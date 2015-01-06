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    6 января 2015

    Kensington приурочила к CES 2015 выпуск клавиатуры KP400 и мыши Pro Fit: Клавиатура KP400 Switchable Keyboard и мышь Pro Fit Wired Windows 8 Mouse представлены в Лас-Вегасе

    21:35

    Представлен объектив AF-S Nikkor 300mm f/4E PF ED VR: Появление объектива AF-S Nikkor 300mm f/4E PF ED VR в продаже ожидается в начале февраля по цене $2000

    20:489

    Kensington MiniSaver — миниатюрный «противоугонный» замок для ультрабуков и планшетов: Цена MiniSaver Mobile Lock — $60

    20:188

    Флэш-накопитель SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0 оснащён интерфейсом Micro USB: Флэшка SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0 доступна в модификации объёмом 64 ГБ

    20:007

    Модели MQ02ABD100H и MQ02ABF050H объемом 1 ТБ и 500 ГБ открыли новое поколение гибридных накопителей Toshiba : В гибридных накопителях Toshiba MQ02ABD100H и MQ02ABF050H используется 19-нанометровая флэш-память типа NAND

    19:26

    Razer вместе с другими компаниями взялась за сегмент виртуальной реальности: OSVR — платформа с открытым исходным кодом для игр и устройств виртуальной реальности

    19:105

    Объектив AF-S DX Nikkor 55–200mm f/4–5.6G ED VR II оценен в $350: Объектив AF-S DX Nikkor 55–200mm f/4–5.6G ED VR II должен появиться в продаже в начале февраля

    18:318

    Razer Nabu X — трекер активности стоимостью $50: Браслет Razer Nabu X умеет всё то, что умеет модель Nabu, но лишён экрана

    18:21

    В серию Lexar Professional 1000x microSDHC и microSDXC UHS-II вошли карты памяти объемом 32, 64 и 128 ГБ: Продажи карточек Lexar Professional 1000x microSDHC и microSDXC UHS-II производитель обещает начать в этом квартале

    18:094

    Цифровая зеркальная фотокамера Nikon D5500 оснащена поворотным сенсорным экраном с переменным углом наклона: Камера Nikon D5500 оценена производителем в $900

    17:5116

    Компания Panasonic показала первый в мире проигрыватель дисков Blu-ray с поддержкой видео 4K и HDR : Ожидается, что 4K и HDR войдут в стандарт Ultra HD Blu-Ray

    17:3232

    JOLED займётся панелями OLED для планшетов и ноутбуков: Благодаря JOLED на рынке могут появиться ноутбуки с экранами OLED

    17:3010

    Скорость чтения карт памяти Patriot UHS-II EP PRO-II SDXC достигает 280 МБ/с, скорость записи — 250 МБ/с: Карты памяти Patriot UHS-II EP PRO-II SDXC предложены объемом 16, 32 и 64 ГБ

    17:156

    В 2015 году TCL Communication может продать почти вдвое больше смартфонов, нежели в прошлом: TCL реализовала около 40 млн смартфонов за 2014 год

    16:581

    AMD опубликовала список первых 10 мониторов с поддержкой FreeSync, которые можно увидеть на CES 2015: Мониторы с поддержкой FreeSync уже можно найти на выставке CES 2015

    16:1011

    Philips BDM3490UC — изогнутый монитор с экраном диагональю 34 дюйма: Philips BDM3490UC получил ЖК-панель AH-IPS

    15:403

    Впервые за три года компания HTC показала рост прибыли в годовом выражении : Прошедший квартал для HTC оказался прибыльным

    15:361

    Toshiba представила систему беспроводного питания, рассчитанную на мощность до 12 Вт: Компания Toshiba представила микросхемы TC7765WBG и TB6865AFG Enhanced Version

    15:181

    Samsung представила компактный внешний накопитель T1 на базе флэш-памяти: Samsung T1 — это SSD Samsung 850 Evo в другой «обертке»

    15:1515

    Ещё немного Lenovo — браслет Vibe Band VB10 и вспышка для автопортретов Vibe Xtension Selfie Flash: Lenovo представила браслет Vibe Band VB10 и аксессуар Vibe Xtension Selfie Flash

    15:021

    Lenovo P90 — ещё один смартфон с внушительным аккумулятором, но теперь на платформе Intel Moorefield: Смартфон Lenovo P90 получил экран диагональю 5,5 дюйма

    14:2210

    Корпус SilverStone PS11 рассчитан на нижнее размещение блока питания: При габаритах 215,3 x 426,5 x 481,5 мм корпус SilverStone PS11 весит 4,825 кг

    14:126

    Анонсирован объектив Fujifilm Fujinon XF16-55mmF2.8 R LM WR: В России объектив Fujifilm Fujinon XF16-55mmF2.8 R LM WR будет стоить 55 тысяч рублей

    13:114

    У OCZ готов контроллер SSD следующего поколения — JetExpress : Контроллер SSD OCZ JetExpress показан на CES 2015

    12:564

    Представлены наборы модулей памяти DDR4 Patriot Viper 4: Продажи модулей памяти Patriot Viper 4 начнутся в текущем квартале по цене $250-$700

    12:405

    SSD PNY EP7000, CL4000, CS2000 и CS1000 нацелены на разные группы потребителей: Компания PNY Technologies обновила ассортимент твердотельных накопителей

    12:22

    FlatFrog показала первый 78-дюймовый изогнутый сенсорный экран InGlass: В числе областей применения сенсорных дисплеев InGlass названы средства коллективной работы

    11:5512

    Lenovo и NECP представили две модели сверхлегких мобильных ПК LaVie Z с экранами размером 13,3 дюйма: В США продажи Lenovo LaVie Z HZ550 и HZ750 стартуют в мае по цене от $1299 и $1499 соответственно

    11:2414

    Смартфон HTC Desire 826 работает под управлением ОС Android 5.0: SoC Qualcomm Snapdragon 615 — аппаратная платформа HTC Desire 826

    09:456

    Asus представила Zenfone Zoom — самый тонкий в мире смартфон с 3-кратным оптическим зумом: Asus Zenfone Zoom отличается от модели Zenfone 2 только тыльной камерой, размерами и объемом флэш-памяти

    08:547

    Смартфон Lenovo Vibe X2 Pro наделили «слоёным» металлическим корпусом и парой камер разрешением 13 Мп: Смартфон Lenovo Vibe X2 Pro получил платформу Snapdragon 615

    08:501

    Asus Zenfone 2 — первый в мире смартфон с 4 ГБ оперативной памяти: Asus Zenfone 2 построен на платформе Intel Moorefield

    08:309

    Huawei тоже намерена выпустить смартфон стоимостью около $65: Сверхдешёвый смартфон Huawei получит экран 720p

    08:15

    3D-карта EVGA GeForce GTX 980 Classified Hydro Copper получила водоблок с полным покрытием : 3D-карта EVGA GeForce GTX 980 Classified Hydro Copper адресована энтузиастам

    08:003

    Смартфон Vivo Y29 будет доступен в нескольких необычных цветовых вариантах: Смартфон Vivo Y29 получит пятидюймовый экран

    07:453

    Владельцы автомобилей Hyundai теперь могут управлять некоторыми системами машины посредством «умных» часов: Приложение Hyundai Blue Link теперь доступно для часов с Android Wear

    07:152

    Появилась новая информация касательно видеокарт GeForce GTX 960: GPU видеокарты GeForce GTX 960 может работать на частоте 1178 МГц

    07:106

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