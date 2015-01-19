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    19 января 2015

    В Сети появились результаты 3D-карты серии AMD Radeon R9 300 в тесте 3D Mark 11 : Вероятно, речь идет о модели AMD Radeon R9 390X

    21:3934

    Компактная камера Nikon Coolpix S3700 поддерживает Wi-Fi и NFC: Камера Nikon Coolpix S3700 размерами 96 x 58 x 20 мм весит 118 г

    21:148

    Sharp представила новый мини-флагман Aquos mini SHV31 и «раскладушку» Aquos K SHF31: Sharp представила два новых телефона

    20:5426

    Защищать позиции AMD в среднем сегменте будет видеокарта, основанная на новом GPU Trinidad: GPU Trinidad придёт на смену Curacao Pro

    20:213

    В конце года MediaTek анонсирует свою первую 20-нанометровую платформу: MediaTek готовит новую платформу MT67xx

    19:345

    Lava Iris Alfa — большой брат смартфонов Android One: Смартфон Lava Iris Alfa стоит $105

    15:59

    Небольшой процессорный охладитель ID-Cooling IS-VC45 способен отвести до 130 Вт мощности: Кулер ID-Cooling IS-VC45 стоит $60

    15:435

    Смартфон Xiaomi Mi Note разобрали по винтикам: Смартфон Xiaomi разобрали и сфотографировали

    14:2316

    Huawei откажется от бренда Ascend: Huawei намерена отказаться от использования торговой марки Ascend

    13:444

    Мобильные APU AMD Carrizo могут появиться и в настольном сегменте: В нынешнем году AMD выпустит APU Kaveri Refresh

    12:1314

    Мобильные 3D-карты GeForce GTX 960M, GTX 950M и GeForce 940 будут основаны на прошлогодних GPU: Стали известных характеристики новых младших мобильных видеокарт Nvidia

    11:277

    Silicon Power представила SSD серий Slim S85 и Velox 85: SSD Silicon Power Slim S85 и Velox 85 обеспечиваются пятилетней гарантией

    09:108

    Появились первые данные о производительности APU AMD Carrizo: APU AMD Carrizo вдвое превосходит по графической производительности APU AMD Kaveri

    09:0020

    На смену ультрабуку-трансформеру Fujitsu LifeBook T904 идет модель LifeBook T935: Fujitsu LifeBook T935 оснащается процессорами Intel Broadwell

    08:357

    TSMC продаёт свою долю в ASML : TSMC продаёт акции ASML

    08:00

    В ассортименте компании Pioneer появились первые SSD: Накопители Pioneer APS-SP1 поддерживают S.M.A.R.T., NCQ, APM, TRIM и DevSleep

    08:0013

    Самый дешёвый смартфон Xiaomi может оказаться дороже, чем предполагалось: Смартфон Xiaomi с платформой Leadcore будет стоить $80

    07:454

    Компания Nikon объяснила исчезновение камеры D750 из продажи: Проблема в камерах Nikon D750 признана, выявлена и устранена

    07:3017

    Часы Moto 360 обзавелись новыми кожаными ремешками: Часы Moto 360 получили ремешки Dodo

    07:157

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