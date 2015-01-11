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    11 января 2015

    Мышь Asus ROG Spatha может подключаться к компьютеру по проводному или беспроводному интерфейсу: В мыши Asus ROG Spatha используется лазерный датчик

    23:344

    В твердотельном накопителе Adata Premier Pro SP320 используется флэш-память типа TLC NAND : В твердотельном накопителе Adata Premier Pro SP320 используется контроллер Silicon Motion SM2256

    22:325

    Линейка ноутбуков Lenovo ThinkPad Yoga пополнилось моделью с 15-дюймовым дисплеем: В Lenovo ThinkPad Yoga 15 используются процессоры Intel Core пятого поколения

    21:3212

    В автомобильном дисплее HUD, созданном специалистами ASTRI, используются чипы LCoS OmniVision OVP7200 и OVP921: В OmniVision OVP7200 цвет передается за счет последовательного включения светодиодов трех цветов

    21:167

    Etron Technology EJ988 — первая в мире микросхема, объединяющая функциональность ключа USB Type-C и PD 2.0: Микросхема EJ988 поддерживает симметричные двунаправленные разъемы и кабели USB Type-C

    20:001

    Мышь Asus ROG Sica имеет сменные кнопки (микропереключатели): Компания Asus показала на выставке CES 2015 игровую мышь ROG Sica

    19:4514

    Полнокадровый объектив Samyang 135mm F2.0 для зеркальных камер Canon уже можно купить за $570: Фотогалерея дня: изображения полнокадрового объектива Samyang 135mm F2.0 для зеркальных камер Canon

    18:4511

    В цифровом громкоговорителе DSM интегрирован электроакустический излучатель Trigence Semiconductor Dnote и усилитель Sound Research Reality Amplifier: Модули DSM предназначены для использования в ультрабуках, планшетах и смартфонах.

    15:3310

    Выходцы из Google представили Android-планшет, похожий на Microsoft Surface: Jide Remix Ultra построен на SoC Nvidia Tegra 4 и оснащен дисплеем Full HD диагональю 11,6 дюйма

    15:3026

    Представлены трансформируемые ноутбуки Lenovo Yoga 3 с экранами диагональю 11,6 и 14 дюймов: В Lenovo Yoga 3 c экраном диагональю 11,6 дюйма используются процессоры Intel Core M

    15:1526

    Анонсирован монитор Asus ROG Swift PG27AQ: 27 дюймов, 4K, IPS, G-Sync: Монитор Asus ROG Swift PG27AQ наделен фирменной функцией GamePlus

    11:4434

    В серверном твердотельном накопителе Adata SR1010 используется контроллер SandForce SF-2581: К достоинствам SSD Adata SR1010 можно отнести наличие механизма защиты данных при отключении питания

    11:217

    Thermaltake называет Toughpower DPS G первыми блоками питания, включенными в интернет вещей: Блоки питания Thermaltake Toughpower DPS G доступны для удаленного мониторинга и управления с ПК или мобильного устройства

    11:0610

    В ключ Etron EJ179V для USB Type-C интегрирована схема управления: Ключ EJ179V рассчитан на ток до 3 А при напряжении 5 В

    10:173

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