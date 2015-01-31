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    31 января 2015

    Объектив Tokina AT-X 11-20 PRO DX уже можно заказать, названа цена и дата начала поставок: Объектив Tokina AT-X 11-20 PRO DX рассчитан на использование с камерами формата APS-C

    19:337

    Actiontec ScreenBeam Pro Business Edition — приемник для Intel Pro Wireless Display: Приемник ScreenBeam Pro Business Edition подключается к телевизору, монитору или проектору

    19:053

    В гибридном массиве X-IO ISE 780 установлено 6,4 ТБ флэш-памяти: Массивы ISE 780 уже доступны для заказа

    18:18

    Представлен бюджетный смартфон ZTE Blade S6 с поддержкой 4G LTE: Цена ZTE Blade S6 — $250

    17:218

    В штате IBM Research стало на 220 высококвалифицированных разработчиков процессоров больше: Этот шаг является частью пятилетней программы инвестирования IBM

    15:494

    Стоимость акции Apple впервые после дробления достигла отметки 120 долларов: Капитализация Apple достигла 688 млрд долларов

    11:3459

    Стали известны характеристики всех 12 гибридных процессоров AMD Kaveri Refresh (Godavari): Не все APU Kaveri Refresh (Godavari) получат прибавку к частоте по сравнению с существующими решениями

    08:0014

    Corning отрапортовала о значительном увеличении дохода и чистой прибыли: Corning отчиталась за 2014 финансовый год

    08:00

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