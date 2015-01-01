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    1 января 2015

    В 2014 году компания Huawei продала 75 млн смартфонов: За прошедший год доход Huawei от продажи смартфонов увеличился на треть

    16:4912

    AMD приписывают намерение в этом году передать выпуск 28-нанометровых GPU компании GlobalFoundries: GlobalFoundries будет выпускать GPU AMD, используя 28-нанометровый техпроцесс SHP

    14:358

    Графическое ядро Intel HD 5500 в процессорах Broadwell-U быстрее предшественника на 35%: Производительность GPU HD 5500 в процессорах Intel Broadwell-U на 35% выше, чем у графического ядра HD 4400

    14:3417

    ViewSonic V55 — первый смартфон со сканером радужной оболочки глаза: Смартфон ViewSonic V55 получит сканер радужки и сменные объективы для камеры

    13:562

    На Apple подали в суд за ложь в рекламе iPhone: Объем памяти, занимаемый iOS 8, столь велик, что это переходит всякие границы

    13:27178

    Разблокированный и немаркированный смартфон Moto X Pure Edition доступен в варианте с 64 ГБ флэш-памяти: Удвоение объема флэш-памяти привело к увеличению цены аппарата до $600

    12:091

    Toshiba намерена инвестировать в Nanya Technology 1 млрд долларов: Nanya может стать для Toshiba контрактным производителем

    12:065

    В этом году производители SoC уделят повышенное внимание моделям с 8-ядерными 64-разрядными процессорами для планшетов верхнего сегмента: В обозначенном сегменте будут доминировать компании Qualcomm, Samsung Electronics и Apple

    09:006

    Xiaomi не разрабатывает ультрабук, зато может анонсировать очиститель воды: Xiaomi занимается созданием фильтра для воды

    08:3010

    Alcatel приобрела права на бренд Palm: Бренд Palm может вернуться на рынок

    08:1014

    Lite-On покажет на конференции Storage Visions твердотельные накопители EP1 и N9S : Серия EP1 относится к корпоративному сегменту

    08:00

    Дизайнеры украсили 99 смартфонов и планшетов Sony оригинальными рисунками: Дизайнеры разукрасили 99 смартфонов и планшетов Sony

    07:301

    Etron называет ThingCapture и OK360 «прорывной технологией сохранения и воссоздания образа физических объектов»: С помощью ThingCapture и OK360 можно сгенерировать новую реальность

    07:00

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