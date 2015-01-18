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    18 января 2015

    Камеры Fujifilm FinePix S9800 и S9900W оснащены объективами с 50-кратным зумом (ЭФР 24-1200 мм): Продажи Fujifilm FinePix S9900W и S9800 должны начаться в марте по цене $350 и $330 соответственно

    22:1718

    Беззеркальная камера Samsung NX500: новые подробности: Samsung NX500 предварительно оценена в $800

    17:4060

    Google выпустит первый модульный смартфон в этом году: Партнерами Google выступают сотовые операторы OpenMobile и Claro

    17:3075

    Планшетный компьютер Ramos M12 оснащен дисплеем Full HD и процессором Intel Core M: Ramos M12 демонстрировался на выставке CES 2015

    15:2417

    Появились первые изображения камеры Olympus E-M5 II и новой версии объектива Olympus M.Zuiko Digital ED 14-150mm f/4.0-5.6 : Данных о цене новой версии объектива Olympus M.Zuiko Digital ED 14-150mm f/4.0-5.6 пока нет

    15:1016

    Intel планирует в 2015 году продать не менее 44 млн процессоров для планшетов: Появление на рынке планшетов на процессорах Intel Cherry Trail ожидается в апреле

    14:501

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