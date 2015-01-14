  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    14 января 2015

    Archos и Freshub представили планшет для умной кухни Kitchen Screen: Прелесть системы заключается в том, что вам не нужно вводить название товара и выбирать из перечня найденных вариантов

    18:491

    Устройство Automatic Connected Car Adapter позволит автомобилю присоединиться к системе умного дома: Устройство Automatic Connected Car Adapte стоит всего $100

    18:4810

    Представлено сетевое хранилище Synology DiskStation DS115: Для сетевого подключения Synology DiskStation DS115 имеет порт Gigabit Ethernet

    18:436

    На смену смартфону Nokia Lumia 530 пришла модель Microsoft Lumia 532: Microsoft Lumia 532 получил в два раза больше ОЗУ, чем было у модели Lumia 530

    17:4422

    MediaTek разделила бизнес на две группы: MeidaTek выделила бизнес по производству платформ для смартфонов и носимой электроники в отдельную группу

    17:292

    Основой смартфона Oppo Mirror 3 стала платформа Snapdragon 410: Смартфон Oppo Mirror 3 оценили в $280

    17:112

    LG приостановила производство панелей OLED из-за утечки азота: На одной из фабрик LG из-за утечки азота погибло два человека

    16:0912

    Apple вернула модификацию мини-ПК Mac mini с накопителем объёмом 2 ТБ: Покупатели ПК Mac mini снова могут выбрать вариант с SSHD объёмом 2 ТБ

    15:41132

    Представлен бюджетный смартфон Microsoft Lumia 435 ценой 70 евро: Microsoft Lumia 435 построен на SoC Qualcomm Snapdragon 200 и работает под управлением Windows Phone 8.1

    15:3017

    Сведения о смерти Pixel Qi немного преувеличены: Компания Pixel Qi может уйти в прошлое, но технология и производство панелей уже нашли нового хозяина

    15:088

    Представлен смартфон Samsung Z1, работающий под управлением ОС Tizen и стоящий $90: Смартфон Samsung Z1 оценён в $90

    15:0521

    Представлен мейнфрейм IBM z13: Производитель называет IBM z13 самым мощным и безопасным мейнфреймом

    14:3724

    Haier Aphro S1 — Android-планшет с экраном диагональ 15,6 дюйма и ценой $290: Haier Aphro S1 весит 2,7 кг

    14:1011

    Canon собирается постепенно возвращать производство в Японию: В числе товаров Canon, выпуск которых будет увеличен в Японии, названы камеры, принтеры и копиры

    12:4391

    В России блокируют сайты, посвященные Bitcoin: В реестр Роскомнадзора были включены bitcoin.org, indacoin.com, coinspot.ru, hasbitcoin.ru, bitcoinconf.ru, bitcoin.it и btcsec.com

    12:1414

    Корпус для ПК Thermaltake Core X2 рассчитан на платы типоразмера microATX: Корпус для ПК Thermaltake Core X2 имеет сертификат Tt LCS Certified

    12:108

    Смартфоны Vertu Pure Jet Alligator Diamonds, Diamonds Red Alligator и Diamonds Black Alligator украшены бриллиантами: В ассортименте Vertu появились «аллигаторы»

    11:3519

    Слух: Apple делает конкурента GoPro: Apple может готовить собственную экшн-камеру, с которой она планирует конкурировать с линейкой GoPro

    11:116

    Microsoft прекратила бесплатную поддержку Windows 7 :

    10:4715

    Объем твердотельных накопителей Patriot Ignite достигает 960 ГБ: В SSD Patriot Ignite используется контроллер Phison PS3110-S10

    08:305

    Видеокарта GeForce GTX 960 располагает 1024 ядрами CUDA и набирает P9960 баллов в 3DMark 11: Видеокарта GeForce GTX 960 получит 128-разрядную шину

    08:156

    Планшеты HP Slate Pro 10 и Pro Tablet 10 отличаются только операционными системами: Планшеты HP Slate Pro 10 и Pro Tablet 10 основаны на платформе Intel Atom Z3735F

    07:453

    Платформа Actions Semiconductor ATM9009 содержит четыре процессорных ядра Cortex-A53 и GPU PowerVR G6230 : Платформа Actions Semiconductor ATM9009 работает на частоте до 1,8 ГГц

    07:15

    Смартфон Micromax Canvas Hue оснащен 5-дюймовым дисплеем AMOLED и АКБ емкостью 3000 мА·ч: Micromax Canvas Hue оценен в $180

    04:295

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    январь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018