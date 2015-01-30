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    30 января 2015

    Google полностью пересмотрит стратегию проекта Google Glass: Проект Google Glass будет сброшен

    19:498

    В LG тоже столкнулись с перегревом SoC Qualcomm Snapdragon 810: LG признает, что с SoC Snapdragon 810 сначала были проблемы, но они уже устранены

    18:4844

    Тем, кто возвращает 3D-карты Nvdia GeForce GTX 970, AMD предлагает со скидкой 3D-карты Radeon R9 290X, у которых «4 ГБ значит 4 ГБ»: 3D-карты AMD Radeon R9 290 и Radeon R9 290X имеют 512-разрядную шину памяти

    18:2844

    OnePlus готовится представить новую ОС для своих смартфонов: Пока дело ограничилось эффектным логотипом

    17:42

    Разработчики российского встраиваемого ПК Black Swift начали кампанию на Kickstarter: На данный момент удалось собрать больше половины от требуемой суммы

    16:3818

    Apple удалось догнать Samsung по объему поставок смартфонов: Всего за 2014 год в мире было выпущено 1283,5 млн смартфонов

    16:0076

    Microsoft инвестирует в Cyanogen: Cyanogen привлечёт 70 млн долларов инвестиций

    15:418

    Появилось изображение зеркальной фотокамеры Canon EOS 5DS с датчиком изображения 50 Мп: Canon EOS 5DS будет во многом схожа с моделью EOS 7D Mark II

    15:2533

    ZTE Blade L3 — один из первых недорогих смартфонов с Android 5.0: Смартфон ZTE Blade L3 получит 1 ГБ ОЗУ

    15:224

    Назван срок начала продаж умных часов Apple Watch: Запас автономности Apple Watch при работе в режиме часов — три часа

    15:1941

    Скоростные преимущества USB 3.1 продемонстрированы на примере системной платы MSI X99A Gaming 9 ACK: Пока новый интерфейс реализован сторонними контроллерами

    14:3725

    Появились предварительные спецификации камеры Olympus OM-D E-M5 II: Корпус камеры Olympus OM-D E-M5 II будет изготовлен из магниевого сплава

    14:325

    AppliedMicro анонсирует поставки ознакомительных образцов однокристальных систем HeliX 2: SoC AppliedMicro HeliX 2 для встраиваемых систем уже заинтересовали крупных производителей

    13:59

    За год Motorola реализовала в Индии более 3 млн смартфонов: Motorola намерена открыть в Индии передвижные сервисные центры

    13:45

    Защищённый смартфон Samsung Galaxy XCover 3 получит четырёхъядерную платформу: Смартфон Samsung Galaxy XCover 3 увеличится в размерах

    13:149

    В 2016 году ожидается выход процессоров AMD Bristol Ridge и Summit Ridge: APU AMD Bristol Ridge будут выпускаться по нормам 28 нм, Summit Ridge — но нормам 14 нм

    12:328

    Минкомсвязи России подвело итоги работы портала госуслуг в 2014 году : Пресс-служба Минкомсвязи России опубликовала информацию об итогах работы Единого портала государственных и муниципальных услуг в 2014 году

    11:25

    Смартфон Asus Zenfone C пришел на смену модели Zenfone 4: Asus Zenfone C отличается от Zenfone 4 (A450CG) АКБ увеличенной емкости

    09:366

    Смартфон Samsung Galaxy J1 не получил ни четырёхъядерной платформы, ни поддержки LTE: Представлен смартфон Samsung Galaxy J1

    09:0042

    Intel представила серверные SSD DC S3710 и DC S3610: Intel SSD DC S3710 и DC S3610 представлены моделями типоразмера 2,5 дюйма

    08:527

    За прошедший год LG продала 59,1 млн смартфонов и увеличила чистую прибыль на 125%: LG отчиталась за 2014 год

    08:401

    На новых фото смартфон Huawei P8 предстал полностью собранным: Huawei P8, вероятно, получит 3 ГБ оперативной памяти и камеру с оптической стабилизацией изображения

    08:172

    За прошедший квартал Qualcomm выручила 7,1 млрд долларов и продала 270 млн однокристальных платформ: Qualcomm отчиталась за очередной финансовый квартал

    08:152

    Представлены процессоры Intel Core vPro пятого поколения: Intel предлагает пользователям отказаться от проводов и внедрить Intel Pro Wireless Display и Intel Wireless Docking

    08:0010

    Meizu начала сотрудничать с Haier, Toshiba, Hisense и другими: Meizu начала захват рынка устройств умного дома

    08:0010

    Финансовый отчёт Samsung показывает падение дохода практически у всех подразделений: Samsung опубликовала финансовый отчёт

    07:402

    В ускорителе Tech Source Condor GR2 3U VPX используется GPU GeForce GTX 850M : Процессор Tech Source Condor GR2 3U VPX работает на частоте 876 МГц

    07:30

    В рентгеновском приемнике Teledyne DALSA Rad-icon 3030 используется датчик типа CMOS разрешением 3096 x 3100 пикселей: Размеры активной области приемника Teledyne DALSA Rad-icon 3030 — 30,6 x 30,7 см

    07:0010

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