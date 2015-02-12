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    12 февраля 2015

    Выручка NetApp за квартал составила 1,55 млрд долларов: По состоянию на конец отчетного периода в распоряжении NetApp было 5,25 млрд долларов

    22:57

    Появились некоторые спецификации процессоров Intel Xeon E7 v3: Процессоры Intel Xeon E7 v3 будут построены на микроархитектуре Haswell-EX

    20:3217

    FlexEnable и Merck открыли путь к легким, тонким, гибким и небьющимся жидкокристаллическим дисплеям: FlexEnable и Merck сделали важный шаг в разработке пластиковых жидкокристаллических дисплеев

    20:1348

    Новые модификации ноутбука Lenovo Y50 получат 3D-карты GeForce GTX 960M: Новые ноутбуки Lenovo Y50 получат более современные графические ускорители Maxwell

    20:082

    Aldec HES-7 — плата для создания прототипов микросхем с использованием FPGA Xilinx Virtex-7, предоставляющая разработчику до 288 млн вентилей ASIC: Aldec HES-7 можно использовать не только в рамках традиционной методики изготовления прототипов

    19:306

    Смартфон Sony Xperia E4 обойдётся примерно в 150 долларов: Смартфон Sony Xperia E4 будет стоить 150 долларов

    19:2142

    Sony увеличит закупку однокристальных платформ MediaTek : Sony будет выпускать больше смартфонов с SoC MediaTek

    16:40

    Передовой завод LG в России отмечает 10-летие: Строительство завода началось в апреле 2005 года, а уже в сентябре 2006 года комплекс начал успешно функционировать

    15:557

    Google продолжает активно использовать возобновляемые источники энергии: Новые ветрогенераторы станут на службе Google

    15:252

    Nvidia готовится представить новый игровой продукт, работы над которым велись более пяти лет: Nvidia готовит что-то новое

    14:5235

    Компактный ультрабук Dell XPS 13 гораздо больше пригоден к ремонту, нежели один из его основных конкурентов: iFixit разобрали ноутбук Dell XPS 13

    14:1860

    После длительной задержки Intermatrix поменяла ОС планшета U7 с Ubuntu Touch на Android: Intermatrix заявила о том, что в свободной продаже U7 не появится, его получат только те, кто оформил предзаказ

    13:576

    На CP+ замечен полнокадровый объектив Voigtlander 15mm / F 4,5 Super Wide Heliar III: Объектив Voigtlander 15mm Heliar III показан установленным на камеру Sony A7r

    12:107

    За прошлый год в мире было продано 720 000 часов с ОС Android Wear. Pebble продала практически столько же: Moto 360 остаются самыми популярными умными часами с Android Wear

    11:478

    Специалисты Rambus создали интерфейс физического уровня R+ DDR4/3, рассчитанный на техпроцесс Samsung 28nm LPP: Интерфейс физического уровня R+ DDR4/3 предназначен для компьютерных и сетевых приложений, а также для потребительской электроники

    11:458

    Новым партнёром Google по проекту Project Ara станет компания Yezz : Yezz будет выпускать модули для Project Ara

    11:231

    Отдел маркетинга HTC возглавил Идрис Мути: HTC сменила главного дизайнера

    10:21

    Анонсирован объектив Tokina AT-X 24-70mm F2.8 PRO FX: Данных о цене и сроке начала продаж объектива Tokina AT-X 24-70mm F2.8 PRO FX пока нет

    09:0019

    Камера Nikon Coolpix S33 для любителей активного отдыха стоит $150: Продажи Nikon Coolpix S33 начнутся в марте, по рекомендованной цене $150

    08:3013

    Infortrend теперь поддерживает логические диски объемом до 512 ТБ: Увеличение объема логического диска позволяет повысить гибкость хранилищ

    08:004

    Зеркальная фотокамера Pentax K-S2 представлена официально: Pentax K-S2 поступит в продажу в марте

    08:0017

    Microsoft ограничивает использование ОС Windows with Bing 14-дюймовыми моделями мобильных ПК: Windows with Bing будет доступна бесплатно только для аппаратов с экранами не более 14 дюймов

    07:503

    Камера Nikon Coolpix AW130 оснащена GPS и выдерживает погружения на глубину до 30 м: Камера Nikon Coolpix AW130 адресована любителям активного отдыха

    07:308

    В конфигурацию смартфона THL 2015 войдёт платформа MediaTek MT6752 и пятидюймовый экран Full HD: Смартфон THL 2015 будет стоить $240

    07:303

    Qualcomm всё-таки придётся выплатить 975 млн долларов штрафа: Антимонопольное расследование деятельности Qualcomm в Китае завершилось

    07:202

    CommAgility анонсирует модуль обработки сигналов VPX-D16A4-PCIE с интерфейсом PCIe: В модуле VPX-D16A4-PCIE используется однокристальная система TI TCI6638K2K

    07:004

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