемопередатчиков Champion One DWDM SFP+ можно использовать устройство Champion One uTune Director

    11:001

    ViewSonic готовит к выпуску планшетофон ViewPad 69Q, оснащенный экраном диагональю 6,95 дюйма: ViewSonic ViewPad 69Q предварительно оценен в $130

    09:591

    Представлена линейка трансформируемых ноутбуков Lenovo Flex 3: Крышка ноутбуков серии Lenovo Flex 3 вращается на угол, близкий к 360°

    09:409

    Флэш-накопитель Adata UC360 имеет два разъема USB: Type-A и Type-C: Накопитель Adata UC360 соответствует требованиям спецификации USB 3.0

    09:309

    Новый формат оптических дисков будет называться Ultra HD Blu-ray : Для воспроизведения дисков Ultra HD Blu-ray понадобятся новые проигрыватели

    09:0036

    LG Display работает над ЖК-панелью AH-IPS разрешением 5K диагональю 31,5 дюйма: Выпуск изделия ожидается не ранее третьего квартала текущего года

    08:5627

    Внешний SSD Adata SE700 оснащен интерфейсом USB 3.1 и разъемом USB Type-C : Adata SE700 представляет собой прозрачный для хоста массив RAID 0

    08:303

    Мостики Asus ROG SLI украшены светящимся логотипом: Производитель отмечает, что оформление мостиков выдержано в стиле системных плат ROG

    08:002

    Ноутбуки Alienware 15 и Alienware 17 получили топовые видеокарты Nvidia Maxwell: Ноутбуки Alienware 15 и Alienware 17 стали тоньше и легче

    07:454

    В коврике для мышей Asus ROG Whetstone сделана попытка объединить достоинства мягких и жестких поверхностей: Название Whetstone переводится как «точильный камень»

    07:404

    Флэш-накопители Lexar JumpDrive S25, S35, S55, S75 оснащены интерфейсом USB 3.0: Продажи накопителей Lexar JumpDrive S25, S35, S55, S75 начнутся в феврале

    07:20

    Автомобильная платформа Snapdragon Automotive Solutions создана на основе QNX Neutrino OS: Автомобильная платформа Snapdragon Automotive Solutions основана на SoC Snapdragon 602A

    07:151

    Realtek и Sound Research совместно создали первый в отрасли усилитель с самонастройкой для мобильных чипсетов: Realtek и Sound Research уже имеют почти десятилетний опыт совместной работы

    07:00

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