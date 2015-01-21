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    21 января 2015

    Внешний охладитель Koolance EXC-450 оценен в $1500: На индикаторе Koolance EXC-450 видна скорость работы помпы и другие показатели работы

    21:1010

    Начались продажи блоков питания Super Flower мощностью 1600 Вт, имеющих сертификаты 80 Plus Titanium, Platinum и Gold: Новые блоки питания Super Flower серии Leadex имеют модульные кабельные системы

    20:4411

    В 2014 году ZTE реализовала 48 млн смартфонов: В 2015 году ZTE намерена продать 60 млн смартфонов

    20:00

    Темпы роста ШПД в России были высоко оценены специалистами Всемирного банка:

    19:3212

    За первый квартал текущего года на рынок будет поставлено 38,5 млн мобильных ПК: Lenovo останется лидером рынка ноутбуков по итогам нынешнего квартала

    18:38

    Хромбуки Acer C740 и C910 получили усиленное исполнение и способны выдерживать большой вес: Хромбуки Acer C740 и C910 получили усиленные петли и крышки

    17:497

    O HUI рекламирует цифровую губную помаду Digital Lipstick: В рамках рекламной кампании O HUI устраивает выставку сообщений, записанных с помощью Digital Lipstick

    17:3339

    Оформление смартфона KDDI Infobar A03 создано известным дизайнером Наото Фукасава: «Начинка» не уступает «обертке»

    17:1212

    Heart 401AB — очень сердечный мобильный телефон: Телефон Heart 401AB выполнен в форме сердца

    16:2111

    Apple показывает впечатляющий рост доли рынка в Южной Корее: Это касается и других стран Азии

    16:064

    AMD снова отчиталась об убытках: Прошедший год оказался для AMD убыточным

    15:438

    Компания Reactive Phone обновила популярное приложение «Оплата Штрафов»: Если ранее пользователь должен был совершить десять действий, чтобы оплатить свои штрафы, сейчас ему потребуется совершить не более четырех

    15:182

    Компания Canon добилась в России знакового судебного решения по борьбе с «серым» импортом: Авторизованные сервисные центры в России не осуществляют бесплатную гарантийную поддержку устройств Canon, нелегально ввезенных на территорию РФ

    14:277

    В NAS QNAP TVS-871U-RP и TVS-1271U-RP реализована технология виртуализации QNAP QvPC: Устройства предназначены для интенсивных нагрузок в сети предприятий

    13:317

    Смартфон Oppo U3 получил огромный дисплей и поддерживает технологию быстрой зарядки: Смартфон Oppo U3 основан на платформе MediaTek MT6752

    13:2640

    Представлена беззеркальная камера Panasonic Lumix DMC-GF7: Беззеркальная камера Panasonic Lumix DMC-GF7 оснащена поворотным дисплеем

    13:1524

    Планшет-трансформер HP Elite X2 основан на процессоре Intel Core M и комплектуется пером Wacom: Планшет HP Elite X2 стоит $900

    09:0014

    Настольный компьютер с откидным дисплеем NEC Frista запущен в серию: В линейку ПК NEC LaVie Hybrid Frista вошло три модели

    08:3514

    Планшеты HP Pro Slate 12 и Pro Slate 8 оснащаются «ультразвуковыми» стилусами Duet Pen: Планшеты HP Pro Slate 12 и Pro Slate 8 получили стекло Gorilla Glass 4

    08:307

    Корпус для ПК AeroCool QS-182 рассчитан на платы типоразмера microATX: На задней стенке AeroCool QS-182 закреплен 80-миллиметровый вентилятор

    08:006

    Google рассматривает возможность инвестировать в совместные со SpaceX проекты более 10 млрд долларов: Google хочет развивать проект спутников для интернета совместно со SpaceX

    07:404

    В конструкцию охлаждающей подставки Cooler Master ErgoStand III входит 230-миллиметровый вентилятор: Представлена охлаждающая подставка Cooler Master ErgoStand III

    07:307

    Google присматривается к сервису мобильных платежей Softcard: Google может купить Softcard за 100 млн долларов

    07:151

    EK Water Blocks комплектует водоблоки Supremacy EVO Elite термоинтерфейсом Indigo Xtreme ETI для процессоров Intel в исполнении LGA-2011-3: Термоинтерфейс Indigo Xtreme ETI устанавливается без каких-либо инструментов, переносом с подложки-носителя

    07:002

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