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    2 февраля 2015

    В микроконтроллеры Spansion FM4 S6E2DH встроен графический контроллер, а в микроконтроллеры Spansion FM4 S6E2CCxxF/MB9BF568F — голосовое управление: Новые микроконтроллеры Spansion предназначены для промышленной и потребительской электроники

    20:172

    Появились предварительные сведения о смартфоне HTC A55 Desire: Основой смартфона HTC A55 Desire послужит SoC MediaTek MT6795

    18:582

    Годовая прибыль Nokia выросла на 2756%: Nokia продолжает отчитываться о росте доходов

    18:5516

    Для технологии Nvidia G-Sync Mobility специальный аппаратный блок не нужен: Nvidia G-Sync опирается на использование технологии DisplayPort Adaptive Sync

    18:3517

    Всё боится времени, а время боится ноутбука Panasonic Toughbook 31: Один из самых защищённых ноутбуков Panasonic Toughbook 31 стоит $3700

    18:1916

    Журнал iТоги — в новом облике!: Журнал iТоги — в новом облике!

    18:022

    Розыгрыш акустики SVEN в группе iXBT.com Вконтакте!: Победитель будет определен 14 февраля случайным образом с помощью random.org

    16:03

    Стали известны спецификации объектива Canon EF 11-24mm f/4L USM: Оптическая схема объектива Canon EF 11-24mm f/4L USM включает 16 элементов в 11 группах

    15:559

    Названа дата анонса и цена керамического смартфона Huawei P8 на 16-нанометровой платформе: Смартфон Huawei P8 будет представлен в Лондоне через полтора месяца

    15:3428

    Intel приобретает компанию Lantiq, которая занимается решениями для умного дома: Компании Lantiq принадлежат более 2000 патентов в области широкополосной связи

    15:09

    Начат прием предварительных заказов на 3D-карты EVGA GeForce GTX 980 K|NGP|N: 3D-карта EVGA GeForce GTX 980 K|NGP|N стоит 750 евро

    14:0215

    По мнению Huawei, оснащать смартфоны дисплеями 4K не стоит: Увеличение разрешения экранов небольшого размера становится все менее заметным

    13:1460

    Появились подробные спецификации полнокадровой камеры Canon EOS 5DS разрешением 50 Мп: В оснащение камеры Canon EOS 5DS войдет видоискатель с увеличением 0,71х и покрытием кадра 100%

    12:4976

    Германия построит специальную скоростную трассу для испытания автономных автомобилей: В Германии появится шоссе для автономных авто

    12:0614

    Компания Bonsai Lab показала детский 3D-принтер BS Toy: 3D-принтер BS Toy работает с расходным материалом, температура плавления которого равна 80°C

    11:156

    Игровой 27-дюймовый монитор BenQ XL2730Z: подробности: BenQ XL2730Z оценен в Германии в 600 евро

    09:4010

    Asus B85M-Gamer — игровая системная плата для «бюджетных покупателей»: Asus B85M-Gamer оснащена одним слотом PCI Express 3.0 x16

    08:259

    Amazon завершила год убытком в размере 241 млн долларов: За год Amazon заработала 90 млрд долларов

    07:401

    Проект Google Project Tango также покидает место своего рождения: Проект Google Project Tango переводят из ATAP

    07:151

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