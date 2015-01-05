  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    5 января 2015

    MSI показала 3D-карты GeForce GTX 970 Gaming 100ME и GTX 970 4GD5T-OC: Продажи 3D-карт MSI GeForce GTX 970 Gaming 100ME и GTX 970 4GD5T-OC начнутся в этом месяце

    23:36

    Компьютерный корпус Phanteks Enthoo Mini XL рассчитан на две платы типоразмера microATX или mini-ITX: Цена корпуса Phanteks Enthoo Mini XL — $180

    23:264

    Foxconn рассчитывает создать прототипы гибких панелей OLED в 2016 году: Foxconn делает ставку на технологию рулонной печати панелей OLED

    21:5543

    HTC представила бюджетный смартфон Desire 320: HTC Desire 320 едва ли отличим от предшественника — Desire 310

    21:102

    Nest поделилась своим видением систем «умного» дома в рамках программы Works with Nest: К программе Work with Nest присоеденились Philips, Whirlpool, Withings и другие

    20:331

    Камера Samsung NX500 сможет снимать видео 4К: В Сети появились новые сведения о камере Samsung NX500

    20:0236

    PNI Sensor выпускает набор для разработчиков умных часов и другой носимой электроники: Набор, предложенный PNI Sensor, должен ускорить создание носимых электронных устройств

    19:521

    Опубликованы характеристики смартфона Xiaomi Mi 5: По неподтвержденным данным, Xiaomi Mi 5 построен на SoC Qualcomm Snapdragon 805

    19:407

    Intel представила новые процессоры Broadwell-U: Intel анонсировала процессоры Broadwell-U

    19:4028

    SanDisk представила твердотельные накопители SSD Plus и Ultra II в исполнении mSATA: SanDisk адресует новинки пользователям мобильных компьютеров

    19:14

    Мини-ПК HP Pavilion Mini Desktop и Stream Mini Desktop выделяются внешним видом и невысокой стоимостью: Малыши HP Pavilion Mini Desktop и Stream Mini Desktop получили красивые корпуса

    18:304

    Изогнутый смартфон LG Flex2 полностью рассекречен: LG Flex2 построен на SoC Qualcomm Snapdragon 810

    17:3650

    Представлены «умные» часы Alcatel OneTouch Watch : Часы Alcatel OneTouch Watch основаны на оригинальной ОС и работают автономно до пяти дней

    17:015

    Lenovo комплектует 14-дюймовый бизнес-ультарбук ThinkPad T450s процессорами Intel Core пятого поколения: Lenovo ThinkPad T450s в базовом исполнении оценен в США в $1100

    16:306

    Трекер InBody Band способен определить соотношение жировой и мышечной массы в организме пользователя: Трекер InBody Band будет стоить $180

    16:308

    Флэш-накопитель Leef iBridge для устройств с iOS имеет очень необычную форму: Накопители Leef iBridge доступны объемом 16, 32, 64, 128 и 256 ГБ

    15:3228

    В ноутбуках Lenovo ThinkPad E450 и ThinkPad E550 используются процессоры Intel Broadwell и дискретные GPU AMD: Lenovo ThinkPad E450 и ThinkPad E550 в топовой конфигурации оснащаются CPU Intel Core i7-5500U

    15:3015

    Трекер активности Withings Activite Pop обойдётся покупателям в $150: Трекер Withings Activite Pop лишили сапфирового стекла и кожаных ремешков

    15:06

    Основой автомобильных компьютеров Nvidia Drive служит однокристальная система Nvidia Tegra X1: Высокая производительность Nvidia Tegra X1 позволяет наделить бортовые системы новыми возможностями

    14:559

    Доход Huawei за 2014 год составит примерно 46 млрд долларов: В 2014 году доход Huawei увеличился на 15%

    14:397

    Представлен ультрабук Lenovo ThinkPad X250 на платформе Intel Broadwell: Максимальное время автономной работы Lenovo ThinkPad X250 при использовании опциональной АКБ достигает 20 часов

    14:1514

    Incipio начинает продажи чехлов-аккумуляторов offGrid Express для смартфонов Apple iPhone 6: Цена offGrid Express — $80

    14:108

    Nvidia Tegra X1 — новая однокристальная система с 256 ядрами CUDA и производительностью более 1 TFLOPS: SoC Tegra X1 получила восемь процессорных ядер

    13:3534

    У Toshiba готов первый адаптер TransferJet для устройств iPhone, iPad и iPod: Технология TransferJet доступна пользователям iOS

    13:205

    Microsoft представила телефон Nokia 215 ценой $29: Nokia 215 будет предлагаться в двух версиях: с поддержкой одной или двух карт SIM

    12:5925

    Системная плата MSI X99S SLI Krait Edition оснащена портами Turbo M.2 и SATA Express: На плате MSI X99S SLI Krait Edition есть восемь слотов для памяти и четыре слота PCIe 3.0 x16

    12:3068

    Racer и Roma — новые «умные» часы Omate с круглыми дисплеями: Часы Omate Racer выполнены в защищённом корпусе

    11:261

    Мобильные ПК Acer Aspire S7 и Aspire R 13 переведены на процессоры Intel Broadwell: Acer Aspire S7 и Aspire R 13 также получили адаптеры Wi-Fi 802.11ac

    08:002

    За 2014 год Xiaomi продала 61,1 млн смартфонов, что более чем в три раза превышает поставки предыдущего года: За прошедший год Xiaomi заработала 12 млрд долларов

    08:0011

    E Fun готовит к выпуску три новых планшета-трансформера под управлением ОС Windows 8.1: Новинки получили дисплеи диагональю 10,1, 11,6 и 12,5 дюйма

    07:402

    Защищённый планшетный ПК Arbor Gladius 10 основан на платформе MediaTek MT8392 и стоит более $1000: Защищённый планшетный ПК Arbor Gladius 10 получил 2 ГБ ОЗУ

    07:403

    «Умный проектор» ZTE SPro — всё то же гибридное устройство LivePro, но без модема LTE: Гибридное устройство ZTE SPro стоит $400

    07:153

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    январь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018