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    5 февраля 2015

    Анонсирован выпуск Olympus M.Zuiko Digital ED 8mm Fisheye 1:1.8 Pro и еще двух объективов системы Micro Four Thirds: Продажи Olympus M.Zuiko Digital ED 8mm Fisheye 1:1.8 Pro начнутся этим летом

    21:0410

    Появились первые изображения зеркальной камеры Canon EOS 760D и сведения о ней: Основой камеры Canon EOS 760D послужит датчик типа CMOS разрешением 24,2 Мп

    20:4229

    Компания Swatch намерена выпустить умные часы в ближайшие два-три месяца: Какие-либо технические подробности об умных часах Swatch пока отсутствуют

    20:1617

    На выпуск необычного мобильного источника питания kraftwerk уже удалось собрать почти миллион долларов: Возможность получить kraftwerk стоит $99

    19:2523

    Фотосистему Micro Four Thirds скоро поддержит еще одна компания: CP+ в этом году пройдет с 12 по 15 февраля

    18:5010

    Восьмиядерная платформа Allwinner UltraOcta A80 стала основой платы для разработчиков Merrii Pro A80: Изделие можно использовать и как бытовой медиацентр

    18:367

    Бюджетный смартфон Sony E2003/E2033, который может оказаться моделью Xperia E4, оснастят SoC MediaTek MT6752: Смартфон Sony E2003/E2033 получит небольшой экран с невысоким разрешением

    18:30

    Olympus M.Zuiko Digital ED 14-150mm 1:4.0-5.6 II относится к категории универсальных объективов: К достоинствам Olympus M.Zuiko Digital ED 14-150mm 1:4.0-5.6 II производитель относит защиту от пыли и влаги

    17:405

    Новые платформы Qualcomm Snapdragon MSM8956 и MSM8976 получат процессорные ядра Cortex-A72: Платформы Qualcomm Snapdragon MSM8956 и MSM8976 получат GPU Adreno 510

    17:4013

    Gionee готовится представить на MWC свое видение «идеально тонкого» смартфона: Компании предстоит побороться за это звание

    16:5918

    Archos начинает сотрудничество с российской авиакомпанией Vim Airlines: В данный момент в Vim Airlines были переданы семь планшетов, на которые установлены навигационные программы Lido и Jeppesen

    16:282

    Загадочные минивэны в пригородах Сан-Франциско могут указывать на интерес Apple к разработке беспилотного автомобиля: По некоторым данным, Apple тоже разрабатывает беспилотный автомобиль

    16:1724

    ASRock осталась недовольна объёмами продаж системных плат в 2014 году: ASRock продала только 6,2 млн системных плат в прошлом году

    16:152

    Поставки персональных компьютеров Apple в этом году увеличатся по сравнению с прошлым годом на 10-15%: Поставки персональных компьютеров Apple в 2014 году увеличились на 14,43%

    16:047

    Механическая клавиатура Adesso EasyTouch 635 распознает одновременное нажатие до шести клавиш: Клавиши EasyTouch 635 обеспечивают характерный тактильный отклик

    15:559

    Смартфоны K50 и A7600 могут стать первыми аппаратами Lenovo с Android 5.0: Смартфоны Lenovo K50 и A7600 получат по 2 ГБ ОЗУ

    15:352

    Объектив HD Pentax D FA 150-450mm F4.5-5.6ED DC AW оценен производителем в $2500: Представлен объектив HD Pentax D FA 150-450mm F4.5-5.6ED DC AW

    15:307

    Память DDR4 удалось разогнать до рекордной частоты 4355 МГц: Насколькодолго продержится очередной рекорд?

    15:177

    Samsung регистрирует торговые марки Galaxy Tab A, Galaxy Tab E и Galaxy Tab J: Новые планшеты Samsung будут относиться к линейкам Galaxy Tab A, Galaxy Tab E и Galaxy Tab J

    14:562

    Объектив HD Pentax-D FA* 70-200mm F2.8ED DC AW предназначен для полнокадровых камер: Продажи HD Pentax-D FA* 70-200mm F2.8ED DC AW начнутся в марте по цене $2300

    14:0414

    Schneider Electric и Autodesk сотрудничают в направлении повышения энергоэффективности домов и зданий: Переход на цифровые BIM-процессы должен помочь позволить повысить энергоэффективность домов и зданий

    14:002

    Коврики для мыши CM Storm Swift-RX доступны трех размеров: Толщина коврика для мыши CM Storm Swift-RX равна 3 мм

    13:432

    Inventec создаст производственные линии в Индии: Производственных мощностей в Ченнаи будет достаточно, чтобы ближайшие год-два удовлетворять спрос на продукцию Inventeс

    13:23

    Представлена камера Olympus OM-D E-M5 Mark II: Камера Olympus OM-D E-M5 Mark II оснащена новой пятиосевой системой стабилизации изображения

    12:503

    10-дюймовый планшет Acer One S1001 работает под управлением ОС Windows 8.1: Acer One S1001 базируется на SoC Intel Atom Z3735F

    09:5016

    Появилось изображение полнокадровой зеркальной фотокамеры Pentax: Прототип устройств будет показан на выставке CP+

    08:3021

    Несмотря на рост диагоналей и разрешений, средняя стоимость панелей для смартфонов продолжит снижаться: Производители панелей для смартфонов продолжают снижать цену на свою продукцию

    08:30

    Планшеты Motion F5m и C5m имеют усиленное исполнение: Motion обновляет планшеты F5 и C5, добавляя поддержку 4G XLTE

    08:009

    В преддверии запуска смартфона Galaxy S6 компания Samsung сменила главного маркетолога мобильного подразделения: У Samsung сменился главный маркетолог мобильного подразделения

    08:002

    Европейская цена 50-мегапиксельной зеркальной камеры Canon EOS 5DS — 3500 евро: Цена модификации Canon EOS 5DS без низкочастотного оптического фильтра — 3700 евро

    07:5035

    Sharp снизит цены на свои панели для смартфонов на 20-30%: Sharp вынуждена ощутимо снизить стоимость своей продукции

    07:451

    GeForce GTX 960 Mini OC — очередная укороченная видеокарта Asus: Видеокарта Asus GeForce GTX 960 Mini OC работает на повышенных частотах

    07:153

    Panasonic закрывает свои заводы по производству телевизоров в Китае и Мексике: Panasonic закрывает две фабрики по производству телевизоров

    07:154

    Data Translation выпускает первый измеритель вибрации на процессоре ARM: Модуль Data Translation DT7837 имеет четыре канала ввода IEPE

    07:002

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