  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    21 февраля 2015

    Аналитики Jon Peddie Research рассказали о распределении рынка графических решений для ПК в четвертом квартале 2014 года: Лидером рынка графических решений для ПК остается Intel

    20:24

    Хранилища на базе твердотельных накопителей IBM FlashSystem V9000 и 900 предназначены для корпоративных заказчиков: В IBM FlashSystem V9000 и 900 используется флэш-память производства Micron

    19:498

    На Nvidia подали в суд за обман в описании 3D-карт GeForce GTX 970: Иск против Nvidia подан в окружной суд северного округа Калифорнии

    15:2512

    Nvidia снова разрешит разгон мобильных GPU: Тем, кто не может ждать, Nvidia советует вернуться к версии 344.75

    14:4711

    В линейку Toshiba MD вошли жесткие диски типоразмера 3,5 дюйма объемом до 5 ТБ : Накопители Toshiba MD типоразмера 3,5 дюйма характеризуются скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин

    14:3027

    По подсчетам JPR, за год рынок 3D-карт сократился на 17,5%: По итогам четвертого квартала 2014 года AMD занимает 24% рынка 3D-карт, Nvidia — 76%

    13:232

    APU AMD Nolan будут не 20-нанометровыми: PU AMD Nolan правильно рассматривать как «умеренное» обновление Beema/Mullins

    12:2812

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018