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    7 февраля 2015

    В камере Samsung NX3300 используется датчик изображения формата APS-C разрешением 20,3 Мп: Камера Samsung NX3300 оснащена откидным трехдюймовым дисплеем

    20:3231

    Процессор eWBM DR1151 определяет расстояние до объектов, используя камеру с одним объективом: Процессор eWBM DR1151 рассчитан на работу со специальным датчиком, созданным специалистами компании Dual Aperture

    19:428

    На следующей неделе состоится премьера зеркальной камеры Pentax K-S2: Pentax K-S2, вероятно, заменит прошлогоднюю модель K-S1

    18:4515

    На следующей неделе Planar Systems покажет прототип 55-дюймового прозрачного дисплея OLED: Это самый большой прозрачный дисплей OLED из когда-либо созданных

    12:3040

    3D-карты серии AMD Radeon R9 300 находятся на этапе «последних штрихов»: AMD пытается подогреть интерес к выходу 3D-карт на обновленной архитектуре GCN

    12:1417

    Представлен процессорный охладитель Deepcool Assassin II с «резиновыми вентиляторами»: Кулер Deepcool GamerStorm Assassin II совместим со всеми современными настольными процессорами

    11:4019

    По оценке Digitimes Research, в этом квартале планшетов будет выпущено на 30% меньше, чем в предыдущем: Тайваньские производители, работающие на условиях ODM, суммарно отгрузят в первом квартале 2015 года не более 20 млн планшетов

    09:00

    Мобильное устройство Alcatel 6045 One Touch будет основано на однокристальной системе Snapdragon 610: Alcatel 6045 One Touch получит 2 ГБ ОЗУ

    09:006

    Смартфон Lava Iris X8 предлагает за $145 восьмиядерную платформу и 2 ГБ ОЗУ: Смартфон Lava Iris X8 получил пятидюймовый дисплей

    08:3015

    Сеть магазинов электроники RadioShack — банкрот: 94-летняя легенда рынка потребительской электроники уходит в историю

    08:003

    Представлен первый смартфон с ОС Ubuntu — BQ Aquaris E4.5 Ubuntu Edition стоимостью 170 евро: Смартфон BQ Aquaris E4.5 Ubuntu Edition появится в продаже уже в текущем месяце

    08:0025

    Toshiba расширяет ассортимент микроконтроллеров на ядре ARM Cortex-M0 моделью TMPM036FWFG, оптимизированной для МФУ и принтеров: Конечно, МФУ и принтерами область применения TMPM036FWFG не ограничивается

    07:004

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