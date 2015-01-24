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    24 января 2015

    Galax тоже выпускает укороченный вариант 3D-карты GeForce GTX 960 : В серию 3D-карт Galax GTX 960 вошло три модели

    23:129

    В LG Electronics не заметили проблемы с перегревом процессора Qualcomm Snapdragon 810: Samsung не будет использовать SoC Qualcomm Snapdragon 810 в смартфоне Galaxy следующего поколения

    22:0242

    Варианты видеокарты Nvidia GeForce GTX 960 с 4 ГБ памяти появятся весной : Цена таких модификаций GeForce GTX 960 будет ледать в пределах $200-250

    21:4011

    Nvidia не планирует поддерживать технологию AMD FreeSync (DisplayPort Adaptive Sync): Тем временем производители мониторов добавляют поддержку FreeSync в свои изделия

    21:1928

    Ноутбук-трансформер Fujitsu LifeBook T725 оснащается дисплеем диагональю 12,5 дюйма: Fujitsu LifeBook T725 имеет модульный отсек, в котором можно разместить АКБ или ODD

    20:5510

    Глава Google заявил, что интернет исчезнет: Интернет будет присутствовать в жизни людей незримо и постоянно

    20:5219

    Fujitsu Stylistic Q775 — бизнес планшет с экраном Full HD диагональю 13,3 дюйма: Fujitsu Stylistic Q775 в базовом исполнении оценен в $1500

    20:4520

    Ассортимент EVGA пополнили 3D-карты серии GeForce GTX 960: Две карты EVGA GTX 960 собраны на укороченных печатных платах

    20:38

    Компания Fujitsu показала датчик сонливости : Датчик сонливости пригодится водителям, чтобы не уснуть за рулем

    19:3522

    Графический процессор 3D-карты Asus Strix GTX 960 разогнан до 1317 МГц: В 3D-карте Asus Strix GTX 960 используется кулер DirectCU II

    18:455

    Специалисты Toray Industries нашли способ увеличить яркость белых светодиодов на 10% и более, не повышая их энергопотребление: Люминофор на подложке из кремнийорганической резины повышает яркость белых OLED

    18:2710

    В 2015 году LG вполне сможет претендовать на третье место в рейтинге крупнейших мировых производителей смартфонов: LG в течение 2014 года удалось отгрузить 59,6 млн смартфонов

    17:538

    3D-карта PNY GeForce GTX 960 строго следует референсному образцу: Дополнительную привлекательность PNY GeForce GTX 960 придает возможность разгона

    17:431

    Статистика Backblaze говорит, что жестких дисков Seagate объемом 3 ТБ лучше избегать: Жесткие диски Seagate объемом 3 ТБ очень сильно уступают по надежности продукции WD и HGST

    17:2322

    На выпуск ручки для 3D-печати 3Doodler 2.0 собрали полтора миллиона долларов: В 3Doodler 2.0 используется термоэкструзионный принцип печати

    16:3810

    Скорость работы GeForce GTX 970 с памятью радикально падает на рубеже 3-3,3 ГБ: Ошибка свойственна 3D-картам GeForce GTX 970 разных производителей

    15:0216

    Librem 15: как продать 15-дюймовый ноутбук массой 2 кг с 4 ГБ ОЗУ и жестким диском объемом 500 ГБ за $1900: Конфигурация ноутбука Librem 15 включает четырехъядерный процессор Intel Core i7-4770HQ

    14:4138

    Решение Microsoft сделать обновление до Windows 10 бесплатным отрицательно скажется на продажах ноутбуков: Отраслевые источники ожидают появления Windows 10 на рынке в третьем квартале

    14:1814

    KeyMouse — гибрид клавиатуры и мыши: При заявленной цели $100000 на выпуск KeyMouse пока собрано около $62000

    14:0712

    Samsung снизит цены на панели OLED для смартфонов до уровня жидкокристаллических панелей уже в этом году: Снизить цену позволило совершенствование технологии, которое привело к увеличению процента выхода годной продукции

    12:232

    Появились фото, на которых, как утверждается, запечатлен 12-дюймовый ноутбук Apple MacBook Air: По предварительным данным, 12-дюймовый ноутбук Apple MacBook Air будет оснащен дисплеем Retina

    09:1525

    Intel приписывают попытку создания альянса для стандартизации средств перьевого ввода: В числе тех, кого компания Intel пригласила к сотрудничеству, названы компании Atmel, Synaptics и EMC

    09:00

    Стоимость SSD объёмом 256 ГБ в текущем году снизится до $70: Цены на SSD продолжат падать

    09:006

    Leatherman Tread — набор из 25 инструментов, который можно носить на запястье в качестве аксессуара: Набор Leatherman Tread состоит из 25 инструментов

    08:3024

    В этом квартале AMD не планирует выпускать новые APU и GPU: Второй квартал откроется выходом APU Carrizo для моноблочных и мобильных ПК

    08:1516

    e.Digital подает в суд на Lenovo, Acer, Apacer, Spansion и другие компании, обвиняя их в нарушении патента на одну из технологий энергонезависимой памяти: Иски поданы в федеральный окружной суд по Южному округу штата Калифорния

    08:00

    MSI представила три новых моноблока: Adora20 5M, AE200 5M и AE220 5M: Моноблоки MSI Adora20 5M, AE200 5M и AE220 5M основаны на APU AMD Beema

    08:00

    IBM отчиталась за четвертый квартал 2014 года и год в целом: В 2014 году доход IBM составил 92,8 млрд долларов

    07:00

    Память типа SRAM, изготовленная SST по технологии Hardsil, проработала без единой ошибки 1400 часов при температуре 250°C: Память типа SRAM, изготовленная SST по технологии Hardsil, предназначена для космических аппаратов

    07:007

    3D-карты Gigabyte GV-N960WF2OC-2GD и GV-N960IXOC-2GD разогнаны производителем: В модели GV-N960IXOC-2GD бросается в глаза укороченная печатная плата и система охлаждения

    04:32

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