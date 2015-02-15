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    15 февраля 2015

    Представлены мобильные компьютеры Dell Chromebook 11 и Latitude 11 Education: Dell Chromebook 11 и Latitude 11 Education различаются оснащением, ОС и ценой, выглядят совершенно одинаково

    23:5518

    Однокристальная система Qualcomm Snapdragon 810 греется меньше, чем Snapdragon 801: Сравнительное тестирование смартфонов на SoC Snapdragon 801 и Snapdragon 810 показало преимущество последней

    23:3535

    Компания Sigma представила насадку FT-1201, рукоятку BG-11 и кронштейн TS-81: Насадка FT-1201 предназначен для камеры Sigma dp3 Quattro

    22:389

    Apple проявляет интерес к выпуску автомобилей: Apple собирает сведения об используемых компонентах и производствах

    19:2566

    Мини-ПК Egreat i6 на платформе Intel Bay Trail заключен в алюминиевый корпус: Кроме прочного корпуса, полезным дополнением может оказаться аналоговый видеовыход

    18:5618

    3D-карта AMD Radeon R9 390X будет оснащена охладителем Cooler Master: Гибридную систему охлаждения имеет 3D-карта AMD Radeon R9 295 X2

    18:114

    У Toshiba готова камера для модульных смартфонов Google Project Ara : Смартфон Google Project Ara состоит из шасси и сменных модулей

    17:1839

    Ученые надеются заменить рентген видимым светом при сканировании живых тканей : Технологии, разработанные для астрономии, могут пригодиться в медицине

    15:0820

    Apple пытается запатентовать зум-объектив для мобильных устройств : Когда камеры с зумом появятся в устройствах Apple — пока неизвестно

    12:4076

    Дактилоскопический датчик Touch ID следующего смартфона Apple iPhone тоже будет встроен в кнопку Home, а не в экран: Следующий смартфон Apple iPhone получит улучшенный дактилоскопический датчик

    12:0016

    Складная вешалка для наушников Enermax EHB001 держится на корпусе ПК с помощью магнитов: Enermax EHB001 выдерживает нагрузку до 1 кг

    11:5013

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