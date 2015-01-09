  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    9 января 2015

    Радиаторы модулей памяти Adata XPG V3 DDR3 Memory имеют вставку, отводящую тепло от внутреннего слоя металлизации печатной платы: Компания Adata привезла на выставку CES 2015 третье поколение модулей памяти XPG DDR3

    23:404

    Фото дня: GPU Nvidia GM206-300: По предварительным данным, GM206 имеет 128-разрядную шину памяти

    22:574

    Основой дисплея NEC MultiSync X981UHD служит 98-дюймовая панель S-IPS разрешением 3840 х 2160 пикселей: Дисплей NEC MultiSync весит почти 100 кг

    21:0929

    Камера Panasonic Lumix TS30 в усиленном исполнении имеет объектив с ЭФР 25-100 мм и весит 142 г: Оснащение камеры Panasonic Lumix DMC-TS30 включает дисплей размером 2,7 дюйма и разрешением 230 тысяч точек

    19:502

    Transformer Book Chi T300 — флагманский Windows-планшет Asus, основанный на платформе Intel Broadwell: Asus Transformer Book Chi T300 оснащается процессорами Intel Core M-5Y10 и Core M-5Y71

    18:3020

    Планшет-трансформер Asus Transformer Book Chi T100 получил 10-дюймовый дисплей разрешением Full HD: Asus Transformer Book Chi T100 поступит в продажу в первом квартале

    17:303

    Умный электроскутер Gogoro Smartscooter проедет до 100 км без подзарядки: При этом максимальная скорость составляет до 95 км/ч, а разгон до 50 км/ч займет всего 4,2 с.

    17:2536

    Камера Panasonic Lumix TS6 выдерживает погружения на глубину до 13 м и падения с высоты до 2 м: Покупатель Panasonic Lumix TS6 TS6 может выбрать камуфлированный вариант камеры

    16:557

    Планшетный компьютер Asus Transformer Book Chi T90 оснащен экраном диагональю 8,9 дюйма: Asus Transformer Book Chi T90 оценен в $300

    16:517

    Mozilla хочет использовать FireFox OS в сегменте умных часов: Платформа FireFox OS станет основой для умных часов

    16:274

    Смартфон Lenovo A6000 оснастили экраном HD и оценили в $170: Смартфон Lenovo A6000 получил SoC Snapdragon 410

    16:033

    Часы Moto 360 всё-таки могут появиться в сервисе Moto Maker: Motorola рассматривает возможность дать пользователям доступ к кастомизации внешнего вида Moto 360

    15:327

    MediaTek продемонстрировала работу дисплея для смартфона с кадровой частотой 120 Гц: MediaTek показал мобильный экран с повышенной частотой

    15:0820

    По подсчетам Gartner, мировой рынок полупроводниковой продукции в 2014 году вырос на 7,9%, приблизившись к 340 млрд долларов: Бессменным лидером рынка полупроводниковой продукции 23 года подряд остается Intel

    13:592

    Твердотельные накопители Plextor M7e и M6e Black Edition рассчитаны на установку в слоты PCIe: Модель Plextor M7e производитель относит к новому поколению SSD

    13:003

    У Zotac также готов укороченный вариант видеокарты GeForce GTX 970 : Видеокарта Zotac GeForce GTX 970 имеет длину 170 мм

    12:162

    Cooler Master продемонстрировала «умный» блок питания с процессором ARM: Cooler Master намерена оснащать блоки питания процессорами ARM для отслеживания параметров устройства через смартфон

    11:5917

    Гибридный мобильный ПК Toshiba Portege Z20t с поддержкой перьевого ввода работает автономно до 17,4 часа: Основой гибридного мобильного ПК «2-в-1» Toshiba Portege Z20t служит процессор Intel Core M

    11:4010

    Каждая клавиша механической клавиатуры SteelSeries Apex M800 имеет независимо регулируемую подсветку: Механическая клавиатура SteelSeries Apex M800 ориентирована на любителей игр

    11:0514

    В твердотельных накопителях Mushkin Striker используется восьмиканальный контроллер Phison PS3110-S10: Накопители Mushkin Striker оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с

    10:453

    Смартфон Samsung Galaxy Grand Max, оснащенный лицевой камерой разрешением 5 Мп, представлен официально: Samsung Galaxy Grand Max получил экран диагональю 5,25 дюйма и модем LTE

    10:209

    Toshiba представила линейку планшетов Encore 2 Write, в комплект поставки которых входит перо Wacom: Планшеты Toshiba Encore 2 Write построены на SoC Intel Atom Z3735F

    09:206

    Создатели устройства Flic предлагают вернуть управление системами умного дома к кнопочному виду: Кнопки Flic позволят управлять системами умного дома

    08:458

    Toshiba Satellite Click Mini — компактный трансформируемый планшет под управлением ОС Windows 8.1: Toshiba Satellite Click Mini оценен в 300 евро

    08:201

    EVGA разогнала GPU видеокарты GeForce GTX 980 Classified KingPin Edition до частоты 2166 МГц при воздушном охлаждении: Видеокарта EVGA GeForce GTX 980 Classified KingPin Edition может работать на сверхвысоких частотах

    08:15

    Портативная акустическая система Braven Brv-Pro в защищенном исполнении может быть оснащена солнечной батареей: Цена Braven Brv-Pro — $150

    08:00

    Nvidia намерена перенести технологию G-Sync в мобильные ПК: В ближайшее время ноутбки получат поддержку технологии G-Sync

    07:402

    Samsung хочет использовать в смартфонах с ОС Tizen платформы MediaTek: Samsung стремиться заручиться поддержкой MediaTek в продвижении Tizen

    07:1510

    Apple получила патент на гибкие электронные устройства, включая смартфоны: Компания Apple выпустила гибкий смартфон за несколько месяцев до получения патента

    01:3068

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    январь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018