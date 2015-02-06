  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    6 февраля 2015

    Kopin будет использовать техпроцесс NanoJet, выпуская жидкокристаллические панели для микродисплеев систем дополненной и виртуальной реальности: Использование техпроцесса Nanojet позволяет повысить качество и снизить стоимость панелей

    22:02

    Планшеты Samsung Galaxy Tab A и Galaxy Tab A Plus могу получить экраны с соотношением сторон 4:3 и низким разрешением: Планшеты Samsung Galaxy Tab A и Galaxy Tab A Plus будут основаны на SoC Snapdragon 410

    21:1199

    Использование транзисторов eGaN в усилителе класса D EPC EPC9106 позволило объединить высокое качество звука и выходную мощность 250 Вт: Усилитель EPC EPC9106 предназначен для компактных устройств

    21:1040

    Asus выпустила внешний аккумулятор ZenPower 9600: Внешний аккумулятор Asus ZenPower 9600 имеет ёмкость 9600 мА·ч

    20:475

    Semtech RClamp 1255P защищает порты USB 2.0 портативных устройств от бросков напряжения: Миниатюрные размеры — 2,0 x 1,8 х 0,57 мм — позволяют использовать RClamp1255P в сотовых телефонах

    20:194

    В Москве открылся первый в мире фирменный центр выдачи заказов AliExpress: Особенность AliExpress заключается в том, что продавец получает деньги только после доставки товара

    19:1132

    Смартфон ZTE Blade S6 Lux станет улучшенной версией модели Blade S6: Главные улучшения коснутся дисплея и аккумулятора

    18:441

    Продолжается бесплатная раздача ключей для антивирусного комплекса Bitdefender Total Security 2015: Акция продлится еще два дня

    17:138

    Источники в TSMC заявляют о решении проблем с перегревом платформы Snapdragon 810: Массово новая SoC начнет отгружаться к середине марта

    16:1316

    Лишь за первый месяц текущего года Meizu продала около 1,5 млн смартфонов: Продажи Meizu растут

    15:23

    Toshiba продаст все свои зарубежные заводы по производству телевизоров и начнёт лицензировать свою торговую марку: Toshiba практически полностью покидает рынок телевизоров

    14:549

    Seagate отказывается от поддержки интерфейса Thunderbolt: Seagate больше не будет выпускать накопители с разъёмом Thunderbolt

    14:20142

    Производители смартфонов получат в своё распоряжение ещё более тонкие тепловые трубки: Созданы тепловые трубки с толщиной стенок всего 0,4 мм

    13:5010

    Выручка MediaTek за январь 2015 года выросла на 36% в годовом выражении: MediaTek продолжает увеличивать выручку

    13:35

    На смартфоне Galaxy Note Edge кристаллами Сваровски воспроизвели самое репродуцируемое произведение Альбрехта Дюрера: Всего для создания эксклюзивной версии мобильного устройства понадобилось 1800 кристаллов

    13:2121

    Asus называет G501 самым холодным и тихим игровым ноутбуком на рынке: Ноутбук Asus G501 оснастят панелью 4K

    13:1912

    SDK анонсирует поставки магнитных пластин типоразмера 2,5 дюйма объемом 750 ГБ: Указанное значение емкости одной пластины является рекордно высоким

    12:429

    Опубликован перечень характеристик полнокадровой зеркальной камеры Pentax: По слухам, в камере будет задействован датчик изображения разрешением 36 Мп

    12:3510

    AUO, Samsung и Sharp планируют в этом году выпускать экраны 4K для смартфонов: Samsung будет использовать технологию OLED, Sharp — технологию IGZO

    12:3142

    В России вышло новое мобильное приложение Appy Geek для тех, кто интересуется ИТ-индустрией: Мобильное приложение Appy Geek изучает интересы своего владельца, создавая для него персональную подборку ежедневных новостей о высоких технологиях

    10:52

    Команда проекта «Активный гражданин» отчиталась о результатах работы: В январе по итогам голосования в рамках акции «Миллион деревьев» было выбрано почти 600 дворов, которые озеленят уже этой весной

    10:511

    XSS-уязвимость нулевого дня в Internet Explorer позволяет атаковать любые сайты: Чтобы защититься, необходимо запретить сторонние iframe с помощью опции заголовка X-Frame-Options, отправляемого web-сервером

    10:44

    Представлен объектив Canon EF 11-24mm f/4L USM: Оптическая схема объектива Canon EF 11-24mm f/4L USM включает 16 элементов в 11 группах

    10:3017

    Камера Olympus Stylus Tough TG-860 адресована любителям активного отдыха: Объектив камеры Olympus Stylus Tough TG-860 охватывает диапазон ЭФР 21-105 мм

    09:005

    Представлена фотокамера Samsung NX500, поддерживающая запись видео разрешением 4K: Samsung NX500 многое унаследовала от модели NX1

    08:3518

    Typo Keyboard выплатит BlackBerry 860 000 долларов за нарушение судебного запрета касательно продаж своей продукции : BlackBerry выиграла суд у Typo Keyboard

    08:303

    Intel рассчитывает в начале 2017 года выпустить 10-нанометровые микропроцессоры: Освоение норм 14 нм оказалось самым быстрым переходом на следующий технологический шаг в истории Intel

    08:0038

    Клиники США начинают испытывать платформу Apple HealthKit: Платформа Apple HealthKit становится популярной в больницах США

    08:003

    Чертежи и фотографии чехлов дают возможность понять, как будет выглядеть смартфон Samsung Galaxy S6: Смартфон Samsung Galaxy S6 действительно может быть похож на Apple iPhone 6

    07:5066

    Появились новые «живые» фото смартфона HTC One M9: Смартфон HTC One M9 предстал на новых фото в фирменном чехле

    07:2011

    Переключатель Peregrine Semiconductor PE42524, изготовленный по технологии UltraCMOS (SOI), работает на частотах до 40 ГГц: PE42524 — однополюсный ключ на два положения

    07:003

    Спецификации беззеркальной камеры Canon EOS M3 появились накануне анонса: Камера Canon EOS M3 позволит вести серийную съемку со скоростью до 4,2 к/с

    02:5615

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018