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    7 января 2015

    Чехол Reach79 усиливает сигнал смартфонов Apple iPhone 6 и iPhone 6 Plus: Цена модификации Reach79 для iPhone 6 равна $60, для iPhone 6 Plus — $70

    21:4540

    Карточки памяти Toshiba FlashAir III могут быть точками беспроводного доступа: Продажи карт памяти Toshiba FlashAir III начнутся в марте 2015 года

    21:016

    Автомобиль BMW i3 избегает столкновений и паркуется без участия водителя: Пока BMW не планирует устанавливать системы в серийные машины или предлагать их в качестве дополнительного оборудования

    20:5124

    В однокристальную систему ESS SABRE9018Q2C интегрирован 32-разрядный стереофонический ЦАП, усилитель для наушников и ключ: SoC ESS SABRE9018Q2C выпускается в корпусах типа QFN размерами 5 x 5 мм с 40 выводами

    19:238

    Весной Wacom выпустит планшет Cintiq Companion 2 с дисплеем 2K и процессором Intel Core i7 поколения Broadwell: Планшет Wacom Cintiq Companion 2 обойдётся в 1300-2500 долларов

    19:1710

    Крошечная портативная камера Narrative Clip 2 делает снимки каждые 30 секунд, создавая фотодневник владельца: Камера Narrative Clip 2 работает 30 часов от одного заряда

    18:5318

    LG Display планирует в этом году отгрузить 600 000, а в 2016 году — 1 500 000 телевизионных панелей OLED: LG Display оценивает объем верхнего сегмента рынка телевизоров в 4 млн штук

    18:5015

    Аналитики Gartner считают, что рынок планшетов в этом году продолжит замедляться: За год продажи планшетов вырастут всего на 8%

    18:298

    Razer Forge TV — игровая консоль с ОС Android 5.0 и технологией трансляции игр с настольного ПК: Приставка Razer Forge TV основана на SoC Snapdragon 805

    18:012

    Мобильная 3D-карта Nvidia GeForce GTX 965M появилась в каталоге производителя: В конфигурацию GeForce GTX 965M входит 1024 ядра CUDA

    17:533

    Камера Canon PowerShot SX710 HS оснащена 30-кратным зум-объективом, а Canon PowerShot SX610 HS — 18-кратным: Canon PowerShot SX710 HS оценена в $350, а Canon PowerShot SX610 HS дешевле на $100

    17:508

    Canon представила бюджетные фотокамеры IXUS 160, IXUS 165 и IXUS 170: Canon IXUS 160 и IXUS 170 поступят в продажу в феврале

    17:403

    Фотокамера Canon PowerShot SX530 HS: 50-кратный зум, Wi-Fi и NFC: Canon PowerShot SX530 HS оценена в $430

    17:255

    Samsung представила смартфоны Galaxy E5 и Galaxy E7: Смартфоны Samsung Galaxy E5 и Galaxy E7 выполнены из пластика

    16:479

    E Ink Prism — электрофоретические цветные экраны, призванные заменить плитку и обои: E Ink Prism — новые электрофоретические экраны для интерьера и экстерьера

    16:2113

    Мини-ПК Gigabyte Brix и Brix s получили 14-нанометровые процессоры Intel Core пятого поколения: К достоинствам мини-ПК Gigabyte Brix и Brix s нового поколения производитель относит наличие видеовыходов HDMI и mini-DisplayPort

    15:4914

    Mophie представила три новых чехла с аккумуляторами для смартфонов Apple iPhone 6 и iPhone 6 Plus: Mophie представила чехлы juice pack air и juice pack

    15:35

    Toshiba первой наделяет карточки памяти SDHC поддержкой NFC: Приложение Memory Card Preview позволит просмотреть содержимое карточки с смартфона

    15:311

    Основой модуля Intel Curie служит однокристальная система Intel Quark SE, спроектированная специально для носимых устройств: На CES 2015 представлен аппаратный модуль для носимых устройств Intel Curie

    14:583

    Внешний накопитель Toshiba Canvio Basics объемом 3 ТБ оценен производителем в $190: Внешний накопитель Toshiba Canvio Basics объемом 3 ТБ должен появиться в продаже в марте 2015 года

    14:141

    Intel выделяет 300 млн долларов, чтобы привлечь в компьютерную отрасль женщин и «представителей недостаточно представленных меньшинств»: Главный исполнительный директор Intel рассказал на CES 2015 о будущем компьютерных технологий

    13:2946

    HTC разработает линейку трекеров активности в рамках сотрудничества с Under Armour: HTC и Under Armour объявили о сотрудничестве

    12:55

    Датчик изображения ON Semiconductor AR1335 разрешением 13 Мп, предназначенный для смартфонов, имеет повышенную светочувствительность: Серийный выпуск AR1335 уже начат

    12:474

    Смартфоны Alcatel OneTouch Pixi 3 не получили несколько операционных систем, но будут доступны во множестве модификаций: Смартфоны Alcatel OneTouch Pixi 3 не получили сразу трёх ОС

    12:362

    Специалисты Toshiba создали первый в мире SSD с интерфейсом PCIe, представляющий собой микросхему в корпусе BGA : Размеры SSD — 16 х 20 х 1,65 мм, а весит он менее 1 г

    12:116

    Начат выпуск миниатюрных SSD Samsung SM951, демонстрирующих скорости чтения и записи 2150 и 1550 МБ/с соответственно: Samsung Electronics начинает серийный выпуск SSD SM951 с интерфейсом PCIe для мобильных компьютеров

    11:4940

    Однокристальная система MediaTek MT5595 стала основой первых устройств на платформе Android TV: MediaTek и Google стали партнерами по созданию телевизоров на платформе Android TV

    11:182

    Toshiba первой доводит объем жестких дисков типоразмера 2,5 дюйма до 3 ТБ: В накопителе MQ03ABB300 используется технология перпендикулярной магнитной записи

    08:309

    Alcatel представила линейку бюджетных смартфонов OneTouch Pop 2 с поддержкой LTE и Android 5.0: Смартфоны Alcatel OneTouch Pop 2 получили платформу Snapdragon 410

    08:103

    Разъемы DIMM на системной плате Gigabyte X99-SOC Champion закреплены методом поверхностного монтажа: Основой системной платы Gigabyte X99-SOC Champion служит чипсет Intel X99 Express

    08:005

    Alcatel OneTouch Pop 10 — самый лёгкий планшет в своём классе: Планшет Alcatel OneTouch Pop 10 работает под управлением Android 5.0

    07:407

    Фитнес-трекер Polar A300 не умеет сопрягаться со смартфоном, зато обеспечивает четыре недели автономной работы: Трекер активности Polar A300 стоит $140

    07:15

    Твердотельный накопитель HyperX Predator с интерфейсом PCIe в режиме чтения развивает скорость до 1400 МБ/с: В твердотельном накопителе HyperX Predator с интерфейсом PCIe используется контроллер Marvell 88SS9293

    07:004

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