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    20 февраля 2015

    Специалистами Ason создана панель OLED яркостью 50 000 кд/м², выпуск таких панелей планируется начать в 2016 году: В панели Ason используется технология многослойной компоновки

    23:1544

    Japan Display ведет переговоры с Apple о постройке завода, где будут выпускаться дисплеи для смартфонов iPhone: Стоимость проекта оценивается в 1,7 млрд долларов

    19:066

    IBM Spectrum Storage меняет представление об экономике хранения данных: IBM выделяет 1 млрд долларов на разработку программно-конфигурируемых систем хранения данных следующего поколения

    18:1912

    Водоблок EK-FC970 GTX ACX устанавливается на 3D-карту EVGA GTX 970 ACX (2.0), охлаждая GPU, память и регуляторы напряжения: Водоблок EK-FC970 GTX ACX относится к категории водоблоков с полным покрытием

    15:36

    Photoshop празднует 25 лет: В связи с этим Adobe Systems опубликовала праздничный видеоролик

    14:565

    Как кризис сказался на производителях акустики?: В пятницу в 14:00 в офисе iXBT.com пройдет прямой эфир с компанией SVEN

    13:4560

    Специалисты Vishay Intertechnology уместили в корпусе размерами 4 х 2 х 1,1 мм датчик приближения и освещенности VCNL4040: Используя VCNL4040 в смартфоне, планшете или цифровой камере можно снизить энергопотребление этого устройства

    11:332

    Принята спецификация MIPI CSI-2 v1.3 — для видео 4К достаточно одной линии C-PHY: В интерфейсе MIPI C-PHY используется трехфазное символьное кодирование и передача по трехпроводным линиям

    09:009

    Планшеты Samsung Galaxy Tab S 2 получат панели SuperAMOLED с соотношением сторон 4:3: Планшеты Samsung Galaxy Tab S 2 будут оснащены 3 ГБ оперативной памяти

    08:30129

    Маршрутизатор Amped Wireless TAP-R2 управляется с помощью стилуса: Устройство поступит в продажу к 23 февраля

    08:3017

    ZTE и Nokia выиграли суд у InterDigital: InterDigital проиграла в суде компаниям ZTE и Nokia

    08:004

    В ближайшие годы LG Chem обещает снизить стоимость панелей OLED для осветительных приборов на 90%: LG Chem инвестирует в производство панелей OLED

    07:155

    Водоблок EK-FC980 GTX Classy предназначен для 3D-карты EVGA GTX 980 Classified: Водоблок EK-FC980 GTX Classy относится к категории водоблоков с полным покрытием

    00:304

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