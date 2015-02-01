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    1 февраля 2015

    Dell готовит 10-дюймовый планшет Venue 10 Pro 5055 под управлением ОС Windows 8.1: В основе Dell Venue 10 Pro 5055 — SoC Intel Atom Z3735F

    22:454

    Dell выпустит хромбук на платформе Intel Bay Trail: Устройство, вероятно, будет ориентировано на учеников и студентов

    21:59

    Объектив Canon EF 11-24mm f/4L USM будет иметь защиту от пыли и влаги: Анонс объектива Canon EF 11-24mm f/4L USM ожидается в ближайшее время

    15:3233

    Компания Canon отчиталась за 2014 год: За 2014 год компания Canon получила доход в размере 30,803 млрд долларов

    14:55

    Super Flower выпускает первый блок питания для ПК мощностью 2000 Вт: Цена блока питания 8Pack 2000W Super Flower — 370 евро

    12:3342

    Розовых смартфонов iPhone 6 будет выпущено всего десять штук: Розовый смартфон iPhone 6 оценен в 1899 фунтов стерлингов

    12:04144

    Рынок SoC для смартфонов и планшетов за год вырос на 16%, подсчитали аналитики Strategy Analytics: В сегменте однокристальных систем для смартфонов Qualcomm за год нарастила поставки на 57%

    08:00

    CTS выпускает четыре серии микропереключателей: 222A, 222B, 222C и 223A : Микропереключатели серий CTS 222A, 222B, 222C и 223A предназначены для электронных устройств, в том числе, потребительских

    07:0012

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