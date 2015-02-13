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    13 февраля 2015

    Корпус Sharkoon Shark Zone C10 рассчитан на плату типоразмера mini-ITX: Цена Sharkoon Shark Zone C10 — 40 евро

    21:046

    Nvidia заблокировала возможность разгона мобильных графических адаптеров нового поколения: Разгон видеокарт GeForce GTX 900M стал невозможен

    20:0015

    Asus выпустит свою первую системную плату с разъёмами USB 3.1 уже в текущем месяце: Asus также внедряет поддержку стандарта USB 3.1 в свои системные платы

    18:5611

    Смартфон BLU Studio Energy: аккумулятор емкостью 5000 мАч и подзарядка других смартфонов: Емкость АКБ соперничает с таковой у многих планшетов

    18:0110

    Google разрабатывает новый хромбук топового класса под кодовым именем Samus: Новый флагманский хромбук Google получит процессор Intel Core M

    17:5612

    Intel намерена полностью избавиться от акций Imagination Technologies: Intel распродаст акции Imagination Technologies

    17:235

    По итогам прошлого года Asus зафиксировала рост выручки, но отчиталась о снижении чистой прибыли: Asus отчиталась за 2014 финансовый год

    17:05

    По подсчетам IDC, объем рынка PELS в 2014 году почти не изменился по сравнению с 2013 годом: Поставки персональных хранилищ и хранилищ начального уровня немного увеличились, но выручка сократилась

    16:002

    Появились новые изображения камеры Samsung NX3300: Основой камеры Samsung NX3300 служит датчик изображения типа CMOS формата APS-C

    15:1935

    Дизайнерский смартфон Hanmac New Defency стоит чуть дороже $3000: Скромная начинка в эффектной обертке

    15:0816

    Возможности суперкомпьютера IBM Watson станут доступны японским пользователям: Условия сотрудничества IBM и SoftBank не разглашаются

    14:5613

    Предварительная версия ОС Microsoft Windows 10 для смартфонов работает на моделях с 512 МБ памяти: Компания Microsoft выпустила предварительную версию ОС Windows 10 для смартфонов

    14:0039

    Panasonic начинает отгрузку образцов самых больших литых асферических линз: Потребность в асферических линзах большого диаметра вызвана желанием объединить в объективах высокое разрешение, широкий угол и небольшие размеры

    13:2011

    В набор Nikon D750 DSLR Filmmaker's Kit входит камера, три объектива и принадлежности для видеосъемки: Набор для видеосъемки Nikon D750 DSLR Filmmaker

    11:2526

    Объем флэшки Spyrus, поддерживающей Windows To Go, равен 512 ГБ: Флэш-накопитель Spyrus оснащен интерфейсом USB 3.0

    10:598

    В 2014 году рынок рабочих станций вырос на 8,9%: Двигателем роста выступили традиционные настольные рабочие станции

    09:00

    Microsoft приобретает компанию N-trig: Microsoft покупает израильскую компанию N-trig

    08:104

    Компания Cray отчиталась за четвертый квартал 2014 года и год в целом: Доход Cray за 2014 год составил млрд долларов

    08:00

    Xiaomi откроет в США интернет-магазин, но в нём пока не будет ни смартфонов, ни планшетов: Xiaomi будет продавать в США аксессуары и мягкие игрушки

    07:401

    Система для конференц-залов Jupiter Systems Canvas CRS-4K поддерживает четыре дисплея Full HD или один 4К: В Jupiter Systems Canvas CRS-4K используется фирменная технология SimpleShare

    07:001

    Nvidia продолжает наращивать выручку и чистую прибыль. Платформы Tegra продаются всё лучше: Nvidia отчиталась за очередной квартал

    07:00

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