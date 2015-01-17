  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    17 января 2015

    По прогнозу Digitimes Research, рынок планшетов в этом году сократится на 11,8%: Ожидается, что за год планшетов на платформе Intel будет отгружено 40 млн штук

    20:462

    G.Skill выпускает модули памяти DDR4-3400: Одновременно представлены модули памяти G.Skill DDR4-3200

    19:0817

    Появились изображения 3D-карт GeForce GTX 960 в исполнении Asus, EVGA и Zotac: Анонс 3D-карты Nvidia GeForce GTX 960 ожидается 22 января

    13:399

    Корпус Thermaltake Core X9 вмещает платы E-ATX: Корпус Thermaltake Core X9 имеет сертификат Tt LCS Certified

    12:3812

    Компания Canon признала наличие одной и той же проблемы сразу в в шести моделях камер : Дефект встречается в камерах Canon PowerShot ELPH 135, ELPH 150 IS, ELPH 340 HS, SX280 HS, S120 и ELPH 140 IS

    11:4942

    Камера Fujifilm FinePix XP80 имеет водонепроницаемый и ударопрочный корпус: В камере Fujifilm FinePix XP80 используется датчик типа CMOS формата 1/2,3 дюйма

    10:467

    Sony закрывает все фирменные магазины в Канаде: Sony закрывает 14 магазинов в Канаде

    08:3012

    За прошедший год Intel поставила на рынок 46 млн платформ для планшетов, таким образом перевыполнив собственный план: В новом году Intel сделает ставку на платформы SoFIA

    08:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    январь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018