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    4 января 2015

    Intel инвестировала почти 25 млн долларов в компанию Vuzix: Intel приобрела почти треть акций Vuzix

    19:053

    Производитель называет Seagate Seven самым тонким внешним жестким диском объемом 500 ГБ: Толщина накопителя Seagate Seven — 9,5 мм

    17:4220

    Мобильный накопитель Seagate Wireless оснащен беспроводным интерфейсом : Накопитель Seagate Wireless предназначен для использования совместно с мобильными устройствами

    16:087

    Хранилища Seagate Personal Cloud и Seagate Personal Cloud 2-Bay предназначены для домашнего использования: Модель Seagate Personal Cloud объемом 3, 4 и 5 ТБ будет доступна уже в этом месяце

    15:321

    В смартфоне Acer Liquid Z410 используется 64-разрядная SoC MediaTek MT6732: Acer Liquid Z410 получил стереофонические громкоговорители на лицевой панели

    14:37

    Портативный накопитель LaCie Mirror заключен в корпус из стекла Corning Gorilla Glass: Накопитель LaCie Mirror сопровождается двухлетней гарантией производителя

    14:2326

    Анонсирован игровой монитор Acer XG270HU с поддержкой технологии Nvidia G-Sync: В Acer XG270HU используется 27-дюймовая ЖК-панель типа TN разрешением 2560 х 1440 точек

    14:057

    Объем внешнего накопителя в усиленном исполнении LaCie Rugged RAID равен 4 ТБ: Внешний накопитель в усиленном исполнении LaCie Rugged RAID поддерживает режимы RAID 0 и 1

    13:57

    Мини-ПК Acer Revo One RL85 вмещает три HDD объемом 2 ТБ каждый: Acer Revo One RL85 комплектуется процессорами Intel Core i3 и Core i5

    13:3712

    Представлен смартфон Xiaomi Redmi 2S: Xiaomi Redmi 2S оценен в $115

    10:588

    Представлен Acer Chromebook 15 — первый в мире ноутбук под управлением ОС Chrome с экраном диагональю 15,6 дюйма: Acer Chromebook 15 в базовом исполнении оценен в $250 (в США)

    10:0535

    Смартфоны Archos 45b Helium 4G и 50b Helium 4G построены на 64-разрядных SoC Qualcomm Snapdragon 410: Archos 45b Helium 4G и 50b Helium 4G работают под управлением ОС Android 4.4.4

    09:343

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