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    20 января 2015

    Представлено семейство легких ультрабуков-трансформеров NEC LaVie Hybrid Zero: В NEC LaVie Hybrid Zero используются процессоры Intel Broadwell

    22:2525

    Смартфон ZTE Blade V2 оснащен фронтальной камерой разрешением 5 Мп: ZTE Blade V2 построен на SoC Qualcomm Snapdragon 410

    19:291

    По прогнозу Gartner, мировой рынок полупроводниковой продукции в 2015 году достигнет 358 млрд долларов: В целом, основным потребителем полупроводниковой продукции в 2015 году останутся компьютеры

    18:52

    Meizu объявляет о сотрудничестве с Haier и намеревается выйти на новые для себя рынки: Meizu собирается представить продукты сегмента умного дома

    18:331

    Камера Olympus Stylus 1 обзавелась новыми функциями, включая интервальную съемку: Новыми возможностями камеру Olympus Stylus 1 наделяет обновление прошивки

    18:227

    Стали известны подробности о платформах Qualcomm Snapdragon 616, 620, 625, 629, 815 и 820: В нынешнем году Qualcomm вернётся к использованию процессорных ядер собственной разработки

    17:4113

    Названа дата анонса смартфона Meizu m1 mini: Компания Meizu планирует выпустить смартфон m1 mini

    17:174

    По данным TrendForce в 2014 году было продано 1,1669 млрд смартфонов: Аналитики TrendForce расставили производителей смартфонов по местам

    16:59

    Новые планшеты Samsung получат экраны с соотношением сторон 4:3: Samsung может работать над планшетами с дисплеями 4:3

    15:3889

    Xiaomi представила систему безопасности Smart Home Suite для умного дома: Xiaomi Smart Home Suite — умная система безопасности

    15:272

    ECS отмечает снижение поставок системных плат, но довольна продажами мобильных ПК Classmate PC и мини-ПК линейки Liva: ECS концентрируется на сегменте ПК

    14:48

    ZTE практически удвоила чистую прибыль и намерена отказаться от продажи дешёвых смартфонов: ZTE хочет прекратить продажу недорогих смартфонов

    14:291

    Western Digital будет закупать контроллеры для SSD у JMicron: Чистая прибыль JMicron Technology за год выросла на 124%

    14:023

    В игровой клавиатуре Cougar 200K используется ножничный механизм: Игровая клавиатура Cougar 200K распознает до 19 одновременных нажатий

    13:3711

    Корпус Antec P380 способен принять системную плату формата SSI CEB: Корпус Antec P380 стоит 210 евро

    13:1514

    В компактной камере Nikon Coolpix S2900 используется датчик изображения типа CCD: Камера Nikon Coolpix S2900 размерами 95 x 59 x 20 мм весит 119 г

    12:5012

    Неизвестное мобильное устройство Samsung SM-Z6400 получит платформу Snapdragon 810 и дисплей 4K: Аппарат Samsung SM-Z6400 наделят экраном Ultra HD

    12:3912

    У Picosun готовы решения для ALD с соблюдением норм 10 нм: Многолетние наработки позволили Picosun предложить совершенно новые инструменты и методы производства

    11:50

    Xiaomi приобретает акции известного разработчика программного обеспечения: Xiaomi покупает 3% акций Kingsoft

    08:00

    В продаже появились деревянные задние крышки для смартфона Xiaomi Mi4: Xiaomi начала продавать крышки для Mi4, выполненные из дерева

    07:4529

    Микросхемы флэш-памяти типа NOR Microchip SST26WF080B и SST26WF040B плотностью 4 и 8 Мбит оснащены интерфейсом SQI: Компания Microchip расширила ассортимент микросхем флэш-памяти, в которых используется технология SuperFlash

    07:309

    Умные часы Samsung с круглым дисплеем будут поддерживать технологию беспроводной зарядки: Часы Samsung Orbis будут заряжаться без проводов

    07:1545

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